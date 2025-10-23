'민주당 검증' 통과한 김동연표 경기도정, '행정형 리더십' 빛났다

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 오전 경기도청 4층 율곡홀에서 열린 '2025 국토교통위원회 국정감사'에서 답변을 하고 있다. 다운로드 ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 민선 8기 '마지막 시험대'라고 할 수 있는 2025년 국회 경기도 국정감사(10월 21~22일)에서 정책 성과 중심의 '행정형 리더십'을 선보이며 '뚜렷한 철학과 추진력을 갖춘 도정 운영자'라는 평가를 받았다.여당인 더불어민주당은 기후 대응, 노동 혁신, 산업 전환(RE100) 등 미래지향적 선도 정책에 높은 점수를 줬고, 야당인 국민의힘은 일부 사업의 재정 지속 가능성과 행정 효율성 검증에 방점을 뒀다.결과적으로 '김동연표 경기도정'의 실험적 정책들이 전국 정책 논의의 시험대에 올랐다는 점에서 의미가 컸다. 특히 김동연 지사가 내년 6월 지방선거에서 재선에 도전할 것으로 알려진 가운데, 민주당 내 이른바 '친이재명계' 의원들이 김 지사의 도정 운영에 적극 호응했다는 점도 눈길을 끈다.민주당 의원들은 김동연 도정의 주요 사업을 "경기도형 혁신 행정의 성공 모델"로 추켜세웠고, 김 지사에 대해서는 혁신 행정가, 현장 중심의 실무형 리더, 포용적 성장 비전 제시자 등으로 평가했다.​ 정책적으로는 김동연 지사의 기후보험, 주 4.5일제, RE100 달성 정책 등을 "지역 중심의 선도 정책"이라며 전국 확산 가능성에 주목했다.​ 야당의 비판이 집중된 부동산, 재정집행 영역에서도 일관되게 김 지사 방어에 나섰다.우선, 기후보험 정책은 폭염, 집중호우 등 기후 재난에 대한 사회적 안전망을 강화한 사례로 높이 평가됐다. 한병도 의원은 "기후 약자 보호를 위한 통합보험 모델로 발전할 가치가 있다"며 입법화 의지를 시사했다.​ 경기도가 기후위기 대응에서 지방정부 롤모델로 자리 잡았다고 언급하면서 "국가정책으로 확대할 필요가 있다"고 강조했다.​'임금 삭감 없는 주 4.5일제'는 107개 중소·중견 기업이 참여해 생산성과 워라밸 모두 긍정적 효과를 냈다는 중간평가 결과가 공유되었고, 민주당 의원들이 "노동과 삶의 균형을 위한 시범 모델"로 주목했다.​민주당 의원들은 "노동 혁신과 일-생활 균형을 동시에 이룬 성공적 실험"이라며 김 지사의 선도적 접근에 공감했다. 김 지사가 발표한 "참여 기업 107곳 중 80% 이상이 생산성 향상을 체감했다"는 자료가 긍정 평가 근거로 활용됐다.​RE100(전력 100% 재생에너지 변화) 추진 역시 "공공부문 연내 달성 가능성"을 인정받으며 기후 리더십을 강조한 점이 좋은 평가를 받았다.​위성곤 의원은 김 지사의 RE100 기본계획을 "공공부문 탄소중립 선도 사례"로 평가하고, "정부보다 앞서 나가는 지방혁신 행정"이라며 찬사를 보냈다.​ 민주당 의원 전체 질의 중 RE100 관련 발언이 가장 많았으며, 호응이 두드러졌다.김동연 지사가 민생회복 소비쿠폰과 관련 오세훈 서울시장의 '지방재정 부담론'을 비판하며 "민생 회복과 경제 활성화를 위한 재정 투입은 불가피한 선택"이라 답한 부분에 민주당 의원들도 적극 공감했다.​ 민주당 의원들은 "포퓰리즘이 아닌 실질적 경기부양책"이라며 정책적 정당성을 옹호했다.민주당 의원들은 극저신용대출과 관련해서도 "불법 사금융 피해 방지와 재기 기회를 제공하는 '눈물 있는 자본주의'의 사례"라고 평가하며, "금융포용 정책으로서서 중앙정부의 제도화가 바람직하다"고 입장을 모았다."경기도가 금융 사각지대 시민을 보호하는 사회 안전망 역할을 톡톡히 하고 있다"(신정훈 의원 / 행정안전위원장), "이재명 전임 지사 시절부터 이어진 정책이지만 김동연 지사가 이를 계승·확대해 제도적 신뢰를 높였다"(민홍철 의원)는 극찬도 쏟아졌다. 김성회 의원은 "대출 이후에도 일자리 상담, 채무 조정 등 복지 상담까지 이어지는 (경기도의) 사후관리 체계가 인상적이었다"며 단순 대출 정책이 아닌 재기 플랫폼으로서의 사회복지적 기능을 강조했다.김동연 지사는 "나락으로 떨어진 시민에게 단비 같은 정책"이라며 상환기간 연장, 대상 확대 등을 골자로 한 '극저신용대출 2.0'을 추진하겠다고 밝혔고, 민주당 의원들도 이에 적극 공감하고 지지했다.또한 김 지사의 "경기도는 '국정 제1동반자'로 정부 정책과 보조를 맞추겠다"는 발언은 중앙정부와의 협력형 지방행정을 강화하는 방향으로 해석돼 긍정적으로 받아들여졌다.​국민의힘 의원들은 정책의 실행 속도와 효율성, 일부 행정 공백 문제를 지적했다. 일부 의원들은 전기차 구매보조금의 지역별 불균형과 기후 대응 사업의 예산 집행 불투명성을 주장하면서 "성과 중심의 평가가 아닌 선전 중심의 행정"이라고 비난했다.​또, 부동산 규제 지역 확대(10·15 대책)와 관련한 질의에서는 "도민 불편을 초래하는 행정 결정"이라는 국민의힘의 공격이 이어졌으나, 김동연 지사는 "가수요 차단을 위한 선제적이고, 균형 있는 정책"이라며 받아쳤다.​일부 국민의힘 의원들이 김현지 대통령실 제1부속실장을 거론하며 정치적 공방을 시도했으나, 김 지사가 "도정과 무관한 정쟁"이라고 일축하면서 여야 대립이 표면화되기도 했다.​반면, 국민의힘 소속 의원이지만, 삼성전자 대표이사 출신인 고동진 의원은 김동연 지사가 민선8기 중점 과제로 추진하고 있는 '판교 팹리스(반도체 설계전문) 클러스터 구축' 사업에 대해 "저도 산업계에서 한 40년 일했지만, 우리나라 반도체 팹리스 산업에 이정표가 되는 사업이다. 박수를 보내드린다. 감사하게 생각한다"고 높이 평가했다.