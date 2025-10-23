민주 '조희대 압박'에 국힘 "정청래·추미애 교도소 직행" 으름장

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

조희대 대법원장의 사퇴를 압박하고 있는 정청래 더불어민주당 대표가 판사나 검사를 처벌할 수 있는 '법 왜곡죄'를 언급하자, 국민의힘이 해당 죄의 "행위 대상에 국회의원도 포함시키자"며 "그럼 정청래·추미애는 교도소로 직행할 것"이라고 받아쳤다.김재원 국민의힘 최고위원은 23일 오전 서울 여의도 국회 본관에서 열린 최고위원회의에 참석해 "정 대표가 조 대법원장(을 향해) 그만두라는 요구를 강하게 하기 시작했다"라며 "그동안 조 대법원장을 쫓아내기 위해 온갖 공작을 하고 있다가 (정 대표가) 이제 본격적으로 직접 주장하는 것"이라고 말했다.이어 "정 대표가 어제 '법 왜곡죄를 이번 정기국회 기간 중 처리하겠다'고 했다"면서 "법 왜곡죄는 법률을 위반해서 직무 수행을 하는 판·검사를 처벌하겠다는 죄"라고 말했다. 그러면서 "저는 법 왜곡죄를 도입할 것이라면 반드시 그 행위 대상에 국회의원을 포함시킬 것을 요구한다"라며 "그럼 법을 시행하자마자 정청래, 추미애 두 사람은 교도소로 직행할 것"이라고 주장했다.김 최고위원은 최근 민주당이 헌법재판소에 재판소원을 할 수 있도록 법을 개정하겠다고 나선 것을 비판하기도 했다. 그는 이를 두고 "실질적인 4심제 도입"이라고 규정하며 "4심제가 어떤 효과를 가져올지는 그동안 오랜 논쟁과 토론이 있었고, 현행 헌법에 맞지 않는다는 결론이 있었다"고 말했다.재판소원이란 대법원 확정판결에 대한 헌법소원을 말한다. 헌법소원은 공권력에 의해 헌법상 보장된 국민의 기본권이 침해된 경우 헌법재판소에 제소해 그 침해된 기본권의 구제를 청구하는 제도를 의미한다. 국민의힘은 '재판소원은 사실상 4심제'라며 공세를 펴고 있다.김 최고위원은 또 "(재판소원을 주장하는 민주당의) 속내는 뻔히 드러나 있다. 과거 대장동 사건(과 관련해) 이 대통령의 변호인으로 활동했던 이건태 민주당 의원이 어제 언론 인터뷰에서 밝혔다"면서 "대법원에서 이재명 피고인을 유죄 (취지로) 판결한 것을 취소하기 위해서 4심제가 필요하다는 취지로 언급했다"고 했다.지난 22일 YTN 라디오 '김영수의 더 인터뷰'에 출연한 이 의원은 대법원 전원합의체의 이 대통령 공직선거법 사건이 재판소원 제도 대상임을 시사한 바 있다.그는 "지금 대법원 개혁 문제는 조 대법원장이 자초한 것"이라며 "이 대통령 공직선거법 사건 때 대선 개입으로 읽힐 수 있는 행동을 해서 국민이 '대법원이 법을 어기면 어떻게 구제하냐'고 한 거고 국회가 재판소원 논의로 자연스레 갈 수밖에 없었다"고 했다.앞서 정 대표는 지난 22일 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에 참석해 조 대법원장에게 "거취를 결단하라"는 요구와 함께 ▲ 국회 법제사법위원회에 계류 중인 법 왜곡죄의 빠른 처리 ▲ 재판소원제 도입 등을 강조한 바 있다.한편 이날 국민의힘 최고위원회의에서는 ▲ 10.15 부동산 대책 비판 ▲ 중국의 해양 주권 침탈 주장 ▲ 북한의 탄도미사일 발사 등 안보 위협 속 한미동맹 강조 ▲ 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장에 대한 도덕성 지적 등이 이어졌다.