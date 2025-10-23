"새벽에 난 보았어" 보신각에서 부른 팔레스타인의 노래

큰사진보기 ▲<허클베리 핀>의 연대 공연“새벽에 난 보았어.” 허클베리 핀이 부른 ‘낯선 두 형제’는 노래를 넘어 증언이 되었다. ⓒ 이향림 관련사진보기

큰사진보기 ▲팔레스타인 연대 항해에 나섰던 해초 활동가의 영상 메시지해초는 국내의 국제구호단체 '개척자들' 활동가로서 2022년 부터 강정마을에서 평화 항해 훈련을 해오고 있었다. 2023년에는 요나스웨일을 타고 제주-오키나와-타이완을 잇는 107일간의 평화 항해 '공평해 프로젝트'에 참여한 바 있다. ⓒ 이향림 관련사진보기

AD

"친구가 '전쟁 아직도 안 끝났냐'고 물었을 때, 내가 알아보지 않으면

내 일상에는 아무 일도 일어나지 않는다는 걸 깨달았습니다.

하지만 아이들이 죽어가는 걸 알고 난 뒤엔,

아무렇지 않게 살 수 없었습니다."

10월의 공기가 차갑게 식은 오후, 서울 보신각 앞에 사람들이 모여들었다. 그들의 손에는 국기도, 정당 깃발도 없었다. 대신 "멈추라, 학살을"이라는 손글씨가 들려 있었다. 트럼프 전 미국 대통령의 '평화구상'이 피란민의 귀환과 봉쇄 해제를 약속한 지 아홉 날 만에, 이스라엘의 포탄이 다시 가자를 덮쳤다. 휴전은 끝나지 않았다. 그리고 서울의 이 광장은 그 사실을 잊지 않겠다고, 침묵하지 않겠다고 선언했다.지난 18일 '이스라엘의 가자 집단학살 2년, 전국집중행동 <우리 모두가 팔레스타인이다>'가 서울 도심 한복판에서 열렸다. 종교인, 노동자, 청년, 이주민, 학자, 그리고 평범한 시민들 3천여 명의 사람들이 각자의 삶의 자리에서 이곳으로 모였다. 네 개의 언어, 한국어·영어·아랍어·수어, 가 광장을 가로질렀다. 서로 다른 발음의 울림이 한 목소리로 합쳐질 때, 그것은 단순한 번역이 아니라 연대의 언어였다.팔레스타인평화연대 뎡야핑 활동가는 휴전 이후의 현실을 전했다. 그의 목소리에는 분노가 묻어있었다. "이스라엘은 휴전 첫날부터 사람들을 죽였습니다. 오늘도 민간 차량을 공격해 한 가족 열세 명이 사라졌습니다. 그런데도 한국 언론은 이스라엘의 주장을 그대로 옮기고 있습니다. 거짓에 속지 말아주십시오." 그 말을 들으며 순간적으로 숨이 멎었다. '휴전'이라는 단어가 이렇게 공허하게 들린 적이 있었던가.노동자들의 목소리도 이어졌다. "HD현대의 굴착기가 팔레스타인 가옥을 무너뜨리는 걸 보았습니다. 우리가 만든 기계가 사람들의 삶을 파괴하는 데 쓰인다는 사실을 이제는 외면할 수 없습니다."HD현대건설기계 해고노동자 변주현 씨의 말은 '팔레스타인 문제'가 결코 먼 나라의 이야기가 아니라는 사실을 깨닫게 했다. 한국의 노동 현실과 팔레스타인의 잿더미가, 같은 시스템의 다른 얼굴이라는 것을.공공운수노조 대학생노동조합 지부의 이수민 씨는 이스라엘 대학들과의 협력을 거부하는 학술 보이콧 운동을 소개했다. "이스라엘 대학들은 무기 연구센터를 운영합니다. 이런 협력은 학살 기계에 기름을 붓는 일입니다. 학문적 보이콧은 상징이 아니라 실제적인 압력입니다. 학계에 대한 압력은 결국 정부의 변화를 만듭니다." 학문과 윤리, 연구와 전쟁이 한 줄로 엮여 있다는 말이 뇌리에 남았다.플랫폼C의 김지혜 활동가는 "전 세계의 침묵만큼 위험한 것은 없다"고 말한 그레타 툰베리의 발언을 인용하며, 이스라엘군에 체포됐다가 풀려난 개척자들 활동가 해초를 언급했다. 해초 또한 영상 메시지로 인사를 전했다. "왜 항해를 하냐고 묻는다면, 이유는 팔레스타인에 있습니다. 가자에 가서 '당신들은 혼자가 아니다' 전 세계 민족들이 당신들과 함께 있다는 것을 전하고 싶었습니다. 그 누구도 고립되어서는 안 됩니다." 그의 영상이 끝나자, 누군가 조용히 "함께 간다"는 문장을 되뇌었다.공연팀 허클베리 핀의 무대가 시작되자 사람들은 몸을 세우고 노래를 들었다. 자작곡 '낯선 두 형제'의 후렴 "새벽에 난 보았어" 그 구절이 반복될 때마다, 이곳의 공기는 조금 더 무거워졌다. 그 노래는 단지 음악이 아니라 선언이었다. "우리는 모두 목격자다. 보고도 외면하지 않은 사람들이다."전남 순천의 팔레스타인 긴급행동 지원 씨는 활동가 김아진 씨의 편지를 낭독했다. 그는 여순항쟁의 흔적이 남은 고향 이야기를 덧붙였다. "반나절 만에 총살당했던 운동장을 볼 때마다, 지금의 팔레스타인을 떠올립니다." 그 말은 시간을 초월한 연대의 증언이었다. 과거의 학살과 현재의 폭력이서로를 비추며 우리에게 묻고 있었다. '너는 침묵하지 않을 자신이 있는가.트럼프의 '평화구상'은 가자를 통제하기 위한 새로운 식민 프로젝트로 비판받는다. 팔레스타인의 참여는 처음부터 배제되었고, 이스라엘의 불법 점령은 합법처럼 포장되었다. 미국, 영국, 독일 등 서방국가의 무기 지원은 그들의 공범 선언이었다. 한 홀로코스트 생존자의 자녀는 이렇게 말했다."이것은 인류 역사상 가장 민주적이고, 가장 기술화된 집단학살이다." 그러나 그럼에도, 팔레스타인의 의지는 꺾이지 않았다. 그리고 그 불씨는 서울의 거리에서도 타오르고 있었다.그날 나는 보신각의 차가운 돌바닥 위에서 행진하는 사람들의 뒷모습을 바라봤다. 그 발끝마다, '잊지 않겠다'는 다짐이 새겨져 있었다. 그날의 공기는 무겁게 가라앉았지만, 누군가의 눈빛 속에는 새벽이 있었다. 나는 배웠다. 침묵은 결코 중립이 아니며, 신앙이든 양심이든, 말하지 않는 순간 우리는 이미 공모자가 된다는 것을. "휴전은 끝이 아니다. 시작이다.", "우리 모두가 팔레스타인이다." 그 외침이 사라진 자리, 종로의 바람은 오래 남아 속삭였다. 정의는 언젠가, 새벽처럼 돌아올 것이다.