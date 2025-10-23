임금 체불 해결부터 병원 진료까지... 여기, 미얀마 노동자들의 '등대'가 있다

큰사진보기 ▲미얀마노동자복지센터의 상담노무법인 현장의 장영철 노무사가 센터에서 노동상담을 진행하고 있다 ⓒ 미얀마노동자복지센터 관련사진보기

"힘든 일을 해결하면 뿌듯하죠. 하지만 무엇보다 좋은 것은 그때 얻은 경험이 다음 사람을 도울 때 보다 쉽게 할 수 있는 힘이 된다는 거예요."

"골수암에 걸린 사람이 우리 센터에 도움을 요청했어요. 건강보험 없는 사람이 항암치료를 받으려니 한 번에 천만 원쯤 들었는데, 병원비 걱정에 마음이 한없이 쪼그라 들었어요. 내가 돈이 있으면 척척 내줄텐데 그러지도 못하고, 정말 울고 싶었어요. 많은 분들이 도와주셔서 간신히 위기를 넘겼어요. 모금도 하고, 지원받을 곳도 연결해 주고, 병원비를 못내 퇴원하지 못할 때 대신 보증 서준 수녀님도 계시고요. 그 사람은 결국 치료를 멈추고 가족 곁으로 갔어요. 얼마나 마음이 아픈지 말로 설명할 수 없어요. 누구든 좋은 치료를 받을 수 있었으면 좋겠어요."

큰사진보기 ▲노동상담과 교육 라이브방송미얀마노동자복지센터가 페이스북 페이지에 올린 노동상담과 교육 라이브방송 홍보물 ⓒ 미얀마노동자복지센터 관련사진보기

1호선 전철 부평역, 남부 출구로 나가 3분가량 걸으면 미얀마노동자복지센터(아래 센터)를 만날 수 있다. '미얀마타운'이라는 별명에 걸맞게, 전철역을 나서자마자 미얀마 문자로 쓰인 간판이 즐비하다. 음식, 식료품, 생활용품, 옷을 파는 가게들이다. 내가 센터를 방문했던 날은 무려 열흘에 달했던 추석 연휴가 막 끝나고 일터와 학교에서 일상이 시작되고 있을 시간이었다. 그런데 미얀마 상점들은 모두 불을 끄고 문을 닫았다. 전국에서 모여든 미얀마 손님을 맞느라 정신을 쏙 뺀 상점들이 그제야 휴식을 시작한 것이다.자그마한 센터 사무실에서 딤 사무국장을 만났다. 딤 국장을 포함한 3명이 교대로 쉬는 날 없이 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 센터 문을 연다. 상담 활동가들은 일찌감치 점심을 먹고 12시부터 자리를 지킨다. 노동자들이 일터 점심시간을 이용해 전화 상담을 할 수 있도록 배려하는 것이다.딤 국장은 2019년 센터가 문을 열 때부터 함께 했다. 벌써 7년차, 처음에는 상담활동으로 시작해 지금은 센터 운영 전반을 책임지는 사무국장으로 일하고 있다. 센터는 한국에서 일하는 미얀마 이주노동자들이 상담해 오는 거의 모든 내용을 경청하고 함께 해법을 찾는다. 그중 가장 많은 것은 노동 상담. 임금체불, 고용허가제 노동자의 사업장 이동에 관한 것들이다. 통역, 임금이나 퇴직금계산 같은 간단한 요청도 있고, 중한 질병이나 산업재해, 사망 같은 무겁고 아픈 상담도 있다.센터는 노동자들이 한국 노동법을 미리 알고 스스로 대처할 수 있도록 노동 교육에도 힘을 기울인다. 딤 국장은 센터와 협력하고 있는 노무법인 현장(아래 현장)의 강성래 노무사와 페이스북 라이브방송으로 교육과 실시간 상담을 진행한다. 현장은 노동자들이 많이 모이는 일요일에 센터에서 직접 상담을 받기도 한다. 센터 활동가들은 상담이 원활하도록 통역을 한다. 노무사의 개입이 필요한 사건은 그 즉시 사건을 의뢰하고 SNS에 대화방을 만든다. 대화방에는 노동자와 노무사, 활동가가 같이 대화하고 통역하며 사건을 진행한다. 노동자는 자기 사건이 어떻게 진행되는지 언제든 문의할 수 있고 변수가 생기면 즉시 대응책을 의논할 수 있다.그렇게 노동자와 센터, 현장이 협력해 받아낸 체불임금액은 2024년에 117명의 임금 6억1천만 원이었다. 2025년 1월부터 9월말까지는 108명의 6억5천만 원을 받아냈다. 센터는 회원제로 운영되는데, 센터가 회원들만 상담하는 것은 아니다. 회원이든 아니든, 미얀마인이든 아니든 누구라도 도움이 필요하면 상담하고 지원을 받을 수 있다. 말은 이렇게 쉽게 하지만, '상담과 지원'이란 것이 절대 쉬운 일이 아니다. 이주노동자에 대한 차별을 당연시하는 한국 사회, 배제와 학대, 혐오의 틀을 깨부수며 없는 길을 헤쳐 뚫어내야 하는 일이 바로 '상담과 지원'이다. 그 과정에서 숱하게 상처받지만 딤 국장은 의연하다.한국어 교육도 센터의 주요 활동이다. 전국에 있는 노동자들이 참여할 수 있도록 15명 이내로 신청 받아 온라인으로 운영한다. 저녁 9시부터 11시까지 매주 2회씩 수업하는 2개 반이, 사회통합프로그램과 동일한 내용을 다룬다. 학습하는 노동자들의 목표는 분명하다. 사회통합프로그램을 이수해서 더 나은 비자를 취득하려는 것이다. 이 무료 교육 프로그램의 강사비는 센터가 부담한다.센터에서는 한 달에 한 번 무료진료소도 열린다. 한국누가회 사회부와 이주민건강연구회가 함께 운영하는 진료소는 온라인 예약을 받아 10명만 진료한다. 더 많은 이들을 진료하고 싶지만 센터 공간이 협소해서 어쩔 수 없다. 내과, 정형외과, 혈액검사를 하고 집중적인 치료가 필요한 환자는 서울봄연합의원으로 연계해서 치료를 이어 간다. 진료소 이용과 무관하게 센터는 아픈 이들을 성심껏 돕는다. 아픈 이에게 알맞은 병원을 안내하고 기꺼이 동행한다. 아프면 제일 서럽고, 세상에서 제일 어려운 데가 병원이라는 점을 잘 알고 있기 때문이다. 딤 국장은 최근 미얀마로 돌아간 한 노동자에 대해 이야기했다.이런 마음 아픈 일을 조금이라도 줄여보려고 모두 힘을 합친다. 진료 공지는 페이스북을 이용한다. 페이스북은 센터 운영의 핵심 도구다. 페이스북을 통해 센터의 모든 활동과 결과를 공지하고 소통한다. 회원들에게 매달 어떤 상담이 얼마나 접수되었는지, 진행과 해결은 어떻게 되었는지를 공유한다. 한국 이주노동정책, 외국인정책 관련 뉴스가 나오면 바로 기사를 번역해 공유한다. 페이스북 팔로워가 5만 명이 넘는다.어찌 보면, 센터의 활동은 그닥 특별하지 않다. 많은 지자체들이 별도 건물까지 두고 이주민 지원 기관을 운영하고 있는데, 그 규모와 화려한 사업에 비하면 센터는 오히려 초라해 보일 정도다. 그러나 미얀마노동자복지센터에는 놀라운 점이 있다. 바로 이 모든 것이 미얀마 노동자들의 자치 활동이라는 점이다.1980년대 말 한국에 들어와 일하기 시작한 미얀마 노동자들의 경험과 역량이 차곡차곡 쌓여 센터를 이루었다. 한국살이가 긴 선배노동자들이 뒤를 받쳐주고 고용허가제로 일하고 있는 노동자들이 회원으로 가입해 회비를 내서 운영한다. 회원들은 그 점에 대해 큰 자부심을 느낀다. 회원들 중에는 한 번도 센터에 도움을 요청하지 않은 이들이 많다. 자신이 낸 후원금으로 센터가 운영되어 많은 사람들이 도움을 받을 수 있다는 점에 행복해 한다고 한다.지난 8월을 예로 들면 8백여 명의 회원들이 회비 1천1백만 원을 모았다. 회비로 공간을 운영하고 활동가들의 임금을 지급한다. 처음부터 그랬던 것은 아니다. 아무 예산도 없는 상태에서 꼿꼿한 의지만 있었다. 사무실을 마련할 형편도 안 되어 운영위원장이 개인 비용으로 주택을 임대해 내놓고 책상을 몇 개 들여 시작했다. 상담과 교육이 진행되며 차츰 신뢰가 쌓이고 회원이 늘어나기 시작했다.센터는 이사회와 운영위원회를 두고 있는데 그 구성도 눈여겨볼 만 하다. 32명으로 구성된 이사회는 한국 내 여러 지역의 미얀마 공동체, 소수민족 단체, 고용허가제 노동자, 미등록노동자 등 개인과 단체들이 다양하게 참여하여 균형을 잡는다. 이사의 임기가 1년이라 매해 총회를 통해 이사회를 새로 구성하고 대표를 뽑는다. 민주주의를 실천하고자 지극히 애쓰는 모습이다. 본국 미얀마가 민주주의를 쟁취하기 위해 노력하고 있는 터, 최대한 민주적 방식을 선택하고 싶다고 한다.지난 초봄 센터는 회원들의 회비가 쌓여 모인 돈 1천만 원을 어떻게 쓸까 고민하다 놀이공원으로 단체 야유회를 가기로 결정했다. 2021년 미얀마에서 쿠데타가 발생한 이후 5년째 이어지는 시민항쟁을 지원하기 위해 헌신적으로 활동해 온 회원들이 서로 격려하자는 취지였다.한창 들떠서 일정을 논의하던 중 아뿔싸, 미얀마에 큰 지진이 발생했다. 회원들은 만장일치로 의견을 모아 돈을 모두 미얀마로 보내 지진피해자를 지원했다. 센터는 미얀마의 정치 상황에도 민감하게 대처한다. 군부에 맞서도록 노동자들의 정치 참여를 이끌고, 본토에서 벌어지는 '시민불복종운동'과 '시민방위군'을 지원하기 위해 옹골진 노력을 하고 있다.'미얀마노동자복지센터'는 미얀마노동자들의 등대다. 거친 한국살이를 헤쳐 나가는 이주노동자들에게 안전한 방향을 알려주는 불빛, 그 '존재함'에 감사하며 오래 빛나기를 바란다.'미얀마노동자복지센터는'는 이주노동자의 인권향상을 위한 노력을 높이 평가받아 '미누를 사랑하는 사람들'이 2021년 수여한 제2회 미누상을 받았다. '미누를 사랑하는 사람들'은 2020년 1회부터 2024년 5회까지 미누상을 수상한 이주민 당사자 활동가들의 곡진하고 빛나는 활동을 이어 보고한다.