"언론인 여러분께서..." 헌재가 보도자료 낸 까닭

"따라서 언론인 여러분께서는 '4심제'라는 표현 대신, '확정 재판에 대한 헌법상 기본권 구제 절차' 등과 같이 국민들이 올바르게 이해할 수 있는 적절하고 정확한 표현으로 사용하여 주시기를 당부드립니다."

헌법재판소가 이례적으로 언론의 "정확한 용어 사용"을 요청하는 보도자료를 냈다. 연일 찬반이 팽팽한 재판소원에 관한 이야기다.23일 헌재는 '재판소원-4심제 표현 자제 당부'란 제목의 참고자료를 배포했다. "재판소원 도입 논의와 관련하여 이를 법원의 심급을 연장하는 '4심제'로 표현하는 것은 재판소원의 본질을 왜곡할 수 있으므로 정확한 용어 사용에 대한 언론의 협조를 당부드린다"는 내용이었다.최근 더불어민주당은 사법개혁의 일환으로 법원 판결이 국민의 기본권을 침해할 경우 헌법재판 대상으로 삼는 재판소원을 도입하려고 한다. 하지만 일각에선 헌법이 정한 '3심제'를 뛰어넘는다고 지적한다.참고자료는 '4심제' 논란을 조목조목 반박했다. 헌재는 먼저 ""이라며 "그 재판 자체가 올바른지 여부를 다투는 것이 아니라"라고 설명했다. 따라서 "재판에 대한 재판에 해당하지 않으므로 법원 심급체계의 연장인 4심을 창설하는 것으로 볼 수 없다"고 덧붙였다.이번 논란이 헌재와 대법원의 위상 다툼으로 그려지는 점도 경계했다. 헌재는 ""이라며 "일반 법원의 사법권과 헌재의 사법권은 그 성격이 근본적으로 다르며,"이라고 강조했다. 이어 "사법권한의 우열관계에 초점을 두고 재판소원을 4심으로 단정하는 것은 그 본질을 흐리고 정확한 의미 전달을 저해할 우려가 있다"고 했다.헌재는 ""라고도 지적했다. 헌재는 "헌법재판소법 제68조 제1항의 '법원의 재판을 제외'하는 규정에 대한 개정 논의(재판소원)는 오랜 기간 학계에서 논의되어 왔으며 국민의 기본권 보장 범위를 결정하는 중요한 사안"이라며 "국민들이 이 문제에 대해 오해 없이 올바르게 이해하고, 사안의 본질에 입각하여 심도 있고 건전한 논의와 공론화를 이끌어내기 위해서는 언론의 정확한 용어 사용이 필수적"이라고 했다.헌재 관계자는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "오늘 아침까지도 계속 '4심제'라고 얘기들이 나오다보니까 '재판소원'이란 용어를 안 쓰고 있다"며 "재판소에서도 계속 가만히 있으면 안 될 것 같아서 최소한의 대응을 한 것"이라고 밝혔다. 그는 "(헌재가) 계속 프레임 싸움에 밀리고 있다"며 "정확한 보도가 이루어지면 좋겠는데, 일반 국민들이 오해하게끔 계속 그 용어(4심제)가 쌓이고 있다"고 우려했다.