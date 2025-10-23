월출산이 물 위로 둥실, 감탄이 절로 나오네

큰사진보기 ▲천년의 월남마을을 지나간다. ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲목가적 풍경의 신월마을을 지나 강진군·영암군의 경계인 누릿재로 향한다. ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

누릿재 고갯마루에 바위가 우뚝한데(樓犁嶺上石漸漸)

길손이 눈물 뿌려 사시사철 젖어있다(長得行人淚漉沾)

월남 마을을 향하여 월출산을 보지마소(莫向月南瞻月出)

봉마다 모두가 서울의 도봉산 같구나!(峰峰都似道峰尖)

-<탐진촌요(耽津村謠) 제1수> 다산 정약용

큰사진보기 ▲누릿재 정상누릿재는 언덕에 풀밭이 많아 가을에 누런색을 띤다고 해서 누릿재, 노릿재, 황치(黃峙)로 불렸다. ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲누릿재길누릿재를 넘어 영암으로 들어선다. 누릿재는 해안지방과 내륙지방을 이어주는 통로이자 교통 요충지였다. ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲누릿재 넘어 편백나무 산림욕장에서 점심식사와 휴식을 취했다. ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲사자저수지에서 본 월출산월출산 암봉들이 마치 호수위에 떠 있는 듯 저절로 탄성을 자아낸다. ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲월출산의 기를 받는 기찬묏길 숲길로 들어서는 입구 ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲다양한 숲길이 이어지는 기찬묏길을 걷는다. ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲성풍사지 오층석탑고려 초기 불교 미술의 정수 성풍사지 오층석탑이 천년의 무게로 서 있다. ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

지난 13일 아침, 월남사지를 돌아 월남마을길을 걷는다. 다산 정약용 선생이 월남마을을 향해 월출산을 보지 말라고 했다는 바로 그 마을이다. 강진에 유배 가던 다산이 이 마을을 지나 강진으로 향하는 들판에서 무심코 월출산을 뒤돌아보았다가 마음이 무너질 것 같았다고 한다. 월출산의 모습이 서울의 도봉산을 빼닮아 그리움이 사무쳤기 때문이다. 홀로 강진으로 향하던 유배 길이 얼마나 힘들고 외로웠을지 그려진다. 그 때의 마을과 지형이 지금도 변함이 없다. 월남마을의 연원은 옆 월남사 창건 시기로 거슬러 올라간다. 월남사의 사촌(寺村)으로 시작된 천년 마을이다.작은 다리가 놓인 마을 앞을 흐르는 계곡을 건넌다. 이 계곡물은 월출산의 여러 계곡 중에서도 가장 아름답다는 금릉경포대에서 내려오는 물이다. 월출산 웅봉들이 바라보이는 청정 계곡을 지나고 있다는 게 마냥 행복하다.월남마을을 지나 한 굽이 돌아가면 지극히 평화롭고 양지 바른 곳에 달빛한옥마을이 자리한다. 월출산 아래 공기 좋고 경치 좋은 곳에 살고 싶은 귀촌인들이 세운 전원형 한옥 마을이다. 대부분 대문 없이 개방된 마당이 예쁜 정원으로 가꾸어 집 주인으로부터 초대 한번 받아봤으면 싶은 생각이 들게 한다.월출산 동남쪽 자락을 돌아 누릿재로 향한다. 누릿재 오르는 길목의 신월마을 앞을 흐르는 냇가의 나무 그늘 아래 앉았다. 아직 추수하지 않은 노란 들판 뒤로 월출산의 암봉들이 보이고 맑디맑은 물엔 송사리들이 뛰놀고 있다. 그 무엇 하나 버릴 것 없는 평화로운 시골 풍경이다. 물 맛을 본다고 한 웅큼 손에 떠 입에 넣었다. 무미한 시원함에 온 몸이 짜릿하다. 단원들은 발도 담고 세수도 하며 도보 여행 중 갖는 휴식의 묘미를 만끽한다.그 유명한 누릿재로 오른다. 누릿재는 언덕에 풀밭이 많아 가을에 누런색을 띤다고 해서 누릿재, 노릿재, 황치(黃峙)로도 불렸다. 한국학중앙연구원의 영암군 자료에 따르면 황사출림(黃蛇出林)의 명당이라는 뜻도 갖고 있다. 명당의 풍수적 상징성과 지역의 역사를 동시에 품고 있는 고개이다.누릿재는 월출산 줄기가 동쪽으로 곧장 뻗어 강진과 영암을 나누는 경계에 있다. 이 때문에 강진군, 해남군 등지에서 서울로 가려면 누구나 넘어야 하는 중요한 길목이었다. 지금은 옆 불티재 쪽으로 도로가 개통돼 '남도오백리 역사숲길'이란 탐방로가 되었지만, 과거엔 남도 해안 지방과 내륙지방을 이어주어 해산물과 곡물의 물류가 이동하는 통로이자 교통 요충지였다.삼남길도 이곳을 지났다. 선비들이 한양으로 과거 시험을 보러 넘는 꿈의 길이었고, 거꾸로 유배길에 남도나 제주도로 가기 위해 넘어야 하는 눈물의 길이기도 했다. 다산 정약용도 이 고개를 넘었다. 형 정약전과 나주 율정에서 이승에서의 마지막 밤을 보낸 후 다음날 강진으로 가기 위해 홀로 이 고개를 넘으려니 눈물이 자꾸만 솟구쳤다고 한다.숱한 이야기를 품고 있을 옛길이 참 예쁘다. 누릿재를 넘는 길은 지금도 진한 향수를 느끼게 한다.곧 숲길을 벗어나기 전에, 편백나무 군락 안에 산림욕장이 잘 조성돼 있다. 우리의 점심 식사 장소이다. 걷기 도중 이런 멋진 숲 속의 식사라니, 김밥·계란·고구마·빵과 과일의 간단한 식사지만 최고 맛있는 식사다.식사 후엔 숲 속 평상과 선베드에 각자 자리를 잡고 10분 간 오수를 즐겼다. 숲의 맑은 공기가 옷 속을 뚫고 마사지해 주는 느낌을 받으며 어느새 잠이 들었다. 짧지만 달콤한 산림욕 오수를 즐긴 후 다시 출발한다.숲을 벗어난 곳은 사자저수지다. 월출산 동쪽의 사자봉·연실봉·달구봉·시루봉 등의 암봉들이 마치 호수 위에 떠 있는 듯 도열한 모습이 저절로 탄성을 자아낸다. 이런 멋진 풍경이 가능하다니, 선경이 따로 없다. 자연은 어떤 작위도 없이 그 자체로 가장 아름다운 풍경을 만든다.개신마을을 돌아 월출산국립공원사무소가 있는 천황탐방지원센터 구역으로 들어섰다. 이곳부터 월출산 자락에 조성된 총 18km의 아름다운 기찬묏길 숲길이 시작된다.기찬묏길 이름은 월출산의 강력한 기를 받는다는 뜻에서 붙여진 이름이다. 조선시대 실학자 이중환은 <택리지>에서 월출산을 '화승조천(火乘朝天)의 지세'라고 했다. "아침 하늘에 불꽃처럼 기를 내뿜는 기상"을 지녔을 정도로 월출산은 전국에서 정기가 가장 센 산으로 꼽힌다.이 길을 따라 월출산 서쪽의 왕인박사유적지와 구림마을에 갈 수 있다. 구림마을에서 <도선비기>로 대표되는 우리나라 풍수지리학의 시조 도선국사가 태어났다. 마을 이름도 도선국사의 탄생 설화에서 비롯된 비둘기 구(鳩) 수풀 림(林)이다. 또 구림마을은 백제 때 일본에 학문을 전해 준 왕인 박사의 탄생지이기도 하다. 고려 태조 왕건의 책사 최지몽, 가야금산조를 창시한 악성 김창조도 이 마을 태생이다. 구림마을에서 현자, 혁신가들이 많이 태어난 것이 우연이 아닐 것이란 생각이 든다.월출산 자락에 터 잡고 삼한시대부터 2200년을 이어온 구림마을이 특별할 수 있었던 이유가 바로 월출산이다. 자연 지형은 인간의 정신, 생활 방식과 문화에 영향을 미쳐왔다. 도시 문화가 발달한 현대보다 자연이 삶의 터이고 의존 대상이던 과거엔 더욱 그랬다. <택리지>를 쓴 이중환은 "땅의 영기로 걸출한 인물이 태어난다"는 인걸지령(人傑地靈) 사상을 다양한 경로로 전했다.풍수에선 산의 형체를 목체(木體·학자나 문인 배출), 금체(金體·부귀겸전, 재상, 장군), 토체(土體·제왕), 수체(水體·지혜와 유연함, 문화 예술가) 등의 오행의 형태로 구분한다. 월출산은 화체(火體)산(불꽃처럼 바위 봉우리가 뾰쪽뾰쪽한 산으로 영험함 상징, 혁명가)의 정수로 꼽힌다.그래서인지 신라 말기와 고려 시대에 이르는 불교 전성기에 월출산에 99개의 사찰과 암자가 있었던 것으로 전한다. '하늘 아래 첫 부처'로 불리는 마애여래좌상(국보 제144호·통일신라 후기 조성)이 월출산 구정봉 아래 거대한 암벽에 자리하고 있다. 우리나라에서 가장 높은 곳(해발 600m)에 있는 국보 불상이다.영암(靈巖)이란 지명도 월출산에서 비롯됐다. <신증동국여지승람>은 "정상 구정봉 아래 신령스런 바위가 떨어질 것 같으면서도 떨어지지 않아 영암(靈巖)이란 지명이 유래했다"고 전한다. 그러나 월출산의 '영암'이 어떤 바위인지는 지금도 찾지 못하고 있다. 영암이 하늘로 타오르는 불꽃처럼 변화무쌍한 화기조천의 영험한 월출산 자체를 상징한다 해도 무리가 아닐 것이다.영암 평야 지대에 기이하게 암봉이 우뚝 솟아난 것만으로도 월출산의 형태는 독보적이다. 영암벌의 사람들이 정신을 집중할 수밖에 없는 영험한 산이자 영암의 정서를 대변하는 산이다. 캄캄한 밤하늘에 달이 뜨면 월출산의 암봉들이 불이 붙은듯 빛을 발하고, 달과 월출산의 이중주가 밤하늘을 수놓는다. 이 모습을 가슴 떨리게 바라보았을 영암벌의 마을들에게 월출산은 말 그대로 '달 뜨는 산'이었고, 강력한 기운을 받을 수 있는 영산이었을 것이다.숲이 울창한 기찬묏길을 걷는다. 휘파람이 절로 나는 호젓한 숲길 따라 다양한 숲을 통과하는 피톤치드 숲길이다.우리는 강원도 고성까지 북상해야 해서 기찬묏길 18km를 다 걷지는 못하고 성풍사지오층석탑(기체육공원 직전)까지 약3.5km 정도만 이 숲길을 걷는다. 짧지만 강력하다. 아름다운 숲길의 연속이다.숲길을 내려서자마자 천년을 품은 성풍사지오층석탑(1009년)이 맞이한다. 보물 제1118호로 지정된 고려 초기 불교 미술의 정수를 간직한 대표적 문화유산이다. 발굴 과정에서 탑지가 발견돼 건립 연대와 주체가 명확히 확인된 드문 석탑이자 거의 완전한 형태로 남아있어 가치가 매우 높다.2단 기단 위에 각 층의 몸돌과 지붕돌이 하나의 돌을 깎아 제작됐다는 점이 특별하다. 탑이 위로 올라갈 수록 지붕돌 받침 층이 같이 줄어들면서 전체적으로 균형미가 돋보인다. 1986년 석탑을 복원할 때 주변에서 발견된 기와 조각에 '성풍대사(聖風大寺)'라는 사찰 이름이 새겨져 있어 이 자리에 성풍사가 있었다는 것도 밝혀졌다. 작지 않았던 사찰이었던 것 같다.이처럼 가치가 큰 석탑이 차와 사람들이 다니는 도로 옆의 둔덕 풀 위에 보호 장치 없이 덩그러니 서 있었다. 있는 것은 석탑을 두른 낮은 철제 난간 하나이다. 국가 보물로 지정된 문화유산이라면 지역을 입구와 공원으로 꾸미진 못한다 해도 적어도 구역 구분이나 CCTV 정도는 갖추어 구별·보호돼야 할 것 같다고 생각했다.