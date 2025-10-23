부채 200조 넘는 한전 억대 연봉자 비율은 매년 증가

큰사진보기 ▲강득구 더불어민주당(경기 안양시만안구) 의원이 25일 오후 서울 여의도 국회 환경노동위원회의 고용노동부, 경제사회노동위원회에 대한 종합감사에서 의사진행 발언을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

200조 원이 넘는 엄청난 부채가 있는 것으로 알려진 한국전력공사(아래 한전) 억대 연봉자 비율이 매년 증가한 것으로 나타났다. 직원 수는 감소했다.국회 기후에너지환경노동위원회 소속강득구 더불어민주당 의원(안양시 만안구)이 한전으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2024년 한전 전체 직원 중 억대 연봉자 비율은 22.1%로, 2020년(12.7%)에 비해 약 74% 증가한 것으로 확인됐다.같은 기간 한전의 전체 직원 수는 2020년 2만3396명에서 2024년 2만2561명으로 감소했다. 신규 채용 인원 역시 2020년 1550명에서 2024년 601명으로 줄었다.이와 관련해 강득구 의원은 "직원 수는 줄고 억대 연봉자는 늘어난 것은 신입 채용 축소와 고액 연봉 구조의 고착화를 보여주는 대목"이라고 설명했다.이어 강 의원은 "한전의 억대 연봉자 증가는 단순한 인건비 문제를 넘어 조직의 구조적 비효율과 세대 단절 문제로 이어질 수 있다"며 "신입 채용 축소, 인건비 집중, 성과급 관행이 맞물리면 장기적으로 조직의 활력과 혁신 역량이 저하될 것"이라 내다봤다.그러면서 "공기업의 재무 악화가 결국 전기요금 인상 등 국민 부담으로 이어지는 만큼, 한전은 내부 보수체계와 성과급 지급 구조를 투명하게 공개하고, 고액 연봉 체계를 전면적으로 재검토해야 한다"고 강조했다.23일 강 의원 발표에 따르면 한전의 재무 상황은 악화일로다. 모회사와 자회사 재무를 모두 합한 연결 기준 부채는 2020년 약 132조 5천억 원에서 2024년 약 205조 4천억 원으로 약 70조 원 증가했다. 자회사를 뺀 한전 본사만의 별도 기준 부채 역시 같은 기간 약 60조 원에서 120조 원으로 두 배 이상 늘었다. 한전은 2021년 2분기부터 2023년까지 적자가 누적되었고, 2024년에 비로소 흑자로 전환했으나, 누적적자를 상쇄하기에는 역부족인 상황이다.이런 상황 속에서도 한전은 매년 '경영평가 성과급'을 지급해왔다. 한전은 '공공기관의 운영에 관한 법률 제48조' 등을 근거로 "성과급은 흑자 여부와 무관하게 경영실적평가 결과에 따라 지급된다"고 설명했다.이에 강득구 의원은 "법적 근거가 있다고 해서 재무위기 상황에서도 고액 성과급과 연봉 구조를 그대로 유지하는 것은 국민의 상식과 동떨어져 있다"며 "공공기관의 성과 보상은 공익성과 재무건전성이라는 본래 취지에 맞게 운용돼야 한다"고 지적했다.