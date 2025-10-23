부동산 대책 혹평한 박형준 "이재명 정부의 악수"

큰사진보기 ▲박형준 부산시장. ⓒ 부산시 관련사진보기

"지금 진행되고 있는 일을 보면 국회가 일방적으로 운영이 되고, 또 정부는 정부대로 그 국회가 다수의 이름으로 지배하는 것을 그냥 용인하면서 거기에 얹혀서 일방적으로 정책을 만들어내고 있다."

국민의힘 소속 광역단체장인 박형준 부산시장이 이재명 정부가 발표한 10.15 주택시장 안정화대책에 대해 부정적 반응을 보였다. 내년 지방선거에서 3선 연임에 도전하는 박 시장은 검찰청 해체, 동남권투자공사 등을 고리로 공세를 강화해 왔는데, 이번엔 부동산 논란까지 겨냥하는 모습이다.23일 <채널A>의 '정치시그널'에 출연한 박 시장은 "사법개혁, 검찰개혁도 그렇고 정부의 부동산 정책 등이 여러모로 사회적 합의나 숙의 과정 없이 진행되고 있다고 보느냐"는 질문에 '동의한다'며 절차적 문제를 제기했다. 앞서 정부는 주택시장 안정화 차원에서 서울 전체와 경기 12개 지역을 규제지역, 토지거래허가 구역으로 묶는 고강도 대책을 발표했다.이 역시 공론화가 부족하다고 본 그는 "집값이 왜 서울만 오르는가에 대한 충분한 분석과 그것을 통해서 종합적인 정책이 나와야 한다. 사실 지금 서울의 부동산은 배불러 죽을 지경이고 지방의 부동산은 배고파 죽을 지경"이라며 "근원적 대책은 하나도 강구하지 않으면서 대증요법으로만 수요 규제를 하려고 하니까 성공할 수도 없고 많은 사람이 실질적인 피해를 보게 된다"고 지적했다.여론이 심상치 않다고 본 박시장은 "개혁하면 할수록 정부 지지도가 떨어지는 건 이익집단이나 피해를 보는 사람들이 등을 돌리기 때문"이라며 "이런 것이 쌓이면 부정적 민심이 구조화할 수 있다. 그런 면에서 굉장히 악수를 뒀다"라고 지적했다. '부동산 서울 쏠림' 배경에 유동성 문제가 자리잡고 있다고 설명한 그는 그 돈의 상당 부분을 지방의 부동산·건설 쪽으로 가도록 유도해야 한다고 주장했다.이번 인터뷰에선 박 시장의 활동 평가와 여러 현안에 대한 질의응답도 이루어졌다. 2021년 취임 이후 무엇이 가장 달라졌다고 보느냐는 물음에 그는 '투자 유치, 일자리 확보, 삶의 질, 관광객 증가' 등 지표를 내세워 "전반적 수준이 올라갔다. 세계적으로 내놔도 손색없는 도시로 변화하고 있다"고 자평했다. 최근 국제수로기구(IHO) 인프라센터 유치도 주요하게 꼽은 성과 중 하나였다. 박 시장은 글로벌허브도시 위상 확립 차원에서 여러 국제기구를 유치하고 있다고 홍보했다.정치 쟁점 등 여러 현안을 둘러싼 문답에선 강경한 기조를 그대로 드러냈다. 지방선거가 다가오자 집토끼를 의식한 박 시장은 "국회가 무너지고 있다" "완장 권력" 등 발언 수위를 계속 높여왔다. 지난 12일엔 진중권 광운대 특임교수와 시사 대담 행사까지 열며 연일 거친 언사를 쏟아내는 중이다.사회자가 당시 주제였던 '대한민국 민주주의 이대로 괜찮은가'에 빗대 "이대로 괜찮을까요"라고 질문을 던지자 박 시장은 "전혀 괜찮지 않다"라며 집권당인 더불어민주당을 재차 겨냥했다. 그는 "충분한 공론화 없이 검찰청을 해체한다든지 대법원을 마음대로 마치 아래 기관인 것처럼 다루려고 한다든지, 저도 정치권에 있었던 사람이지만 이렇게 여당이 일방적으로 운영하는 국회를 본 적이 없다"라며 비난을 퍼부었다.해양수산부 이전 추진에서도 청사 이전만으론 안 된단 시각을 계속 유지했다. 이재명 정부가 이전에 방점을 찍고 속도를 내고 있지만, 박 시장은 "해수부만 달랑 여기 오게 되면 안 그래도 전체 부서에서 말석인데 자칫 잘못하면 동떨어져서 힘만 약화된다. 관련 기능들을 붙여줘야 한다"라고 반발했다. 동남권투자은행이 투자공사로 기우는 상황 또한 "고래에서 참치로, 또 멸치로 이제는 송사리를 주려 한다"라는 표현을 다시 가져와 각을 세웠다.반면 몇 달 남지 않은 내년 부산시장 선거 대목에선 신중론을 유지하기도 했다. 구도 이야기 나오자 그는 "조금 더 지켜봐야 한다"라며 말을 아끼면서도 "지방권력마저 내어주면 진짜 장기 집권의 길을 터주는 것"이라고 야당의 입장을 대변했다.그는 지역의 이슈로 경쟁하더라도 결국은 굵직한 변수, 정국의 영향을 받을 수밖에 없다고 내다봤다. 최근 여론조사에서 민주당 주자로 전재수 해양수산부 장관이 급부상했으나, 박 시장은 실제 대진표가 짜이려면 시간이 더 필요하다고 판단했다.