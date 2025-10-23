작은 선의를 선택하는 힘, 공정무역 제대로 알고 싶다면

AD

"공정무역이 생산자에겐 좋지만, 소비자는 뭐가 좋아지나요?"

"그럼 나는 왜 비싼 값을 주고 공정무역 제품을 사야 하나요?"

"사람이 살아가려면 모른 척해야 하는 일도 있는 거야. 그래야 계속 살지."

"가슴속에 새롭고 새삼스럽고 뭔지 모를 기쁨이 솟았다. 펄롱의 가장 좋은 부분이 빛을 내며 밖으로 나오고 있는 것일 수도 있을까?"

"공정무역을 실천하는 소비자는 세상을 바꾸는 기쁨을 경험한다. 그것은 아일랜드의 소시민 빌 펄롱이 세라를 구하던 순간 느꼈던 내면의 빛과 다르지 않다. 작은 선택이 모여 사회를 바꾸는 일, 그것이 바로 공정무역의 진정한 가치다."

오는 24일, 경기도 부천시청 일원에서 '2025 경기 공정무역 포트나잇(Fortnight)'이 막을 올린다.공정무역 포트나잇은 1997년 영국에서 시작된 세계적인 시민 참여 캠페인으로, 2주간 지역사회가 함께 공정 무역의 가치를 공유하고 실천하는 축제다. 올해 경기도에서는 부천을 시작으로 용인, 광명,시흥, 화성, 고양 등 18개 도시가 참여해 '공정한 세상을 위한 2주간의 마을 축제'를 이어간다.특히 용인공정무역협의회는 오는 24일부터 11월 7일까지 '용인 공정무역 포트나잇'을 진행할 예정이다. 아이쿱자연드림(동백점), 주민두레생협(수지점), 카페담스, 고을연차, 에코카페아리숲, 흥덕고등학교 등 지역의 학교와 가게, 시민단체가 참여해 일상 속에서 공정무역을 체험할 수 있는 프로그램을 마련했다.주요 프로그램으로는 공정무역 제품 구매 시 간식을 증정하는 이벤트(아이쿱·두레생협), 공정무역 미니 강의 및 드립백 만들기 체험(카페담스·아리숲), 공정무역 차 시음 클래스(고을연차), 학생 주도의 공정무역 수업과 캠페인(흥덕고등학교) 등이 진행될 예정이다.이번 포트나잇은 공정무역이 단순한 경제 운동을 넘어 시민 교육과 생활 속 실천 운동으로 확장되고 있음을 보여준다. 생활 속 작은 선택이 지구 반대편 생산자에게 희망을 전하고, 동시에 우리 사회의 가치 있는 변화를 만들어간다는 메시지를 전할 것으로 보인다.현재 한국에는 올해 9월 기준, 16개의 공정 무역 도시와 63개의 공정 무역 커뮤니티가 있다고 한다. 국내에서도 점차 많은 기업들이 사회적 책임을 넘어 공정무역 실천에 나서고 있다. 한국이 세계 공정무역의 흐름에서 도태되지 않고 지속적으로 나아가기 위한 동력은 어디에서 올까? 그 답은 결국 '시민'에게 있다. 공정무역을 배우고 실천하는 캠페이너, 학생, 소비자들의 꾸준한 참여가 그 원동력이다.공정무역은 일각에서 '가난한 나라를 돕는 착한 소비'로 오해받기도 한다. 그러나 그 본질은 기부나 자선이 아닌 '호혜의 경제'에 있다. 내가 먹는 초콜릿, 마시는 커피, 입는 면티의 이면에는 그것을 재배하고 만드는 사람들의 노동이 있다. 소비자가 존재하기 위해서는 생산자가 존재해야 하며, 그들의 삶이 존중 받지 못하면 우리의 소비 또한 오래 지속될 수 없다. 공정 무역은 이러한 단순하지만 근본적인 사실을 다시 일깨운다. '너도 좋고, 나도 좋은 사회'. 그 이상적인 문장이 아직은 현실이 되지 못했지만, 공정무역은 바로 그 이상을 향한 윤리적 소비의 실험장이다.공정 무역은 단지 '착한 소비'가 아니라 세계 시민 교육의 한 축이다. 학교 교과서에는 이미 사회적 경제, 윤리적 소비, 공정무역의 내용이 등장하고 있다. 학생들은 수업을 통해 불공정한 생산구조와 세계 경제의 불균형을 배우고, 캠페인 활동을 통해 '소비로 세상을 바꾸는 시민'으로 성장한다. 실제 수업 현장에서도 이렇게 묻는다.이 질문은 단순한 가격의 문제가 아니라, 우리가 왜 '공정한 거래'를 실천해야 하는가에 대한 시민적 자각을 촉발한다. 소비자의 이익은 물질적인 '혜택'보다, 세상의 지속 가능한 순환을 지키는 안정된 구조에 있다. 그 순환의 고리가 끊어지면, 결국 소비자 자신도 피해자가 된다. 학생들의 질문은 언제나 이 지점에서 멈춘다.그럴 때마다 나는 말한다. 세상을 바꾸는 일은 언제나 거대한 혁명이 아니라, 사소한 선택에서 시작된다. 공정무역 또한 그렇다. 한 잔의 커피, 한 조각의 초콜릿, 한 번의 구매가 멀리 있는 누군가의 삶을 바꾸고, 결국 나의 일상도 바꾼다. 그 믿음을 떠올리게 한 작품이 바로 <이처럼 사소한 것들>이다.책 <이처럼 사소한 것들>은 1980년대 아일랜드의 실화를 바탕으로 한다. '막델레나 세탁소'라 불렸던 곳. 이곳은 미혼모와 고아 소녀들이 강제 노동하던 수녀원이었다. 소설 속 주인공 빌 펄롱은 석탄과 목재를 배달하며 살아가는 평범한 가장이다. 어느 날, 그는 수녀원 배달 중 충격적인 광경을 목도한다 . 차가운 경당 바닥을 광택제로 문지르며 끝없이 닦는 여성들, 12월의 혹한에 맨발로 석탄창고에 갇혀 있던 어린 소녀. 그 장면 앞에서 펄롱은 흔들린다. 아내 아이린이 말한다.그러나 펄롱은 외면하지 않는다. 그는 자신이 본 것을 외면하지 않기로, 작은 정의의 불씨를 품기로 결심한다. 말미에 그는 소녀 세라를 구해 수녀원을 떠나는데, 그 장면에 깔린 문장은 다음과 같다.이 문장은 인간이 사회적 책임을 감당할 때 느끼는 내면의 환희와, 스스로를 구원하는 빛의 순간을 상징한다. 작은 선의의 선택이 세상을 바꾸는 시작임을, 이 작품은 조용히 말한다.2016년, 나는 필리핀 파나이 섬의 마스코바도(원당) 생산지 안티케 지역을 방문한 적이 있다. 뜨거운 태양 아래에서 일하는 사탕수수 농민들이 "우리는 자식에게 학교를 보낼 수 있게 되었어요"라고 말하던 표정은 지금도 잊을 수 없다. 정전이 일상인 섬의 밤은 칠흑 같았지만, 밖으로 나와 하늘을 올려다보니 별빛이 가로등이자 길잡이였다.그들의 손에서 태어나는 마스코바도 설탕이 우리의 커피 한 잔, 케이크 한 조각 속에 담긴다는 사실은 공정무역이 단지 '거래의 구조'가 아니라 '삶의 연결'임을 깨닫게 했다. 그날 밤, 나는 별빛 아래에서 환희와 겸허함, 그리고 사명감을 느꼈다. 그 순간 이후 공정무역 활동가로서의 길을 선택했다. 작은 변화의 힘을 믿게 된 것도, 그때부터였다.공정무역은 생산자에게 정당한 대가를 보장하는 경제 운동이지만, 그 본질은 관계의 회복과 존엄의 회복이다. 소비자는 단지 '착한 소비자'가 아니라, 불공정한 구조에 저항하는 능동적인 시민이다. 다시 공정 무역은 '소비자에게 무엇이 좋느냐'는 질문에 나는 이렇게 답하고 싶다.한국이 세계 공정무역의 흐름에서 도태되지 않으려면, 무엇보다 시민이 주체가 되는 구조가 필요하다. 지자체의 정책과 제도, 학교의 교육, 기업의 참여 위에 시민의 윤리적 선택이 더해질 때, 공정무역은 단순한 '운동'을 넘어 삶의 문화로 자리 잡는다.공정무역 포트나잇은 단순한 지역축제가 아니다. 윤리적 소비, 세계시민교육, 지속가능한 경제를 잇는 21세기형 마을 운동이다. 우리의 작은 선택은 누군가의 삶을 바꾸는 불빛이 되고, 그 불빛이 모이면 서로를 비추며 세상을 바꾸는 거대한 별자리가 된다. 이제, 그 빛은 도시 곳곳에서 반짝이며 우리 모두를 다음 실천으로 이끌 것이다.