울산 동구청사에 걸린 '3500억 달러 국내 일자리에 투자하라' 현수막

울산광역시 동구청 청사에 "3500억 달러 미국이 아닌 국내 일자리에 투자하라"는 대형 현수막이 걸렸다.지난 22일 오후부터 지자체 중 유일하게 걸린 이런 내용의 현수막은 김종훈 동구청장의 의지에 따른 것이다.현수막을 내건 데 대해 김 구청장은 "트럼프 미 대통령의 관세 압박과 3500억 달러 투자 강요로 국민도, 정부도 근심이 크다"며 "울산도 예외가 아니어서 기업은 기업대로, 노동자는 또 노동자대로 정부 협상에 신경을 곤두세우고 있는데 대다수가 기대보다는 우려와 분노를 표하고 있다"고 밝혔다.그러면서 "조선업 도시인 우리 동구도 그 영향에 고스란히 노출되어 있는 만큼, 분명한 입장 표명을 하고자 3500억 달러 미국 투자를 반대하는 현수막을 동구청에 내걸었다"고 설명했다.울산 동구는 조선업이 주력 종목으로 미국 관세와 밀접한 연관이 있다. 특히 김종훈 동구청장은 전국 최초 최소생활노동시간 보장제 실시, 조례를 통한 동구노동복지기금 운영을 하는 등 비정규직 노동자들의 근무환경과 복지를 주요 구 정책으로 시행하면서 이번 미국 트럼프의 관세와 투자에 민감하게 반응하고 있다.한편 울산 동구청사에 대형 현수막이 걸리자 진보진영과 노동계가 공감의 뜻을 나타내고 있다.방석수 진보당 울산시당위원장은 SNS에 글을 올려 "울산은 현대자동차, 현대중공업, 석유화학 등 제조업 중심 도시로 한국경제의 기둥이자 일자리의 버팀목"이라며 "트럼프에 굴복하면 가장 먼저 타격을 받는 지역이 울산"이라며 '3500억 달러 미국이 아닌 국내 일자리에 투자하라' 라는 동구청의 현수막에 공감했다.장현수 민주노총 건설노조 울산건설기계지부 지부장도 SNS에 "이제 미국도 종이 호랑이다. 미국과 경제종속을 끝내자"며 "과거 우리나라가 빈곤할 때 미국에 기대었던 시대가 아님에도 여전히 그때 사고로 사는 시대를 넘어서자"라는 글로 현수막에 공감했다.