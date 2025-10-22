[경남 고성] 군수도, 군민들도 'SK오션플랜트 매각'에 분노

큰사진보기 ▲ SK오션플랜트 매각 결사반대 범군민 대책위원회 출범 ⓒ 범대위 관련사진보기

큰사진보기 ▲이상근 경남 고성군수는 10월 20일 경남도청에서 기자회견을 열어 SK에코플랜트우ㅏ SK오션플랜트 지분 매각 반대 입장을 밝혔다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

SK에코플랜트이 SK오션플랜트 지분 매각을 추진하자 경남 고성군민들이 '매각 저지'를 위한 대책기구를 구성했다. 지역 각계 인사들이 참여해 'SK오션플랜트 매각 결사반대 범군민대책위원회'(아래 범대위)를 출범시켰다.범대위는 22일 오후 고성군새마을회관에서 출범을 선언하고 '매각 저지 투쟁'을 결의했다. 범대위는 김오현 고성군상공협의회 회장, 최규동 동해면발전위원회 위원장, 조광복 새마을운동 고성군지회장이 공동위원장을 맡았다.김오현 위원장은 "오늘 회의는 단순한 모임이 아니라 고성의 미래를 지키기 위한 군민 연대의 공식적인 출발"이라며, "모든 수단을 동원해 이번 매각을 반드시 저지하겠다"라고 밝혔다.범대위는 이날 공식 입장문을 통해 "SK에코플랜트가 추진 중인 SK오션플랜트 매각은 지역과의 신뢰를 저버린 배신 행위"라며, "지역경제와 산업 생태계에 미치는 심각한 파장을 외면한 결정으로, 매각을 전면 중단할 것을 강력히 촉구한다"라고 밝혔다.이어 "기업의 경영 판단을 존중하더라도, 해당 결정이 지역사회에 미치는 영향에 대한 최소한의 검토조차 없이 진행된 점에서 유감을 넘어 분노를 표한다"라고 덧붙였다.최규동 위원장은 오는 28일 오후 2시 고성군 동해면발전협의회가 주축이 되어 SK플랜트 앞에서 매각 반대 대규모 집회를 열 것이라고 밝혔다.SK오션플랜트는 2023년, 고성 양촌·용정지구에 약 1조 원 규모의 투자를 결정하며 지역사회의 큰 기대를 받았다.범대위는 "고성군민들은 산업단지 조성에 따른 소음, 먼지, 교통 문제 등 불편을 감내하면서도 기업 유치에 적극 협조해왔다"라며 "하지만 갑작스러운 매각 추진 소식에 지역 사회는 큰 충격을 받았다. 사업 축소와 투자 중단, 고용 불안에 대한 우려가 지역 전반으로 확산됐다"라고 밝혔다.범대위는 "양촌용정산업단지는 아직 5000억 원 이상의 상부시설 추가 투자가 남아있는 상황이며, 매각으로 인해 SK오션플랜트의 시설투자 재원 조달에 차질이 생기면 전체 투자 계획 자체가 무산될 위험이 크다"고 경고했다.이어 "지역경제의 핵심 축을 담당하고 있는 이 사업이 중단되거나 축소된다면, 그 피해는 고성 전체로 확산될 수밖에 없다"라고 덧붙였다.범대위는 "SK오션플랜트가 단순한 제조시설이 아닌 고성의 청년 일자리, 미래 성장동력, 지역 자립 기반이라는 점을 강조하며, 충분한 논의 없이 추진되는 매각에 단호히 맞서겠다"라고 밝혔다.경남도·고성군은 SK와 손잡고, 고성군 동해면 양촌리에 양촌·용정일반산업단지를 조성해, 해양플랜트와 해상풍력 발전설비 제조업 운영을 위한 산업단지로 개발하기로 했다. SK에코플랜트는 지난 9월 1일 매각 우선협상대상자로 디오션자산운용 컨소시엄을 선정했다고 공시했다.이상근 고성군수는 지난 20일 경남도청에서 기자회견을 열어 "대기업을 믿고 협약 체결 단계에서 구체적인 사안에 대해서는 생각하지 않았다. 기업 윤리와 도덕상 있을 수 없는 일이다"라며 분개했다.