"버려지고 잊히는 것들에 대한 기록, 그것이 나의 예술"

큰사진보기 ▲전상열사진작가 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

- 작가님의 사진 작업에서 가장 중요하게 생각하는 피사체 선정 기준이나 주제가 있다면 무엇인가요?

큰사진보기 ▲컬러 오브 시티 퍼플레인전상열 작가의 2022년작 '컬러 오브 시티 퍼플레인'은 비 내린 도시의 젖은 바닥에 스며든 네온사인 불빛을 담았는데 도시의 빛과 색감, 그리고 변화하는 도시 이면의 잊혀진 풍경들에 대한 작가의 관심을 보여준다. 화려함 속 고독과 잊혀진 시간을 상징하며, 도시의 일상에서 특별한 아름다움과 감성을 발견하게 한다. ⓒ 전상열작가 관련사진보기

- 사진 작가로 활동하시면서 가장 기억에 남는 사건이나 에피소드, 혹은 작품이 있으신가요?

큰사진보기 ▲산책당하기 ⓒ 전상열 작가 관련사진보기

- 앞으로 사진작가로서의 목표는 무엇인가요?

- 올해와 내년에 예정하고 계신 전시 계획이 있으신가요?

- 끝으로 하실 말씀이 있다면?

큰사진보기 ▲벚꽃 날리던4월의 어느 봄날 ⓒ 전상열 작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲엄마랑아기 ⓒ 전상열작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲반영반영 ⓒ 전상열작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲아직 노란 은행잎이남아있던 어느 가을 밤~ ⓒ 전상열작가 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

계원예술대학교 화훼디자인과를 졸업하고 플로리스트로 사회생활을 시작한 전상열 작가는, 디스플레이 회사와 백화점 VMD로 활동하며 공간 연출에 대한 감각을 키웠다. 이후 설치 미술 작업을 통해 예술에 대한 갈증을 해소해온 그는, 18년부터 사진 작업을 시작하여 현재는 사진 뿐 아니라 영상, 미디어 아트까지 영역을 확장하며 활발한 활동을 이어가고 있다. 부천 정명고등학교 동아리데이 주디갤리리 특별전시에 참가한 작가를 지난 22일 만나 얘기를 들어봤다. 이번 전시는 오는 30일까지 정명고등학교 5층 정명갤러리에서 열린다."저는 도시의 색채와 빛을 찾아다니는 편입니다. 그리고 어릴 적부터 버려진 것들에 대한 관심이 많았어요. 설치 미술을 할 때도 쓰레기를 활용한 업사이클 작업을 했었죠. 자연스럽게 사진 작업에서도 버려지거나 잊히는 풍경들을 많이 찍게 됩니다. 도시의 화려한 빛과 컬러 이면에, 아무도 관심 두지 않는 일상 속 풍경들을 기록하고 싶어요. 사라져가는 어린 시절의 동네 풍경들을 사진이나 영상, 미디어아트로 남겨두면, 그 시대를 살았던 사람들에게는 추억이 되고, 모르는 사람들에게는 신기한 경험이 될 수 있을 거라고 생각합니다.""2019년 코로나 시기에 찍었던 사진이 가장 기억에 남습니다. 코로나 때문에 집 주변만 다니게 되었죠. 그때 부천 심곡동 근처에서 할머니 한 분이 강아지를 산책시키는 모습을 보게 되었어요. 강아지가 할머니를 끌고 가는 듯한 모습이 인상 깊어서 사진으로 담았는데, 우울했던 시기에 저에게 큰 웃음을 주었던 장면입니다.저는 이처럼 일상적인 풍경 속에서 행복과 웃음을 주는 순간들을 많이 포착하려고 합니다. 폐지를 줍는 할머니, 아이의 하원을 기다리는 어머니 등 평범한 일상 속의 모습들이 저의 주요 피사체입니다."모든 예술가의 바람이겠지만, 제 이름을 알리는 것이 가장 큰 목표입니다. 제 사진을 본 사람들이 '이런 풍경이 있었는데 내가 바빠서 못 봤구나', '내 주변에 이런 것도 있었네'라고 느끼며 영감을 얻을 수 있는 작업을 하고 싶어요. 앞으로 좀 더 멋지고 다양한 곳에서 전시를 통해 많은 분들에게 이름을 알리고 제 작품을 통해 작은 영감을 주고 바쁘게 사느라 그동안 잊고 살았던 것들을 한번 쯤 생각해볼 수 있도록 하는 작가가 되고 싶습니다.""후지필름의 서울 기록 프로젝트에 참여하여 명동, 남산, 남대문시장 등을 기록한 사진으로 단체전을 꾸준히 하고 있습니다. 올해 12기까지 진행됐는데 아마도 내년에는 전체 기수들이 참여하는 단체전이 있을 예정입니다. 그 외에도 전시가 가능한 공간이 있으면 적극적으로 참여할 생각입니다.""부천시는 필하모닉, 영화제, 만화·애니메이션 분야에는 지원이 많지만, 시각 예술 분야는 제대로 된 미술관이나 화이트 큐브 공간이 부족합니다. 이에 따라 시각 예술인들에 대한 지원이나 기회가 부족하고, 많은 작가들이 서울이나 경기 외곽으로 나가 활동하고 있습니다. 저 또한 부천 보다는 서울에서 전시를 더 많이 했습니다. 작가들에게는 자신의 작품을 전시할 수 있는 공간과 기회가 매우 중요합니다. 부천시가 시각 예술 분야에도 더 많은 관심과 지원을 해주어, 작가들이 부천에서 활동하며 이력을 남길 기회가 많아지기를 바랍니다."