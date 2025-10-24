징검다리나 지금의 육중한 교량이나 원리는 같다

큰사진보기 ▲진천군 농다리 :천년의 다리라고 불린다. ⓒ 진천군 관련사진보기

큰사진보기 ▲청담대교 사진 :교각에 노란 부분이 비가 많이 왔을 때 찬 수위 ⓒ 박찬희 관련사진보기

AD

한강은 대한민국에서 큰 강이다. 아니, 세계적으로 보아도 큰 강에 속한다. 여러 의미가 있겠지만, '漢江'이라는 한자 풀이 자체가 '큰 강'이라는 뜻이다. 그래서 옛날에는 강을 건너기 위해 나루터가 있었고, 시간이 흐르면서 나루터 대신 다리가 생겨나기 시작했다.교량의 역사를 거슬러 올라가면, 징검다리에서 시작했다고 봐도 무방하다. 징검다리는 하천을 건너기 위해 큰 돌을 일정 간격으로 놓아, 사람이 밟고 건널 수 있도록 만든 구조물이다. "이게 어떻게 다리냐?"고 할 수 있겠지만, 그 징검다리 위에 나무나 널판을 올려놓으면 원리상 이미 다리라고 할 수 있다. 징검다리의 돌이 위로 길게 솟아 있다고 가정하면, 그것이 '기둥'이 된다. 그리고 그 위에 가로로 '보'를 설치한다고 생각하면 그것이 '코핑(coping)'이다. 위에 농다리는 기둥과 코핑의 폭이 같다고 생각하면 된다.한 사람이 다니던 다리에 두 사람이 건널 수 있는 폭이 생기고, 사람이 토끼처럼 뛰어다니는 것이 아니니 보다 편안하게 이동하기 위해 소나 마차도 건널 수 있을 정도의 넓은 판을 올렸다고 생각해 보자. 그렇게 되면 이 구조는 지금의 교량 형태와 매우 유사해진다. 거의 모든 교량은 이러한 원리를 기반으로 만들어진다.지금까지는 교량의 원리를 설명하기 위해 징검다리를 예로 든 것이고, 이제 교량의 상판(Deck)을 올릴 때 고려해야 할 사항을 설명하겠다. 진천 농다리 사진처럼 상판이 닿는 부분은 물에 잠기면 안 된다. 상판이 흐르는 물에 직접 닿으면, 배가 물 위에서 밀리듯 교량도 물의 힘으로 밀리기 때문이다. 홍수 때 작은 교량이 떠내려가거나 기울어 앉는 모습을 뉴스에서 본 적이 있을 것이다. 징검다리는 비가 오면 잠겨도 무방하지만, 현대의 교량은 홍수까지 고려해 설계해야 한다.사진에서처럼 교량 옆에는 수위를 표시하는 눈금자가 있다. 1990년대까지만 해도 제방 위까지 물이 차오르는 홍수가 있었으나, 현재는 하천 준설 작업으로 홍수위가 낮아졌다.이처럼 교량 설계에서 가장 중요한 것은 '물', 즉 물의 흐름과 교량이 닿는 면적을 최소화하면서도, 상부(사람과 차량이 다니는 부분)의 폭을 최적으로 확보하는 것이다. 따라서 강과 하천에서는 홍수위, 저수지에서는 만수위, 해상교량에서는 만조(滿潮)를 고려한다. 이 수위를 기준으로 여유 값(여유고)을 더하면 교량 하부의 높이가 되며, 이를 '형하고(形下高)'라고 부른다.형하고는 '평상시 수위(평수위)'에서부터 교량 하부 구조물(예: 지하철 통과부 슬래브 최저점)까지의 높이를 의미한다. 한강은 유람선이 다니므로, 이 높이를 설정할 때 선박의 통항 높이까지 고려한다. 해상교량은 여기에 너울과 배의 마스트 높이까지 포함해 형하고를 결정한다. 참고로 육상 교량의 경우, 하부에 도로가 있다면 차량이 지날 수 있도록 보통 최소 4.5m의 통과 높이를 확보한다.도로 설계 단계에서 교량을 계획할 때, 이 형하고의 설정은 가장 중요한 핵심 요소다. 이후 차로 수와 차로 폭, 인도 폭 등이 결정되며, 교량의 전체 규모가 확정된다. 이후 교각의 형식, 기초 구조, 경간(Span) 구성 등이 검토된다.계속되는 이야기 같지만, 설계 시 '강우량'이 가장 큰 설정값의 시작이다. 강우량은 곧 하천의 유량을 결정하고, 기후변화가 진행되며 교량의 높이는 더 높아지고 규모는 커지고 있다. 오래된 노후 교량을 재설계할 때 가장 어려운 점이 바로 이 부분이다. 기존 교량을 철거하고 다시 지으면 대부분 높이가 상승한다. 그러면 기존 도로보다 교량이 높아지고, 주변에 주택이 있으면 철거가 불가피해진다. 결과적으로 경사도가 커지고, 예전에는 평탄하게 지나던 구간이 이제는 오르막 교량이 되는 경우가 많다. 이러한 변화는 기후변화가 토목 공사비를 증가시키는 한 원인이기도 하다너무 전문적인 설명을 한꺼번에 하면 흥미를 잃을 수 있으니, 이번 글에서는 '아이들이 물어볼 때 이해할 수 있는 수준'으로만 설명했다. 앞으로는 교량의 형식과 구조를 쉽게 설명하면서, 왜 다리의 모양이 서로 다른지 차근차근 이야기해 보겠다.