때아닌 가을장마... '노란 사과' 보며 속 타는 예산농민들

큰사진보기 ▲지난 22일 충남 예산군 응봉면의 한 사과 농장. 빨갛게 익어야 할 사과가 여전히 노란 빛을 유지하고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 예산군 신양면의 한 사과 농장. 사과의 낙과가 심각한 상황이다. 한달여간 지속된 가을비로 반사판(은박지)도 제 기능을 발휘하지 못하고 있다. ⓒ 이재환 -독자제공 관련사진보기

때아닌 '가을장마'로 충남 서북부 지역의 농가들이 비상이다. 최근 가을비가 그쳤지만 사과농가들은 여전히 울상을 짓고 있다. 예년 같으면 벌써 빨갛게 익어야 할 사과에 좀처럼 색깔이 들지 않고 있어서다. 일부 사과 품종에서는 사과가 힘없이 떨어지는 낙과현상까지 발생해 농심이 타들어가고 있다.지난 22일 사과 농가들이 많은 충남 예산군 응봉면의 한 마을을 찾았다. 마을에서 만난 권영팔(87세)씨는 "40년 이상 농사를 지었지만 올 같은 해는 처음"이라고 말했다.권씨는 "올해는 사과 농사가 형편없다. 올해 같으면 더 이상 농사를 짓기도 어려울 것 같다. 지금쯤 사과가 빨갛게 익어야 한다. 사과 수확을 시작해야 하는데 걱정이다. 이 상태가 지속되면 소매로 팔기도 어렵다. 소비자들도 사과가 빨갛게 익어야 좋아하는데 팔수나 있겠나"라고 반문했다.이어 "햇빛이 쨍쨍 내리 쬐어야 하는데 가을에 비가 많이 오더니 이런 현상이 벌어지고 있다"라며 "우리동네 대부분의 (사과) 농가들이 이런 상황이다. 사과에 깔(색갈)이 나야 팔수가 있는데 걱정이다"라고 덧붙였다.농민들은 사과농장 바닥에 은박지 형태의 반사판을 깔아 놓았다. 반사판은 햇빛이 반사되는 원리를 이용해 사과가 고르게 익게 한다. 하지만 올해는 비가 오고 흐린 날이 많아서 반사판조차 제 기능을 발휘하지 못하고 있다.응봉면에서 부사 품종의 사과 농사를 짓고 있는 농민 A씨도 "올해는 가을에 비가 많이 와서 사과에 착색이 안되고 있다. 햇빛을 잘 받아야 사과가 빨갛게 익는다"라며 "소비자는 사과를 눈으로 보고 고른다. 맛도 중요하지만 우선 빛깔이 좋아야 상품가치가 높다. 이대로면 올해는 최상품 가치를 지닌 사과를 수확하는 것이 어려울 것 같다"고 토로했다.이뿐만이 아니다. 일부 사과 품종에서는 낙과현상까지 발생하고 있다. 예산군 신양면에서 사과 농사를 짓고 있는 B씨는 "우리 농장의 사과 나무는 600주(그루) 12년생이다. 낙과가 심각하다. 40%의 사과가 떨어졌다"라며 "낙과한 사과는 상처가 나서 상품으로 팔 수도 없다"고 말했다.그는 "떨어진 사과는 그대로 놔두면 썩고 날 파리가 꼬인다. 그렇게 되면 내년에 병충해가 발생할 수 있다. 낙과한 사과는 멍들고 상처가 나서 팔 수도 없다. 낙과한 사과를 급하게 모아서 이웃 축산 농가에 소먹이로 가져다 주었다. 지금은 사과 다 떨어지고 얼마 남지 않았다. 그나마 남아있는 사과도 계속 떨어지고 있다. 답답한 상황이다"라고 말했다. 그러면서 "잦은 비가 낙과의 원인으로 보이지만 농민들이 그 원인까지 정확하게 알 수는 없다"고 덧붙였다.예산군 오가면에서 같은 품종의 사과 농사를 짓고 있는 C씨도 "사과에 착색도 안되고 낙과 현상까지 발생하고 있다"라며 "기후가 좋지 않다. 여름에는 뜨거운 햇빛 때문에 사과가 열상을 입더니 가을에는 낙과까지 발생하고 있다. 사과 농가들의 피해가 심각하다. 올해는 여러 가지로 최악이다"라고 토로했다.