"장애인 비하 발언한 진해문화센터 관장, 즉각 사퇴해야"

장애인단체들이 장애인 비하 발언을 했던 지연숙 창원문화재단 진해문화센터 관장에 대해 사과에 그칠 게 아니라 사퇴하라고 촉구했다.경남장애인자립생활센터협의회, 전국장애인이동권연대 창원시지부, 창원장애인중증장애인권리중심맞춤형공공일자리협회 창원시지부, 창원시장애인동료상담개발원, 진해장애인자립생활센터, 진해장애인권센터, 진해장애인평생학교는 23일 지연숙 관장 사퇴 촉구 성명을 발표했다.지연숙 관장은 지난 9월 24일 진해아트홀 신설 관련 회의에서 "클래식처럼 품격 있는 공연을 할 때 장애인들이 맨 앞에서 소리 빽빽 지르면 어떻게 할 거냐", "공연장 앞 열에 이미 설치된 휠체어석을 맨 뒷열로 옮기라"라고 발언했다.이같은 사실은 창원문화재단노동조합이 지난 21일 '규탄 성명'을 내면서 알려졌고, 지 관장은 22일 "회의에서 제가 한 발언으로 인해 상처를 받은 모든 분들께 진심으로 사과드립니다"라며 사과문을 발표했다.진해장애인자립생활센터를 비롯한 단체들은 성명을 통해 "지연숙 관장의 장애인 비하 발언을 강력히 규탄하며 즉각적인 사퇴를 요구한다"라며 "장애인을 명백히 비하하고 배제하는 발언이었다"라고 밝혔다.지 관장의 발언에 대해, 이들은 "장애인을 통제와 배제의 대상으로 바라보는 왜곡된 인식에서 비롯된 혐오 발언이며, 창원문화재단이 오랜 기간 쌓아온 포용과 평등의 가치를 무너뜨린 중대한 인권침해이다"라고 밝혔다.이들은 "지연숙 관장이 뒤늦게 사과문을 발표하며 '장애인이 불편하지 않도록 하기 위한 취지였다'고 해명했으나, 그 속에는 장애인을 공연장 앞줄에서 '보여서는 안 될 존재'로 여기는 차별의식이 여전히 드러나 있다"라고 설명했다.장애인단체들은 "이는 단순한 표현상의 실수가 아니라, 공공문화기관 책임자로서의 자질과 인식의 문제다"라며 "창원문화재단은 장애인과 비장애인이 함께 문화를 향유하는 도시를 지향해왔다. 그럼에도 그 최전선에 있는 기관장이 이러한 발언을 했다는 것은 재단이 추구해 온 '문화적 다양성과 평등'의 가치를 스스로 부정한 것이다"라고 강조했다.진해장애인자립생활센터 등 단체들은 "지연숙 관장은 즉각 사퇴하라", "창원문화재단은 이번 사안에 대한 공식 사과문을 즉시 발표하라", "창원문화재단은 사건의 전말을 철저히 조사하고, 전 직원 대상 인권 및 장애인식개선 교육을 실시하라", "장애인 문화접근권 보장을 위한 구체적 지침을 마련하라"라고 촉구했다.이들은 "장애인 비하 발언은 결코 사과문 한 장으로 덮을 일이 아니다. 공공문화기관의 수장이 그러한 인식을 드러낸 이상, 그 자리에서 물러나는 것이 최소한의 책임이며 시민과 장애인에 대한 예의이다"라며 "모든 시민이 차별 없이 문화를 누릴 수 있는 사회를 만들기 위해 우리는 끝까지 이 문제의 해결을 요구한다"라고 제시했다.경상남도장애인부모연대(회장 윤종술)는 이날 "지연숙 진해아트홀 관장 장애인 비하발언, 당신의 품격은 그 자리가 아니다"라는 제목의 성명을 냈다.부모들은 "장애자녀를 둔 부모로서 참으로 개탄을 금할 길이 없다"라며 "저러한 발언을 할 정도라면 평소 장애인에 대한 저급한 인식과 졸렬한 품격이 하루이틀의 문제가 아니었을텐데 어떻게 저 자리에 지금까지 앉아 있었는지 도저히 상식적으로 납득이 되지 않는다"라고 지적했다.이들은 "지금도 많은 장애인들이 수준 높은 문화예술의 현장에서 공연을 관람하고 있다. 그 만큼 우리 사회의 배려로 장애인의 삶의 질 또한 높아지고 있다는 것"이라며 "그럼에도 불구하고 접근성이나 경제적인 문제로 문화예술을 접하기 어려운 장애인들에게도 불편함 없이 문화예술 향유의 기회를 누리게 하고 지원하는 것이 우리 사회의 역할이고 지자체의 역할일 것이다"라고 설명했다.경남장애인부모연대는 "시대적 흐름에 찬물을 끼얹고 장애에 대한 몰지각한 시선과 편견으로 가득 찬 지연숙 관장은 스스로 깜이 안된다는 것을 인식하고 즉각 사퇴하기 바란다"라며 "창원시는 이 사안의 엄중함을 직시하고 해임 등 강력한 처분과 동시에 재발방지를 위한 충분한 대안 수입을 강력히 촉구한다. 장애인부모들은 끝까지 지켜볼 것"이라고 강조했다.