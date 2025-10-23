"비번 기억, 하나님의 사랑" 말한 임성근, 위증 혐의 고발된다

큰사진보기 ▲증언대에 선 임성근 전 해병대 1사단장임성근 전 해병대 1사단장이 17일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 군사법원 등에 대한 국정감사에 증인으로 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

국회 법제사법위원회가 23일 임성근 전 해병대 1사단장을 위증 혐의로 고발하기로 했다. 오늘은 임성근 전 사단장이 법원에서 구속영장실질심사를 받는 날이다.국회 법사위는 오전 국정감사에 앞서 임 전 사단장 위증죄 고발 여부를 두고 토론을 벌였고 더불어민주당 주도로 의결됐다.임 전 사단장은 지난 17일 군사법원 국정감사에 나와, 2년 전 채 해병 순직 당시 사용했던 휴대전화의 20자리 비밀번호를 기억하지 못한다고 증언했다. 하지만 그는 사흘 뒤인 20일 "오늘 새벽 2시 30분 기적적으로 그 비밀번호를 확인했다. 하나님의 사랑을 느끼게 됐다"라고 밝혔다. 채 해병 특검의 구속영장 청구를 앞둔 상황이었다.또한 임 전 사단장은 또한 김건희씨 계좌관리인이자 구명 로비 의혹의 핵심 인물인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표를 모른다고 증언했는데, 최근 배우 박성웅씨는 특검 조사에서 두 사람과 함께 식사했다고 진술했다.장경태 민주당 의원은 "임성근씨가 증인으로 나와서 이종호를 모른다고 2년에 걸쳐 위증했는데, 많은 국민들이 실소를 금치 못한다"면서 "휴대전화 비밀번호가 갑자기 기억이 나고 하나님의 사랑을 느꼈다고 한다. 말도 안 되는, 국회를 우롱하고 모독하고 국민을 무시하는 증인은 엄중하게 처벌받아야 한다"라고 말했다.나경원 국민의힘 의원은 "국회법적으로 국회에 나와서 진술거부권이 없는데 위증을 이유로 고발하는 것은 선출된 권력이 헌법 위에 있는 꼴"이라고 반발하기도 했다.한편, 임 전 사단장은 이날 오후 3시 업무상과실치사 혐의로 서울중앙지방법원에서 구속영장실질심사를 받는다.