서산 동부시장, 도로 절반 차지한 상인들… 서산시 "방안 모색 중"

큰사진보기 ▲2차선 도로지만 중앙선은 끊겨 있고, 점포들이 노란선 위까지 물건과 차량을 내놓아 사실상 도로의 절반이 점유된 상태 ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산시청 제2청사에서 동부시장 방향으로 내려오다 보면 상가와 노점이 빽빽이 늘어선 구간이 있다. 2차선 도로지만 중앙선은 끊겨 있고, 점포들이 노란선 위까지 물건과 차량을 내놓아 사실상 도로의 절반이 점유된 상태다. 겉으로는 차량이 드나들 수 있지만, 한눈에 보기에도 도로 본연의 기능이 무너져 있다.과일 상자와 드럼통, 천막이 도로 쪽으로 튀어나와 있고, 상점 차량은 노란선을 밟은 채 세워져 있다. 일부 구간은 보행자가 지나가기조차 어렵다. 문을 닫은 점포 앞에도 적치물이 그대로 남아 있다. "이건 너무 하지 않느냐"는 상인들의 자성의 목소리도 들렸다.22일 기자가 현장을 찾았을 때, 상인들은 대부분 "늘 이래왔던 곳"이라며 담담한 반응을 보였다. "예전부터 다 이렇게 장사해왔고, 큰 사고도 없었다"는 한 상인은 "인도가 거의 없으니 도로를 쓸 수밖에 없다"고 했다. 오랜 관행은 이미 생활의 일부가 된 듯했다.서산시 관계자는 22일 <서산시대>와의 통화에서 "시도 주기적으로 계도와 순찰을 하지만 현실적으로 쉽지 않다"고 말했다. 이어 "노점상은 상인연합회를 통해 소액의 점용료를 내고 있으며, 시는 '전통시장 살리기' 차원에서 일정 부분 묵인해온 측면도 있다"고 설명했다.문제는 도로 한쪽 차선을 거의 점유한 차량들이다. 이에 대해 또 다른 시 관계자는 "일방통행 지정이나 주차선 설치도 검토했지만, 도로 폭과 상가 접근성 문제로 쉽지 않다"며 "과태료 부과나 단속 차량 운영도 해봤지만 근본적인 해결은 어렵다"고 말했다.그는 "이곳뿐 아니라 시내 다른 지역도 비슷한 상황이라 전체적인 개선 방안을 찾고 있다"고 덧붙였다.시민들은 행정의 형평성을 지적한다. 한 시민은 22일 <서산시대>에 "이 도로는 명백히 시유지인데 상인들은 수년째 불법 점유를 이어가고 있다"며 "일반 시민이 시유지를 점용하면 과태료나 철거 조치를 받는데, 이곳만 예외로 남는 건 공정성에 어긋난다"고 말했다.민원은 여러 차례 제기됐지만, 해결은 여전히 제자리다.