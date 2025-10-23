교과서 밖 '미션 임파서블' 시험 치르는 중입니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲물주기 3년이라더니 과연 쉽지 않은 과정이었다 ⓒ 유신준 관련사진보기

큰사진보기 ▲실기작품을 직접 키워보는 일은 마스터 시험에 꼭 필요한 절차다 ⓒ 유신준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 본인블로그 일본정원이야기 (https://blog.naver.com/lazybee1)에도 실립니다.

정원 일이 없는 날은 도서관에 다녔다. 필기시험 공부를 했다. 아카시농장에 들러 아카시 부인에게 시험 관련 정보도 들었다. 우리 수험생 3명 중 한 사람인 후쿠오카 A씨는 행잉바스켓 전체가 고사하는 참변을 당했단다. 그녀는 브리콜라주 플라워를 오랫동안 해 온 베테랑이라 했다. 실기 작품 만들 때도 그녀의 감각을 한눈에 알아봤었다.브리콜라주 플라워도 요세우에(모아심기)의 한 종류다. 대신 생존 기간이 짧다. 꽃꽂이는 길어야 며칠이고 요세우에는 적어도 석달 정도가 기준이다. 브리콜라주 플라워는 꽃꽂이와 요세우에의 중간정도랄까. 그쪽 방식은 촘촘히 심어야 하므로 뿌리에 너무 손을 대는 바람에 실패한 걸로 보인단다. 부랴부랴 다시 하나 만들어 양생 중이라고 한다.구루메의 B씨는 화훼유통 전문점 직원이다. 꽃에 관해서라면 뭐든 빠삭한 12년차 프로다. 그녀의 작품은 전체적으로 고르게 자라지 않아서 고민이 많다는 소식이다. 행잉바스켓은 심어 놓은 화초류들이 빠진 곳 없이 둥글게 자라줘야 좋은 점수를 받는 작품이 된다.조연으로 집어넣은 알테르난테라가 한쪽에서 고집을 부리며 어깃장을 놓고 있다는 거다. 식물을 다루는 일은 의외의 변수가 많이 발생한다. 마음 먹은 대로 자라주지 않는다. 꽃 집사는 참 할 일도 많다. 쟁쟁한 프로들도 작품 하나 키워내는 일이 만만치 않다는 게 피부에 와 닿는다. 그에 비하면 내 초짜 작품들은 비교적 순조롭게 자라는 편이다.아침에 눈뜨면 달려가서 작품 안부를 살피는 일이 꽃 집사의 중요한 일과가 됐다. 화분 돌보는 일은 뭐니뭐니 해도 물주기가 첫째다. 과연 쉽지 않은 과정이었다. 교과서에는 '겉흙이 마르면 흠뻑 주라'고 달랑 한 줄 나와 있다. 아무 때나 찔끔찔끔 주면 뿌리가 상해서 나중에는 결국 말라 죽게 된다는 거다. 그럴 수 있다고 생각했다. 뿌리도 숨을 쉬어야 하니까 공기가 필요한 거다. 화분이 늘 젖어있는 상태는 뿌리 호흡을 방해해서 식물 건강에 나쁜 영향을 끼치는 거다.나는 '겉흙이 마르면'이라는 때를 감지하기가 힘들었다. 손을 대봐도 감이 안 왔다. 도대체 어느 정도까지가 '마르면'이라는 거야? 며칠 관찰해보다가 이파리가 약간 시들한 기미가 보이는 정도까지로 정했다. 시험해보니 그렇게 되기까지 하루 한나절 걸렸다. 며칠을 그렇게 진행해 봤다. 문제가 있었다. 내가 종일 화분만 바라보고 있어도 되는 팔자 좋은 사람이 아니라는 거다. 일 끝나고 저녁에 와 보면 물 주는 시간을 놓쳐 위험한 지경까지 가는 경우가 더러 있었다. 방식을 바꿔야 했다.맨 위쪽 심어 놓은 일일초가 완전히 시들어 돌아가시는 바람에 부랴부랴 교체한 일도 있었다. 그리고 깨달았다. 뿌리 호흡이고 뭐고 시들할 때까지 기다리는 건 너무 위험하다. 일단 작품을 실기시험 때까지 살리는 게 중요하다. 나는 하늘이 두쪽 나도 살아있는 실기 작품을 오사카에 들고가야 한다.그래서 결정한 것이 하루 한번 아침에 물주기다. 물론 교과서에는 그렇게 정기적으로 주면 안된다고, 화분을 살펴가며 가장 적당한 때를 맞춰 줘야 한다고 써 있다. 그러나 교과서는 이론일 뿐이다. 이론을 지키다가 실패해 봤으니 그걸로 경험은 충분하다. 실천해보고 내게 맞는 방법을 스스로 터득하는 것이 진짜 공부아닌가.마스터가 되기 위해서는 작품을 반드시 실제로 키워봐야 한다는 것이 실기 시험의 깊은 뜻이다. 물주기 과정 중 깊은 뜻이 지닌 중요한 사실을 터득한 것이다. 온갖 어려움에도 한 달 정도는 실기 작품을 직접 키워보는 일이 마스터 시험에 꼭 필요한 절차라는 걸 차츰 깨닫게 됐다. 실기과정은 평생 꽃과 씨름하며 살아야 할 행잉바스켓 마스터의 첫 출발에 반드시 필요한 필수 과정이라는 걸.물론 잘 키우는 것만으로 모든 과정이 끝나는 건 아니다. 시험 날까지 무사히 지켜낸다 해도 다음 난관이 기다리고 있다. 완성된 작품을 시험장까지 모시고 가서 심사를 받아야 한다. 구루메에서 오사카까지는 자그마치 450km나 된다. 서울-부산간 거리보다 더 멀다. 설상가상이다.오사카는 일본에서 두 번째로 큰 도시다. 북적거리는 인파를 충분히 짐작할 수 있다. 검색해보니 최소 3번을 환승해야 한다. 많은 사람을 피해가며 지하철 계단을 수없이 오르내려야 할 것이다. 생각하기도 싫은 일이지만 운이 안 좋으면 만원 전철을 만날 수도 있다. 시험 시간에 쫓기며 다음 전철을 기다려야 하는 불상사가 발생할지도 모른다.택시를 타면 되지 않느냐고? 그것도 쉬운 선택이 아니다. 택시라고 기다렸다는 듯 제 시간에 잡히겠나. 게다가 신오사카역에서 시험장까지는 교통 상황따라 최소 1시간이다. 미터기 돌아가는 소리에 심장이 멎는다는 일본 택시 요금이라 하지 않던가. 기둥 뿌리가 뽑힐 것이다.어떻게든 수단과 방법을 가리지 말고 시험장까지 작품을 애지중지 운반해야 한다. 중간에 작품이 잘못되면 시험장에 들어가 보지도 못하고 실격이다. 주최 측은 구구절절 개인 사정같은 거 봐주지 않는다.내가 왜 시험 응시 전 포기를 심각하게 고민했는지 짐작하실 수 있으리라. 과연 이 극강 '미션 임파서블'을 제대로 수행해 낼 수 있을까 의문이 들었기 때문이다. 생각하면 할수록 머리가 무겁고 어깨가 처지는 일이지만 반드시 거쳐야 할 관문이다.실기의 극강 미션에 비한다면 필기는 엄청 간단해 보인다. 책 읽고 공부해서 답안지 체크해 제출하고 오면 된다. 간단하다. 필기가 별거 아니라는 게 아니라 실기의 첩첩산중 과정에 비한다면 그렇다는 거다. 시험이 어렵다는 걸 어렴풋이 듣기는 했지만 이럴 줄은 몰랐다. 눈앞에 닥치고 보니 줄줄이 큰일이다. 꽃 바구니에 홀려서 천둥벌거숭이처럼 뛰어든 내게 행잉 바스켓 마스터의 길은 멀고 험해 보인다.성 안의 공주를 구해내야 하는 왕자처럼 온갖 난관을 다 뚫고 나야 비로소 온전한 마스터의 자격이 주어지는 거다. 나는 이미 그 길로 들어서 버렸다. 삐끗하면 나락으로 떨어진다. 한 수도 무를 수 없는 진검 승부가 진행 중이다.