트레이너도 걱정한 내 운동법, 후회막심입니다

평생을 마른비만으로 살아온 멸치의 근성장 도전기. 운동하면서 접한 경험에 대해 이야기합니다.

큰사진보기 ▲운동 시작 직후, 나는 체지방을 빼겠다며 이 악물고 트레드밀을 달렸다. 근데 그게 다가 아니더라. 해당 체육관은 기사와 관련 없음. ⓒ 픽사베이 관련사진보기

'원래 근력 향상이 목표는 아니었으니까. 웨이트가 안 늘면 그냥 달리기만 하지 뭐.'

큰사진보기 ▲퇴근 시간이 되면 이 곳은 쇠가 부딪치는 소리와 땀 냄새로 가득하다. ⓒ 박종원 관련사진보기

"나 PT받는 거 알지? 담당 트레이너 선생이 오빠 운동하는 걸 좀 지켜봤대."

"아, 그래? 어떻대?"

"유산소 비중이 너무 높다던데?"

"그야 체지방 줄이는 게 목표니까."

"그러니까. 그래서 그 얘기를 했는데, 근육량이 부족하기 때문에 유산소 위주로 체지방을 줄이는 건 한계가 있을 수밖에 없대. 결국 운동 능력은 근육에서 나온다고."