'갭투자 의혹' 국토부 1차관의 2분 사과 "국민께 상처"

▲23일 오전 10시 10분부터 2분간 이상경 국토교통부 1차관이 "집값 안정되면 그떄 사라" 등의 발언과 배우자의 판교 아파트 갭투자 의혹과 관련해 사과문을 낭독하고 있다. ⓒ 국토교통부 유튜브 갈무리 관련사진보기