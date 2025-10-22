대한민국 최초의 '다방 거리' 울산 중구 성남동에서 열리는 '커피페스티벌'

큰사진보기 ▲지난해 이맘때 울산 중구 성남동에서 열린 '성남동 커피페스티벌' 모습 ⓒ 울산 중구 관련사진보기

과거엔 어느 지역이든지 거리마다 흔하게 볼 수 있었던 '다방'이 요즘엔 자취를 감췄다.향수를 불러 일으키는 대한민국 최초의 '다방 거리'는 어디일까? 울산광역시 중구는 "울산 중구 성남동은 울산의 산업화와 함께 성장한 커피 문화의 뿌리를 간직한 곳으로, 대한민국 최초의 '다방 거리'가 형성된 특별한 지역이다"고 밝혔다.1962년 정부가 울산을 특정공업도시로 지정한 후 울산에는 현대중공업, 현대자동차, 석유화학단지 등 대규모 공단이 들어서면서 전국에서 모여든 인구가 급속히 늘어났다. 그러면서 자연히 커피를 마시는 문화도 발생해 다방거리가 생겼다는 설명이다.울산의 다방거리와 관련 '다방열전' 이라는 저서를 펴낸 정은영 울산불교문인협회 회장도 "중구 성남동 일대는 극장들과 다방들로 넘쳐났고 다방은 음악과 교류의 장소로 각광받았다"며 "특히 다방은 청춘들의 아지트이자 전시공간이 없던 시절, 지역 예술인들의 전시장 역할을 했다"고 말했다.이같은 다방의 역사를 담은 울산 중구 성남동에서 커피의 모든 것을 경험할 수 있는 '2025 성남동 커피페스티벌'이 오는 10월 31일부터 11월 2일까지 사흘 동안 문화의거리 일원에서 열린다.성남동 커피사업추진협의체(대표 유은창)가 주최·주관하고, 울산 중구(구청장 김영길)가 후원해올해 세 번째를 맞이하는 '성남동 커피페스티벌'은 이 지역 카페 사업자와 종사자 등이 협의체를 구성해 직접 기획하고 참여하는 상인 주도형 행사로, 커피문화를 확산하고 원도심 상권을 활성화하기 위해 마련된다.특히 올해 행사에는 지난해보다 20개 많은 70개 업체가 참여해 다양한 커피 체험 프로그램을 진행한다.'2025 성남동 커피페스티벌'에서는 커피 시음 및 판매, 핸드드립·라테아트 체험, 원두 볶기(로스팅) 및 드립백(컵에 바로 커피를 내릴 수 있는 형태의 드립 커피) 만들기, 나만의 커피 찾기, 라테아트(커피에 여러 디자인을 하는 것)·브루잉(사람이 직접 조작하는 방식) 커피 대회 등으로 꾸며진다.이와 함께 음악 공연, 커피 상식 문제 풀이(퀴즈), 커피박·솜사탕 만들기 등의 부대행사와 영수증 인증 커피 증정 행사, 임산부 음료 및 우선 체험권 제공 행사, 도장 찍기 여행(스탬프 투어) 경품 추첨 등의 참여 행사도 마련된다.특히, 11월 1일과 2일 문화의거리 내 특설무대에서 진행되는 '라테아트·브루잉 커피 대회'에는 전국의 커피 전문가(바리스타)와 커피 애호가 64명이 참여해 갈고 닦은 실력을 선보일 예정이다.자세한 정보는 성남동 커피페스티벌 공식 누리집(www.uscoffeefest.com)에서 확인할 수 있다.중구 관계자는 "올해는 상인들의 적극적인 참여와 주민들의 관심으로 더욱 풍성한 행사가 준비돼 있다"며 "진한 커피향으로 물든 성남동에서 커피 한 잔의 여유를 느껴보시길 바란다"고 말했다.