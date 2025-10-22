여수광양항만공사, 북극항로 개척에 4개사 '맞손'

큰사진보기 ▲여수광양항만공사는 22일 한국석유공사, BS한양, 오일허브코리아여수와 ‘북극항로 개척 정책과제 공동 이행을 위한 업무협약’을 체결했다. ⓒ 여수광양항만공사 관련사진보기

여수광양항만공사가 한국석유공사, BS한양, 오일허브코리아여수와 '북극항로 개척 정책과제 공동 이행을 위한 업무협약'을 체결했다.공사는 22일 본사에서 여수광양항의 동북아 북극항로 거점항만 입지를 확보하고 친환경 북극에너지 물류유통 허브항만으로 육성하기 유기적 협력체계를 구축하는 데 뜻을 모았다고 밝혔다.이에 따라 각 협약 기관·기업은 앞으로 ▲북극항로 개척에 필요한 인프라 구축과 투자 협력 ▲극지에너지 안정적 운송을 위한 전략 수립 ▲북극항로 에너지자원 수송실증 추진 ▲여수광양항을 에너지 물류허브 및 친환경 연료 벙커링 항만으로 육성 등에 긴밀히 협력하기로 했다.북극항로는 아시아와 유럽을 최단 거리로 연결할 수 있는 차세대 해상 물류 경로로 주목받고 있으며, 최근 기후변화로 운항 가능 기간이 확대됨에 따라 현실적 대체 항로로 가치가 커지고 있다.특히, 북극해 인근의 잠재 또는 개발 중인 에너지 자원의 최대 수요처로써 아시아 시장이 주목받고 있는 만큼 운송 및 유통을 위한 거점으로 국내 항만의 가능성이 대두되고 있다.황학범 사장 직무대행은 "이번 협약은 여수광양항이 동북아 북극항로 거점항만으로 도약하기 위한 의미 있는 첫걸음"이라며 "공공기관과 에너지 민간기업이 하나로 협력해 북극항로 개척의 선도적인 역할과 국가 에너지 및 자원수급전략에 기여하는 성과를 만들어내겠다"고 말했다.