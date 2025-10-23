미군, 동태평양서 '마약 밀매' 선박 폭격... 2명 사살

큰사진보기 ▲피트 헤그세스 미국 국방장관 (자료사진) ⓒ 로이터 = 연합뉴스 관련사진보기

미군이 남미 인근 동태평양에서 불법 마약을 실은 것으로 추정되는 선박을 폭격해 두 명을 사살했다. 정부는 "트럼프 대통령의 지시에 따른 합법적 작전"이라고 주장했지만, 군사력에 의한 '즉결 처형'을 두고 정당성 논란이 거세다. 이번 공격은 그동안 카리브해 지역에 집중돼 있던 트럼프 행정부의 치명적 마약 단속 작전이 새로운 전장으로 확산되고 있음을 보여준다.피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관은 22일(현지시간) 자신의 엑스(X ·옛 트위터)의 계정에 "미 국방부가 동태평양에서 지정 테러 조직이 운항하던 선박을 공격했다"며 해당 선박이 미국 정보기관에 의해 불법 마약 밀매에 연루된 것으로 확인됐다"고 밝혔다.이번 타격은 9월 초 이후 미군이 실시한 여덟 번째 공습으로, 기존 일곱 차례가 모두 카리브해에서 이루어진 것과 달리 태평양 지역에서 처음 이뤄졌다. 미군의 대(對)마약 밀매 작전이 지리적으로 확장되고 있음을 보여준다.당국에 따르면 여덟 차례 공습으로 지금까지 최소 34명이 사망했다. 하지만 행정부는 이들이 실제 마약 밀매자였다는 증거를 아직 공개하지 않았다. 지금까지 수행된 공격의 표적은 주로 베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령이나 콜롬비아 반군조직 ELN과 연계된 범죄 조직이었다고 트럼프 행정부는 주장해왔다.헤그세스 장관은 "우리 해안에 독을 들여오려는 마약 테러리스트들은 이 반구 어디에서도 안전한 피난처를 찾지 못할 것"이라고 썼다. 그는 또 태평양에서 격침된 선박이 "마약 밀매가 빈번한 항로를 따라 항해 중이었으며 마약을 적재하고 있었다"고 밝혔다.이어 헤그세스 장관은 이번 작전에서 미군의 인명 피해는 없었다고 전하며, 이 밀매 조직들을 알카에다에 비유했다. "알카에다가 우리 본토를 상대로 전쟁을 벌였듯, 이 카르텔들도 우리 국경과 국민을 상대로 전쟁을 벌이고 있다. 그들에게 피난처도, 용서도 없을 것이다. 오직 정의만 있을 뿐"이라고 말했다.한편 <워싱턴포스트>는 22일, 작전에 정통한 인사들을 인용해 이러한 군사 행동이 베네수엘라 군 내부의 균열을 유도하거나 마두로 대통령의 퇴진을 압박하기 위한 심리전의 일환일 수 있다고 보도했다.이번 미군의 동태평양 공습은 트럼프 행정부가 '마약과의 전쟁'을 기존의 중남미 내륙 및 카리브해를 넘어 해상으로 확장하고 있음을 보여준다. 표면적으로는 마약 카르텔을 겨냥한 합법적 군사작전으로 포장됐지만, 실질적으로는 법적 근거가 불명확한 '표적 살해'가 반복되고 있다는 점에서 논란의 여지가 크다.