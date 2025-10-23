'갭투자 의혹' 국토부 1차관의 2분 사과 "국민께 상처"

이상경 국토교통부 1차관이 "집값 안정화 되면 그때 사라" 등의 발언과 배우자의 판교 30억 원대 아파트 갭투자 의혹과 관련해 2분짜리 사과를 했다. 여당에서도 나오고 있는 사퇴 요구에는 응하지 않았다.
이상경 1차관은 23일 오전 10시 10분 국토교통부 유튜브 채널의 생중계 방송에서 사과문을 낭독했다. "국민 여러분의 마음에 상처를 드린 점을 진심으로 사과드린다"는 것.
이 1차관은 이재명 정부의 10.15 부동산 대책 발표 후 한 유튜브 '부읽남TV'에 출연해 한 발언과 관련해 "정책을 보다 소상하게 설명드리는 과정에서 내 집 마련의 꿈을 안고 열심히 생활하시는 국민 여러분의 입장을 충분히 헤아리지 못했다. 진심으로 사과드린다"라며 고개를 숙였다.
배우자의 경기 판교 30억 원대 고가 아파트 갭투자 의혹에 대해서도 언급했다. 이 1차관은 "배우자가 실거주를 위해 아파트를 구입했으나 국민 여러분의 눈높이에는 한참 못 미쳤다는 점을 겸허히 받아들이고 재차 사과의 말씀 올린다"라고 말했다. 구체적 상황 설명보다는 사과 메시지를 낸 데 방점이 찍힌 것으로 읽힌다.
박지원 의원 등 일각에서 요구한 자진 사퇴는 없었다. 이 1차관은 "이번 일을 계기로 자신을 한 번 되돌아보겠다"면서 "부동산 정책의 담당자로서 주택 시장이 조기에 안정화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
참고로 이상경 1차관은 이재명 대통령의 '부동산 책사'로 불린다. 그는 최근 유튜브 방송에서 서울·수도권 집값 폭등에 대응하는 성격의 10.15 부동산 대책과 관련해 "지금 (부동산을) 사려고 하니까 스트레스를 받는 것" "시장이 안정화돼 집값이 떨어지면 그때 사면 된다" 등의 발언을 해 비판을 받았다.
