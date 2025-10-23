[사천] 일제 때 '형무소 순절' 황성열 선생, 독립유동자 추서 신청

큰사진보기 ▲황성열 항일투사. ⓒ 추경화 관련사진보기

일제강점기 때 만주로 건너가 항일‧계몽운동을 벌이다가 신의주에서 일본경찰에 체포되어 치안유지법 위반으로 징역형을 언도 받아 교도소에서 순절했던 황성열(黃性烈, 1912~1944) 선생에 대한 독립유공자 추서가 추진되고 있다.추경화 독립운동사료연구가는 항일투자 황성열 선생과 관련한 공적을 정리해 국가보훈처에 독립유공자 추서 신청을 했다고 23일 밝혔다.이후 '황건(黃健)'으로 이름을 바꾸었던 선생은 사천시 사천읍 정의리가 본적이다. 부친(황창수)은 진주고‧진주여고 설립 당시 300원을 기부했다.이는 <동아일보>(1923년 3월 30일자)에 나와 있다. 추경화 독립운동사료연구가는 "당시 기부금을 지금으로 환산하면 약 6000만원에 해당한다"라고 밝혔다.황성열 선생은 학적부에 의하면 사천공립보통학교 4학년 재학 중 진주제1보통학교로 전학했고, 진주시 대안동에 거주했다. 진주제1보통학교는 이후 진주공립보통학교, 중안보통학교에 이어 현재 진주초등학교로 변경되었다.또 황 선생은 1928년 7월 29일, 1930년 7월 22일 진주청년동맹에 신태문과 위원으로 활동했다.진주청년동맹 회장(1928년)이었던 강수영 선생은 건국훈장 애족장을 받았고 같은 위원이었던 빈태문 선생은 건국훈장 애족장에 추서되었다. 이들의 활약은 1973년에 나온 <한국청년운동사>에 언급되어 있다.당시 황 선생은 진주농업학교, 진주고 학생들의 동맹휴교의 배후조종자라 하여 조사를 받기도 했으며, 이후 서울 경신학교에 진학했다.추경화 독립운동사료연구가는 "일제 경찰의 엄중한 감시와 탄압이 계속되자 만주로 건너가 항일운동과 계몽운동을 계속하게 된다"라며 "만주 길림성 동포 교육계에서 길림보통학교를 설립할 때 예산이 부족하다는 말을 듣고 1935년 7월 2원을 후원해 학생들의 교육에 일조했는데, 이는 당시 나온 동아일보에 나와 있다"라고 소개했다.그는 "상해임시정부를 위해 군자금을 모금하고 물려받은 전답을 팔아 평안도 의주를 거쳐 중국 상해로 갈 예정이었으나 신의주 국경지역에서 일경에 발각, 체포되었다"라며 "일경의 엄중한 조사와 혹독한 고문을 받고 혼절했다"라고 전했다.황 선생은 1943년 신의주지방법원에서 치안유지법 위반으로 징역 5년형을 언도받고, 1944년 5월 8일 신의주형무소에서 사망했다.그는 "기록을 살펴보니 이시베 신의주형무소장이 사망신고를 했다"라며 "사천읍사무소 호적부에 의하면 신의주형무소장 이시베가 사망선고한 내용이 기재되어 확실하다"라고 밝혔다.