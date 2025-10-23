이봉규 군의원 "청양군 이제는 지천댐 입장 밝혀야"

큰사진보기 ▲이봉규 청양군의원이 21일 열린 제315회 임시회 군정질문에서 지천댐 건설을 둘러싼 군의 미온적 대응을 지적하고 있다. ⓒ 청양군의회 관련사진보기

이봉규 청양군의원이 21일 열린 제315회 임시회 군정질문에서 지천댐 건설을 둘러싼 군의 미온적 대응을 지적했다.군이 명확한 입장표명과 함께 갈등 관리에 나서야 한다는 것이다.이 군의원은 "환경부가 '기후대응댐' 계획을 발표하면서 주민 반대가 격심한 일부 지역은 사업을 중단했지만 청양의 지천댐은 공론화 대상에 포함돼 절차를 앞두고 있다"며 "이는 지자체장의 입장이 분명히 드러나지 않았기 때문으로 보인다"고 말했다.이어 "수입천댐(양구)과 단양천댐(단양)은 초기부터 단체장이 명확히 반대 의사를 밝혀 사업이 백지화됐다"며 "국가사업일수록 지자체장의 분명한 입장이 결정적"이라고 강조했다.이와 관련해 이 의원은 김돈곤 군수에게 ▲지천댐 추진 여부에 대한 선제적 입장 표명 계획 ▲찬반 주민 간 갈등 해소 로드맵과 상설 소통창구 마련 방안 ▲충남도의 예산 압박·현안 연계에 대한 대응 전략 ▲환경부 공론화 과정에서의 군 참여 방식과 군민 의견 반영 절차 등을 질문했다.현재 충남도와 청양군은 지천댐 문제를 놓고 예산 삭감, 충남산림자원연구소 대체부지 문제, 농어촌 기본소득 시범사업 지원 등에서 엇박자 양상을 보이고 있다.지난 20일 김태흠 충남지사의 청양군 방문 시에도 지천댐 건설을 반대하는 지역 주민들은 집회를 열고 김 지사를 비판했다.그러나 김 지사는 도민과의 대화에서 "환경부가 14개 후보지 중 7개의 댐에 대해 공론화 과정을 거친다고 입장을 밝혔다. 공론화 과정을 보면서 대응하겠다"며 건설 추진 의사를 굽히지 않고 있다.이봉규 군의원은 "지금과 같은 애매한 태도는 갈등을 조정하기보다 방치하는 결과를 낳는다. 혹여 정치적 고려나 비공식 합의가 있다면 투명하게 공개해 군민 신뢰를 회복해야 한다"고 주장했다.이어 "지천댐 문제는 단순한 개발 논쟁을 넘어 청양군의 미래 방향을 가르는 중대 사안"이라며 "공론화 전 과정에 군민 의견을 적극 반영하고 군이 중심이 되어 명확한 대응 방안을 제시해야 한다"고 당부했다.