여주시-SK하이닉스-월드비전, 독거어르신 위한 AI 맞춤형 '행복도시락' 전달식

큰사진보기 ▲경기 여주시가 지난 21일 SK하이닉스, 월드비전, 경기사회복지공동모금회, 행복투게더와 함께 독거어르신들을 위한 사회공헌사업 ‘행복도시락’ 전달식을 개최했다 ⓒ 여주시 관련사진보기

AD

경기 여주시는 지난 21일 SK하이닉스, 월드비전, 경기사회복지공동모금회, 행복투게더와 함께 독거어르신들을 위한 사회공헌사업 '행복도시락' 전달식을 개최했다고 22일 밝혔다.이번 전달식은 여주시 내 독거어르신에게 맞춤형 도시락과 AI기반 영양관리 서비스를 제공하는 새로운 형태의 복지 사업을 본격적으로 알리는 자리다.'SK하이닉스 행복도시락' 사업은 단순한 식사 지원을 넘어, AI영양사를 활용한 데이터 기반의 건강관리 서비스를 함께 제공함으로써 지역 내 식생활 취약계층의 건강 증진과 삶의 질 향상을 목표로 한다.특히 이번 사업의 핵심은 AI영양사 플랫폼 개발 및 건강관리 서비스다. 대상자는 자신의 건강정보와 식습관을 입력하면, AI가 자동으로 맞춤형 식단과 영양 리포트를 제안하며, 식사 관련 고민은 챗봇 상담 기능을 통해 실시간으로 지원받을 수 있다. 이렇게 수집된 데이터는 행복도시락 영양사가 도시락 메뉴를 개선하고 식단의 품질을 점진적으로 향상시키는 데 활용된다.SK하이닉스는 월드비전과 함께 AI영양사 시스템을 통해 축적된 데이터를 기반으로 ▲도시락 수혜자의 건강·영양 상태를 분석하고 ▲개별 맞춤형 식단을 구성하며 ▲서비스 만족도 및 효과성을 객관적으로 측정할 계획이다. 이를 통해 단순한 급식 지원을 넘어, "AI가 관리하는 도시락"이라는 새로운 복지 패러다임을 제시한다는 점에서 의미가 크다.또한 디지털 접근성이 낮은 어르신들이 AI영양사를 원활하게 활용할 수 있도록 청년 봉사자를 통한 1:1 교육 및 정서 돌봄 활동이 병행된다. 청년들은 스마트기기 사용, AI영양사 활용법, 기초적인 디지털 교육 안내 등을 도울 예정이다. 이를 통해 세대 간 소통의 장을 마련하고, 보다 지속가능한 돌봄 시스템이 구축될 것으로 기대된다.정상록 SK하이닉스 부사장은 "이번 행복도시락 사업은 AI기술과 복지 서비스가 결합된 혁신적인 모델"이라며,"여주시 내 식생활이 취약한 독거어르신들에게 데이터 기반의 건강관리로 더욱 실질적이고 지속가능한 지원을 이어갈 수 있을 것이라 기대한다"고 전했다.김성태 월드비전 지속가능파트너십본부 본부장은 "AI를 활용해 구성된 '행복도시락'이 독거어르신들의 영양 관리와 건강한 일상유지에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 월드비전은 현장의 목소리를 반영한 맞춤형 복지를 구축하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.이충우 여주시장은 "이번 행복도시락 사업은 민·관·기업이 함께 힘을 모아 지역의 복지 사각지대를 해소하는 좋은 본보기"라며 "'AI영양사를 통해 어르신들이 보다 건강하고 균형 잡힌 식습관을 갖게 되길 기대한다. AI시대에 걸맞은 복지서비스 모델이 지역 내에서 확산되기를 바란다"고 말했다.