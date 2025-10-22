대전시, 원도심 상생주차장 조성사업 본격 추진

큰사진보기 ▲대전시가 추진하는 원도심 상생주차장 조감도. ⓒ 대전시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김제선 대전 중구청장이 지난 21일 원도심 상생주차장 사업의 연내 착공이 불투명하게 됐다는 내용의 글을 자신의 페이스북에 게재했다. ⓒ 김제선 관련사진보기

대전시가 원도심의 고질적인 주차난을 해소하고 지역 상권 활성화를 위한 '소상공인 상생주차장 조성사업'을 본격 추진한다. 대전시는 22일, 연내 지장물 철거공사를 발주하고 2027년 사업 완료를 목표로 행정 절차를 속도감 있게 진행 중이라고 밝혔다.이 사업은 중구 은행동 일대 주차 환경 개선과 상권 접근성 강화를 위해 추진되는 핵심 도시재생 프로젝트로, 지하 1층~지상 3층 규모의 주차 전용 건물이 신축된다. 총 연면적은 8625㎡, 주차면은 237면이며, 총사업비는 290억 원(국비 60억 원, 시비 230억 원)이 투입된다.상생주차장 사업은 지난 2019년 중소벤처기업부의 주차환경개선사업으로 선정됐으나, 대종로 일대에 계획된 초기 부지에서 공사비 증가와 교통 혼잡 우려로 장기간 표류했다.이에 대전시는 사업의 실효성을 높이기 위해 2024년 말 사업 부지를 대흥어린이공원으로 변경했고, 올해 7월 도시관리계획 변경(공원→주차장)을 완료하며 정상 궤도에 올렸다.현재 대전도시공사가 건축 설계 및 기술 심의를 진행 중이며, 대전시는 중구청(사업시행자)과 협력해 올해 안으로 사업계획 변경 승인과 지장물 철거공사 발주를 마칠 계획이다.대전시는 이번 사업을 통해 은행동·중앙로 일대 상권의 접근성과 주차 편의를 개선하고, 노후화된 원도심 공간의 기능을 회복하는 한편 시민과 상인이 함께 누리는 상생형 도시환경을 조성하겠다는 방침이다.한편, 상생주차장 사업은 김제선 대전 중구청장이 전날 자신의 SNS에 "이장우 대전시장이 연내 착공을 약속했던 원도심 상생주차장 조성사업의 추진이 불투명하다"고 지적하면서 '논란'이 일었다.김 청장은 "지난 10월 1일 이 시장이 중구 방문 당시 '연내 착공을 목표로 추진 중'이라 했으나, 실제로는 설계 완료 이전 착공이 불가능하고 각종 행정절차가 남아 있어 현실적으로 어렵다"고 지적했다.또 "사업 부지 변경에 따른 중소벤처기업부 승인과 예산 확보 등 절차가 마무리되지 않아 자칫 확보된 국비가 반납될 우려도 있다"고 우려했다.그는 "대전시가 명확한 추진계획을 세우고 행정절차를 투명하게 공개하며, 내년도 예산에 즉시 반영해야 한다"고 촉구하고 아울러 "상생주차장은 원도심 상권 활성화의 핵심 인프라로, 더 이상 계획 변경 없이 신속히 추진돼야 한다"고 밝혔다.이에 대해 대전시 관계자는 "그동안 설계 변경과 부지 조정 등으로 지연됐던 사업이 이제 정상궤도에 올랐다"라며 "수탁기관인 대전도시공사와 긴밀히 협력해 시민이 체감할 수 있는 성과를 내겠다"라고 밝혔다.