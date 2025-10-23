성인수 울산시장 출마 선언, "울산을 북극항로 시대의 수도로"

큰사진보기 ▲성인수 전 민주당 울산시당위원장(전 울산대 교수)이 23일 울산시의회 프레스센터에서 내냔 지방선거 울산광익시장 출마를 선언하고 있다. ⓒ 박석철 관련사진보기

울산대 명예교수이며 울산시민정치회의 공동의장 맡고 있는 성인수 정책과비전포럼 상임대표가 23일 기자회견을 갖고 내년 지방선거 울산광역시장 출마를 선언했다.그동안 성인수 대표의 울산시장 출마설은 지역에 파다하게 퍼졌지만, 이날 공식 출마선언을 하면서 더불어민주당 내에서도 공천 경쟁이 치열하게 됐다.성인수 대표는 이날 전 10시 30분 울산시의회 프레스센터에서 '시민이 시장입니다'라는 주제로 기자회견을 갖고 "더불어민주당 전 울산시당 위원장이자 울산대학교 명예교수 성인수는 2026년 지방선거에서 울산광역시장 출마를 공식 선언합니다"라고 밝혔다.성 대표는 출마 일성으로 "울산의 미래를 다시 설계해 혁신·대개조하면서 다시 젊은 도시 청년도시로 만들겠다"며 "울산을 북극항로 시대의 수도로 만들어 재도약 기회로 삼겠다"고 밝혔다.앞서 성 대표는 지난 대선 때 북극항로개척추진위원회 상임부위원장(위원장 전재수)을 맡은바 있어 이를 발판으로 삼겠다는 구상을 내비췄다.출마 배경으로는 "저의 도전은 한 사람의 정치적 결심이 아니라 '성장이 멈춘 도시 울산을 다시 뛰게 하겠다'는 시대적 소명"이라며 "울산의 현실, 멈춰선 산업도시, 흔들리는 자존심을 다시 살리겠다"고 밝혔다.성 대표는 울산의 현실을 짚으며 "대한민국 산업수도로서 반세기 동안 국가경제를 떠받쳐왔지만 지금의 울산은 성장의 엔진이 멈춰 서 있고 조선, 자동차, 석유화학 등 3대 주력산업은 글로벌 경쟁과 구조 전환의 파고 속에서 방향을 잃고 있다"며 "청년은 떠나고, 도시는 늙어가고, 경제는 정체되고, 시민의 자부심은 무너졌다"고 진단했다.그러면서 "새로운 기회 북극항로 시대, 울산의 재도약의 발판을 만들겠다"며 "북극항로는 부산이 아닌 울산에서 가장 가까운 미래의 길이며, 울산이 대한민국의 '북극시대 전초기지'가 될 수 있는 결정적 기회"라고 주장했다.이어 "이제 울산은 콘크리트가 아닌 사람, 개발이 아닌 혁신으로 방향을 바꿔야 하며 그것이 울산이 다시 뛰는 길"이라며 "이제는 토목이 아니라 사람 중심, 건물이 아니라 비전 중심의 시정이 필요하다. 저 성인수는 시민이 주인인 도시, 청년이 머물고 싶은 울산을 만들겠다"고 말했다.끝으로 성 대표는 "저는 지난 40년간 울산대학교에서 건축학을 가르치며 울산의 도시와 공간, 그리고 사람의 미래를 연구해 왔고. 시민운동과 정책연구, 민주당 울산시당 위원장으로서 지역의 비전과 정책대안을 시민과 함께 만들어왔다"며 "현재는 '정책과비전포럼' 상임대표로 200회가 넘는 정책토론회를 통해 울산의 해법을 찾아 왔다"고 강조했다.그러면서 "이제 학문과 시민사회에서 쌓은 경험을 정치와 행정의 실천력으로 연결하겠다"며 "산업의 혁신적 전환으로 청년이 돌아오는 울산, 북극 항로 시대의 해양전략도시로 세계가 주목하는 울산, 생태·문화·복지의 균형도시로 시민이 행복한 울산으로 만들겠다"는 각오를 밝혔다.