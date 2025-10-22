메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
하남시, '체육인 기회소득' 12월 5일까지... 연 150만 원 지원

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

25.10.22 16:50최종 업데이트 25.10.22 16:50

하남시, '체육인 기회소득' 12월 5일까지... 연 150만 원 지원

원고료로 응원하기
경기 하남시가 관내 체육인을 대상으로 ‘2025년 체육인 기회소득’신청을 오는 12월 5일까지 받는다.
경기 하남시가 관내 체육인을 대상으로 ‘2025년 체육인 기회소득’신청을 오는 12월 5일까지 받는다. ⓒ 하남시

경기 하남시가 관내 체육인을 대상으로 '2025년 체육인 기회소득'신청을 오는 12월 5일까지 받는다.

'체육인 기회소득'은 체육활동을 통해 지역사회 발전과 사회적 가치를 창출하고 있는 체육인에게 1인당 연 150만 원의 기회소득을 지원해 안정적인 활동 기반을 마련할 수 있도록 하는 사업이다.

지원 대상은 2025년 7월 1일 기준 경기도에 주민등록을 두고, 공고일 현재 하남시에 거주 중인 만 19세 이상 체육인으로, 개인 소득 인정액이 2025년 기준 중위소득 120%(월 2,870,416원) 이하인 경우 신청 가능하다.

AD
자격 유형은 ▲현역선수 ▲지도자 ▲심판 ▲선수관리자 ▲체육행정종사자 등이며, 각 유형별 세부 요건(경기 출전·자격증·재직 경력 등)을 충족해야 한다.

접수신청은 12월 5일 오후 6시까지 온라인(경기민원24 누리집) 또는 하남시청 체육진흥과 방문(본관 3층)을 통해 가능하다. 접수 후 신청자의 소득, 재산 및 성범죄 경력 등 자격 확인 절차를 거쳐 지원 대상자를 선정해 통보하고 지원금은 올해 12월 중 지급될 예정이다.

시 관계자는 "이번 체육인 기회소득 사업은 체육인이 지속적으로 활동할 수 있는 환경을 조성하고, 시민의 건강한 체육문화를 확산하는 데 중요한 의미가 있다"며 "체육인 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

#하남시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사여주시-SK하이닉스-월드비전, 독거어르신 위한 AI 맞춤형 '행복도시락' 전달식

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초