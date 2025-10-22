한국기자협회, MBC 임원 퇴장시킨 최민희 위원장에 사과 촉구

큰사진보기 ▲최민희 과학기술정보방송통신위원회 위원장이 14일 오후 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 국정감사에서 방송미디어통신위 간부들에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

한국기자협회가 국회 비공개 업무보고에서 MBC 보도를 문제삼았던 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장에게 공식 사과를 촉구하고 나섰다.한국기자협회는 22일 성명을 통해 "최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장이 MBC의 업무보고 자리에서 자신과 관련된 보도를 문제 삼으며 MBC 보도 담당 임원을 퇴장시켰다고 한다"면서 "언론의 자유를 보호해야 할 과방위원장이 보여준 행동이라고는 도저히 믿기 어렵다"고 밝혔다.이어 "최 위원장이 보도에 문제가 있다고 판단했다면 언론중재위원회 등 공적 기구를 통해 합법적으로 문제를 제기할 수 있었다, 비공개 업무보고 자리에서 보도 담당 임원을 향해 압박성 발언을 한 것은 명백히 언론의 독립을 침해하는 행위"라고 비판했다.최 위원장은 20일 MBC의 비공개 업무보고 자리에서 지난 19일 '뉴스데스크'의 국정감사 리포트에 대한 공정성을 문제삼은 것으로 알려졌다. 당시 뉴스데스크는 박정훈 국민의힘 의원과 김우영 더불어민주당 의원 간 설전을 다뤘는데, 최 위원장은 박정훈 의원의 잘못인데 마치 양쪽이 잘못한 일인 것처럼 다룬 것은 공정하지 못하다고 언급하고, 보도 담당 임원을 퇴장시킨 것으로 알려졌다.최 위원장은 이와 관련한 MBC 기자들의 항의 성명이 나오자 22일 자신의 페이스북에 "큰소리치고 삿대질하는 국힘 행태는 한마디 지적도 못 하면서 무슨 언론자유 운운하나"라고 언급하기도 했다.한국기자협회는 "최 위원장이 SNS를 통해 '비공개 국감에서 한 문장 지적도 못 견디겠느냐'며 재차 MBC를 압박한 것은 매우 유감스럽다"면서 "최 위원장은 언론 자유의 가치를 훼손한 자신의 태도를 바로잡고 즉각 사과해야 한다"고 촉구했다.