한국 외교, 동남아를 '위험지대'로 낙인찍는 순간 끝난다

큰사진보기 ▲캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 17일(현지시간) 캄보디아 프놈펜에 위치한 이민청에서 한국 송환 전세기 탑승을 위해 테초국제공항으로 이동하는 버스에 오르고 있다. 2025.10.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

최근 캄보디아에서 발생한 한국 청소년 유인·살해 사건은 국민에게 큰 충격을 안겼다. 범행이 이른바 '스캠 조직'과 연관된 것으로 알려지자 국내 여론은 분노와 불신으로 들끓었다. 일부 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서는 "동남아는 위험하다"는 식의 과장된 불안이 빠르게 확산되었다. 이러한 반응은 한-동남아 관계의 기반을 흔들 수 있는 심각한 외교적 리스크를 내포하고 있다.더 우려스러운 점은 이번 사건이 불러온 지역 외교의 미묘한 파장이다. 캄보디아 사건의 여파가 채 가시기도 전에 태국에서도 스캠 조직 연루 의혹이 제기되며 불신의 불씨가 번졌다. 태국 언론 <탄센타킷>이 한국의 한 개인 SNS 게시물을 인용해 "한국 총리가 태국 정치인 7명이 캄보디아 내 온라인 스캠에 연루됐다고 언급했다"는 보도를 내자, 국무총리실은 이를 허위라며 삭제와 정정을 요구했다.이재명 대통령과 아누틴 찬위라꾼 태국 총리가 통화를 통해 스캠 대응 협력을 강조한 것은 필요했지만, 캄보디아에서는 이를 '한국이 태국 편을 든다'는 신호로 받아들일 수 있다. 태국 사례는 이번 사건이 단순한 범죄 대응을 넘어 동남아 각국의 복잡한 정치·외교 구도 속에서 한국이 의도치 않게 끼어들 위험을 보여주는 대표적 사례다. 사건을 감정적으로 대응하기보다 지역 전체의 역학 관계를 세밀히 이해하는 외교 감각이 절실하다.캄보디아 정부는 이번 사건과 관련해 "스캠 범죄의 중심에는 중국인들이 있으며, 캄보디아 역시 피해자"라는 입장을 강조하고 있다. 최근 몇 년 사이 중국계 자본 유입과 일부 범죄 조직의 세력 확장은 사실이지만, 이러한 담론이 한국 사회 일각의 반중 정서와 맞물리면 외교적 파장을 일으킬 수 있다.이는 단순한 억측으로 치부할 수 없다. 경기 둔화와 외교 불신에 더해 국민들이 사건과 갈등으로 지친 상태에서 '중국 혐오'와 '동남아 불신'이 동시에 확산될 가능성도 크다. 이러한 상호작용적 불신 구조는 외교적 판단을 흐리게 하고, 아세안 전체를 대상으로 한 전략적 접근에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다.동남아는 한국과 지리적으로 가까운 이웃이지만, 내부적으로 정치·경제적 이해관계가 얽힌 복잡한 지역이다. 한국이 어느 한 나라 입장에 치우치거나 특정 국가를 '피해국' 혹은 '가해국'으로 단정하는 듯한 인상을 주면, 다른 나라에서는 즉각 불만이 쌓인다. 외교의 균형을 잃는 순간, 아세안 전체와의 협력 구도에도 균열이 생길 수밖에 없다.우리 사회의 동남아 인식은 오랜 시간 편향되어 왔다. 1990년대 이후 동남아는 '값싼 노동력 공급지', '저가 여행지' 등으로 소비되었고, 경제적 우월감 속에서 이용 가능한 대상으로만 여겨졌다. 이러한 오래된 인식의 잔재가 이번 사건 이후 불안감과 결합하며 막연한 두려움과 거리감을 키우고 있다.그러나 오늘날의 동남아는 더 이상 '가난한 이웃'이 아니다. 베트남과 인도네시아는 세계 20위권 경제 대국으로 도약했고, K-콘텐츠는 방콕·자카르타·프놈펜 젊은 세대 사이에서 하나의 문화 언어가 되었다. 무엇보다 동남아인들은 한국을 중국이나 일본 같은 강대국이 아니라 평등하고 친근한 파트너로 인식한다.한국과 아세안(ASEAN)의 관계는 오랫동안 우정의 가치 위에 세워져 왔다. 2009년 이후 한국에서 열린 세 차례 한-아세안 특별정상회의는 '따뜻한 이웃', '신뢰의 친구', '함께 가는 동반자'라는 정신을 바탕으로 경제협력뿐 아니라 사람 중심의 연대를 강조해왔다. '경제보다 사람', '이익보다 신뢰'라는 메시지는 단순한 수사가 아니라 한국 외교가 나아가야 할 방향을 보여준다.캄보디아는 지금도 한국을 '사돈의 나라'라 부르며 특별한 정서를 간직하고 있다. 수많은 청년이 한국어를 배우고, 한국 기업에서 일하며, K-드라마를 통해 한국 사회를 동경하는 모습은 이러한 친밀감을 잘 보여준다.이러한 신뢰의 토대는 단순한 감정적 대응 한 번으로 무너지지 않는다. 오랫동안 동남아 지역을 연구하며 현지인의 감정과 사회적 맥락을 지켜봐온 필자는 현재 국내에서 형성되는 감정적 여론이 얼마나 위험하게 흐를 수 있는지도 절실히 느낀다.범죄 대응에는 단호함이 필요하지만, 외교의 언어는 언제나 정교해야 한다. 사건을 '국가 대 국가'의 단순한 구도로 보지 않고 인권과 국제공조의 틀 안에서 신중히 접근할 때, 우리는 한국과 아세안이 오랜 세월 쌓아온 '영원한 동반자' 관계를 지켜갈 수 있다. '따뜻한 이웃, 신뢰의 친구, 함께 가는 동반자'는 외교적 수사가 아니라 우리의 협력과 신뢰의 발자취다.지금이야말로 그 약속을 되새길 때다. 동남아에 대한 막연한 두려움과 불신을 넘어 이해와 신뢰의 파트너십으로 나아가는 것, 그것이 진정한 선진국의 품격이며 우리가 함께 만들어갈 공동의 미래다.