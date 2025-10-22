<디트뉴스24>노조, 이장우·김태흠 직권남용 혐의로 고발

큰사진보기 ▲전국언론노조 디트뉴스24지부(지부장 김재중)가 22일 오전 대전경찰청에 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사에 대한 직권남용 혐의 고발장을 접수하고 있다. ⓒ 디트뉴스24지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국언론노동조합과 충청권 노동시민사회단체, 지역 여야 정당 등은 13일 대전시청 북문 앞에서 '윤석열식 언론탄압 이장우·김태흠·최민호 충청권 시도지사 규탄 기자회견'을 열어 "수해복구 기간 유럽 출장 비판했다고 '정부광고 중단’으로 치졸하게 보복한 윤석열식 언론 길들이기 중단하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 언론사 노동조합이 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사를 직권남용 혐의로 경찰에 고발했다. 정당한 비판 보도에 대해 '광고 중단'이라는 보복 조치로 탄압했다는 주장이다.전국언론노동조합 디트뉴스24지부(이하 노조)는 22일 이 시장과 김 지사를 형법 제123조 직권남용 혐의로 대전지방경찰청에 고발했다고 밝혔다.노조는 "두 단체장은 언론의 정당한 비판 보도를 악의적이라고 자의 해석하며 언론 담당 공무원에게 정부광고 중단을 지시했다"며 "이는 헌법상 언론자유를 침해한 언론탄압이자 형법상으로 명백한 직권남용 행위"라고 지적했다.이번 고발은 지난 7월 충청권 4개 시·도지사의 유럽 출장 강행을 비판한 보도에서 비롯됐다.<디트뉴스24>는 7월 21일 '수해복구 한창인데... 충청권 시도지사, U대회기 인수차 유럽행'이라는 제목의 기사를 내보냈다. 재난 복구가 진행 중인 상황에서 충청권 단체장들이 동시에 출국한 것은 부적절하다는 내용이다.이후 이장우 시장과 김태흠 지사는 유럽 출장 복귀 직후 <디트뉴스24>에 대한 정부광고 중단을 지시한 것으로 알려졌다.당시 대전시 대변인은 <한겨레신문> 취재에 응하며 "디트에 광고를 중단하는 쪽으로 검토하라는 지시를 받고, 중단 관련 이야기를 디트 쪽에 한 것은 맞다"라며 "(광고 중단 지시의) 이유는 정확히 모르지만, 4개 시·도 해외출장 관련 보도 때문으로 추정한다"고 말했다.이종필 충남도 대변인도 "어떤 말이 오갔는지는 정확히는 모르지만, 출장지에서 네 분(이장우·김태흠·최민호·김영환)이 이런 내용에 대한 공유가 있던 것 같다"고 디트뉴스24에 대한 광고 중단을 충청권 광역단체장들이 합의했다고 말했다.실제 김태흠 지사는 지난달 9일 열린 충남도의회 제361회 임시회 2차 본회의 도정질의에서 안장헌 의원(민주·아산5) 질의에 "디트뉴스24에 대한 광고 중단을 직접 지시했다"고 공개적으로 시인하기도 했다.노조는 두 단체장의 이 같은 행위는 헌법상 언론자유 침해에 해당되고 형법 제123조 직권남용 권리행사 방해죄에 해당된다고 주장하고 있다.직권남용죄는 '공무원이 직권을 남용하여 사람으로 하여금 의무 없는 일을 하게 하거나 사람의 권리행사를 방해한 때에는 5년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다'고 규정하고 있다.김재중 노조 지부장은 "이장우 시장과 김태흠 지사의 지시에 따른 언론담당 공무원의 의무 없는 행정 행위가 실제 디트뉴스24에 대한 중대한 권리침해로 이어졌다"며 "피해 당사자인 디트뉴스24 사측에 두 단체장을 고소할 것을 요구했으나 아무런 대응도 하지 않아 노조가 고발 주체로 나서게 됐다"고 고발 이유를 설명했다.그러면서 김 지부장은 "사법당국이 두 단체장을 엄벌하지 않을 경우, 향후 자치단체와 공공기관장 등이 언론의 비판 보도에 대해 예산상 보복조치를 취하는 것이 합법적 재량권으로 오인돼 반복적으로 언론자유를 위축시킬 우려가 있다"며 "디트뉴스24 권리침해를 회복하는 것은 부차적인 일로, 더 중요한 것은 이 같은 일이 반복되지 않기 위해 처벌 선례를 남기는 일"이라고 강조했다.앞서 전국언론노동조합과 민주언론시민연합 등 언론단체와 대전·충남 시민사회단체는 지난 8월 13일 기자회견을 열고 "비판 언론을 향한 정부광고 중단은 재량권 범위를 벗어난 직권남용이자, 헌법이 보장한 언론자유를 부정하는 행위"라고 규탄한 바 있다.한편, 김태흠 지사는 안장헌 의원과의 도정질의 응답을 통해 "디트뉴스가 악의적으로 연속보도 하고, 이후 민주당이 성명을 내는 등 도민의 아픔을 정치적으로 이용하려는 악의가 있었다고 생각한다"고 밝혔다. 그는 광고비 중단 지시에 대해 "광고비는 홍보비다. 도를 홍보해 달라는 것인데, 악의적 언론에 주는 것은 옳지 않다고 생각한다"고 말했다.이장우 시장은 이에 대한 특별한 입장을 밝히지 않았다. 대전시 관계자도 언론과의 인터뷰를 통해 "디트뉴스24 광고중단에 대한 공식적 입장은 없다"고 밝혔다.