"시진핑..." 광안리를 걷다 두 눈을 의심하게 한 현수막

"시진핑, 장기이식으로 150세!"

광안리 거리를 걷던 아침, 나는 눈을 의심할 수밖에 없었다. 바람에 펄럭이는 현수막 위에는 이렇게 적혀 있었다.순간, 몸이 떨릴 정도로 불쾌했다. 단순한 조롱이나 풍자가 아니었다. 누군가의 혐오와 공포, 왜곡된 믿음이 결합된 결과물이었다. 정치적 메시지라기보다 사회적 병리, 그것이 지금 우리의 거리에 놓인 현실이었다.우리는 '허위의 시대'를 살고 있다. 진실보다 빠르게 퍼지는 것은 거짓이며, 합리보다 강력하게 작동하는 것은 분노다. 극우 세력은 이를 철저히 이용한다. 그들은 "중국이 모든 악의 근원"이라는 단순화된 도식을 반복하며, 복잡한 국제 현실을 적대 구도로 재단한다. 그 과정에서 '중국'은 국가명이 아니라 혐오와 공포의 상징이 된다.광안리 현수막이 보여주듯, 사회적 불안과 경제적 불평등, 정치적 무력감이 뒤섞이면 일부는 누군가를 미워함으로써 자신의 안위를 확인한다. 혐오는 그렇게 일상 속으로 스며든다.극우의 혐중 선동은 감정의 분출이 아니라 권력 전략이다. 분노를 만들어내고, 그것을 조작하며 정치적 목적을 위해 활용한다. 혐중은 국내 정치 실패를 외부로 전가하는 도구다. 지도층이 민생 문제를 해결하지 못할 때, 가장 쉽게 만들 수 있는 '외부의 적'이 바로 중국이다.언론 일부는 자극적 제목으로 클릭을 유도하며 이러한 프레임에 편승한다. "중국발 바이러스", "중국의 해킹 음모" 같은 보도는 과학적 근거보다 상업적 욕망에 충실하다. 그때 언론은 감시자의 역할을 상실하고 선동의 증폭기가 된다.일부 극우 집단은 "중국이 선거를 조작했다"는 근거 없는 주장을 퍼뜨린다. 논리도 증거도 없는 이 음모론은 진실보다 빠르게 사람들의 분노를 확산시킨다.음모론의 구조는 단순하지만 강력하다.▪︎불신을 심는다.▪︎질문하는 이를 공모자로 낙인찍는다.▪︎검증 불가능한 주장을 진실처럼 포장한다.결과는 누구도 믿을 수 없는 사회다. 민주주의의 기초가 흔들리고, 대화는 의심과 증오로 대체된다. 광안리 현수막처럼 한 장의 문구가 사회 전체를 중독시키는 정치적 마약이 된다. 그것은 단순히 불쾌한 글자가 아니라, 시민 사이의 신뢰를 조금씩 갉아먹는 현실적 증거다.혐오는 언제나 '우리'와 '그들'을 구분한다. '우리'는 도덕적 우월성을 획득하고, '그들'은 위험하고 비이성적 존재로 낙인찍힌다. 그러나 혐오의 피해는 외부에만 머물지 않는다. 그 독은 공동체 안으로 스며들어, 신뢰와 연대감을 부식시킨다. 결국 혐오는 타인을 향하는 것이 아니라, 내부의 인간성을 파괴하는 자기파괴적 힘이 된다. 이렇듯 혐오의 메시지는 시각적 현실로 존재하며, 사람들의 마음에 직접 각인된다."표현의 자유가 있지 않은가?" 물론이다. 하지만 자유는 무책임을 의미하지 않는다.이처럼 허위와 조롱, 인종적 편견이 공공장소를 점령할 때, 그것은 자유가 아니라 폭력이다. 표현의 자유는 타인의 존엄과 권리를 전제로 해야 한다. 이를 무시하고 퍼뜨리는 허위 정보와 증오는 민주주의 근간을 흔든다.혐오 선동에 대응하는 것은 검열이 아니라 정의를 실현하는 일이다. 법적 제재와 시민사회의 윤리적 감시가 병행될 때, 공론장은 비로소 건강하게 작동한다.광안리에서 마주친 현수막을 단순한 장난으로 치부하거나 무심히 지나친다면, 공공성은 한 걸음 더 후퇴한다. 진실과 존엄, 인간에 대한 최소한의 존중이 무시되는 시대에 침묵은 동조와 같다. 우리가 지켜야 할 것은 외교적 예의가 아니라 인간 존엄과 시민적 책임이다. 국가 간 비판은 토론과 감시로 가능하지만, 혐오는 파괴만을 남긴다.특히 이번 경주 APEC 총회를 앞두고, 시진핑 중국 국가주석의 방문이 예정된 시점에서 이러한 혐중 선동은 더욱 위험하다. 정치적 계산과 여론몰이를 위해 허위와 증오를 조장하는 목소리는, 단순한 반응을 넘어 외교적 긴장과 사회적 분열로 이어질 수 있다. 현수막 하나, 온라인 게시물 하나가 만들어내는 불신과 공포는 국가와 시민 모두에게 직접적인 영향을 미친다.마지막으로, 다시 떠오르는 광안리의 현수막. 그것은 단순한 거리 풍경이 아니라, 허위와 편견이 사회를 잠식하고 민주적 토대를 흔드는 현실적 경고다. 시민과 언론, 정치권 모두가 혐오와 허위를 경계하고 이성을 지키는 책임을 다해야 한다.분노와 조롱으로 가득한 현수막은 단순히 불쾌한 문구가 아니라, 우리가 지켜야 할 민주적 가치와 인간 존엄에 대한 시험이자 도전이다. 지금 필요한 것은 분노의 확산이 아니라 이성의 회복이다. 혐오를 처벌하기 이전에, 혐오를 믿지 않는 시민의 눈을 길러야 한다. 그것이 어둠의 시대를 건너는 가장 단단한 길이다.