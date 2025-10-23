의회도 구청장도 "HD현대중공업 보안감점 기간 연장 철회하라"

방사청이 지난 9월 30일, 7조 8000억 원 규모의 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업자 선정을 앞두고 HD현대중공업 보안사고에 대한 '보안감점 적용 기간'을 올해 11월에서 내년 12월까지로 1년 이상 연장하기로 하자 HD현대중공업이 위치한 울산 동구에서 이 결정을 철화하라는 요구가 이어지고 있다.
김종훈 울산 동구청장은 23일 입장문을 내고 "HD현대중공업 보안 감점기간 연장 철회"를 촉구했다. 앞서 지난 21일에는 울산 동구의회가 'HD현대중공업 보안감점 기간 연장 철회 촉구 결의안'을 만장일치로 채택한 바 있다. (관련기사 : 울산 동구의회 " 방사청, HD현대중공업 수주 기회 박탈 말아야"
)
김종훈 동구청장은 "울산 동구의 핵심 기업이자, 글로벌 조선·방산 기업으로 도약 중인 HD현대중공업에 대해 방위사업청이 내린 '보안 감점' 기간 연장 결정을 철회할 것을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.
김 구청장은 그 배경으로 "지난 2013년 발생한 직원의 군사기밀 유출 사건은 이미 사법 절차를 통해 책임이 명확히 규명되었다"며 "해당 직원은 법원에서 유죄 판결을 받았으며, 회사는 그 책임을 지고 2022년 11월 19일부터 2025년 11월 18일까지 3년간의 입찰 제한 및 보안 감점 조치를 이행해왔다"는 점을 제시했다.
이어 "그럼에도 불구하고, 방위사업청이 이 조치의 종료를 앞둔 시점에 보안 감점 기간을 2026년 12월 6일까지 1년 추가 연장하겠다고 밝힌 것은 기업의 정상적인 경영활동을 침해하고 직원들의 고용 불안을 일으켜, 국가 방위산업 경쟁력 강화를 저해하는 결정"이라고 지적했다.
특히 김 구청장은 "얼마 전 이재명 대통령은 방위산업을 대한민국의 주력 제조업으로 육성하여 '세계 4대 방위강국'으로 도약하겠다고 밝혔다"며 "조선, 반도체에 이어 방위산업이 대한민국의 미래를 이끌 신성장동력임을 강조한 것"이라고 전제했다.
그러면서 "HD현대중공업은 국내외 조선·방산 분야에서 중추적인 역할을 맡고 있으며, 대한민국은 물론 울산과 동구의 미래를 함께 책임지는 핵심 기업"이라며 "최근 HD현대미포조선과의 합병을 통해 기업 경쟁력을 높이고, 세계 시장에서 지속적인 성장을 위해 전 임직원이 혼신의 노력을 다하고 있다"고 설명했다.
김 구청장은 이어 "지금 전 세계는 자국 산업 보호와 육성을 위해 치열하게 경쟁하고 있으며 특히, 미국과 중국은 자국 기업을 적극적으로 지원하며 기술력 강화와 세계 시장 지배력을 확대하고 있다"며 "우리나라 역시 기업이 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록 정부의 전폭적인 지원이 절실히 필요하다"고 덧붙였다.
김종훈 동구청장은 "이에 울산 동구는 지역의 핵심 기업인 HD현대중공업이 정당하게 평가받고, 국가 방위산업 발전에 지속적으로 기여할 수 있도록 방위사업청의 현명한 판단을 강력히 요청한다"고 거듭 촉구했다.