화성시장, 서부권 정책설명회 취소에 주민 "동탄 시장인가" 불만

큰사진보기 ▲7월 21일 정명근 화성시장이 화성시 통탄출장소 8층 대회의실에서 동탄2권역 정책설명회를 하고 참가한 시민들과 기념촬영을 했다. ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲예정되었던 화성특례시 정책설명회 일정. 7월 25일 동부권역까지만 하고 이후 중부권 서부권 1, 2지역은 진행도 못하고 취소됐다. ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

정명근 화성특례시장이 2025년 정책설명회를 지난 7월 21일 동탄권역을 시작으로 24일 동탄2권역, 25일 동부권역까지만 진행하고 나머지 중부권부터 서부권역 일정을 전면 취소했다. 이에 서부권역 주민들이 불만을 토로했다. 형평성에 맞지 않는다는 이유다.화성시는 8월 4일 폭염 재난 대응을 이유로 중서부권역 정책 설명회를 9월 중으로 잠정 연기한다고 공지했다. 화성시 중서부권역 정책설명회는 10월 21일 현재에도 열리지 않았다.정책설명회는 각 권역별 현안 및 시정 방향을 공유하고 시민 목소리를 현장에서 직접 듣겠다는 취지로 기획됐다.앞서 동탄권역 정책 설명회를 진행한 정명근 화성시장은 7월 21일자 보도자료를 통해 "오늘 정책설명회는 시정의 방향을 시민 여러분과 공유하고 함께 점검하는 자리였다"며 "현장의 생생한 의견을 바탕으로 모두가 공감하고 체감할 수 있는 정책을 만들어가겠다"고 말했다.남양읍에 거주하는 한 시민은 20일 화성시민신문에게 해당 내용을 제보했다.A 씨는 "정책설명회를 기다려 온 중서부권 주민을 기만하는 행위다. 공식적으로 중서부권역 정책설명회는 공식적으로 취소한다고 들었다. 화성시 동·서부를 갈라치기하는 정명근 화성시장은 대시민 소통도 불통"이라고 꼬집었다.화성시청 정책기획관 관계자는 21일 화성시민신문에게 "추석연휴 지나고도 일정이 나지 않아 최종 적으로 취소하는 것으로 결정했다. 내년 초에 신년 인사회때 지역별로 투어 할 계획이나 공직선거법 상 검토 후 가능 여부를 봐야할 것 같다"고 설명했다.