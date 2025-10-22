노동부 장관, 여성노동단체 비공개 면담 '여성고용정책과 폐지' 사과

▲왼쪽은 김영훈 고용노동부 장관. 오른쪽은 여성노동연대회의가 지난 16일 정부세종청사 고용노동부 앞에서 여성고용정책과 폐지를 규탄하는 기자회견을 진행하고 있는 모습. ⓒ 이정민, 여성노동연대회의 관련사진보기