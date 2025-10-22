"농어촌 기본소득 충북만 탈락... 충북 포함 전국 시행해야"

큰사진보기 ▲충북도의회에서 발언하고 있는 이상정 의원. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

이상정 도의원이 정부의 농어촌 기본소득 시범사업 선정 과정에서 충북만 제외된 것에 대해 강한 유감을 표하며 "농어촌 기본소득 시행을 전국적으로 확대해야 한다"고 촉구했다.이 의원은 지난 21일 발표한 성명서에서 "도내 인구감소지역인 옥천, 보은, 영동, 괴산, 단양 5개 시군이 신청했음에도 불과하고 전국에서 유일하게 충북만 모두 탈락한 것은 도민의 한 사람으로서 이해하기 어려운 일"이라며 "이 문제는 앞으로 국회 심의과정에서 반드시 해결되기를 희망한다"고 말했다.이 의원은 이번 정부 계획이 국비 부담 40%, 지방비 부담 60%로 구성된 점을 지적하며 "국비 부담이 너무 적다. 국비를 80% 정도로 확대해 농촌지역 소멸대책의 실효성을 확보해야 한다"고 지적했다. 또 "예산도 농식품부뿐 아니라 행안부 등과 협력해 지역소멸대응기금, 균형발전특별회계 예산을 사용할 수 있어야 한다"고 덧붙였다.이 의원은 "지금 농촌지역의 인구감소가 급속도로 진행되고 있다. 매년 약 20만 명 정도의 농업인구 감소로 인해 농촌지역은 지속 가능성이 위협받고 있다"며 "국가적으로 예산을 확보해 무너져가는 농촌지역을 반드시 살려야 한다"고 강조했다.이 의원은 "농어촌 기본소득은 도시민과 농촌주민 모두가 염원하는 국민적 관심사"라며 "충북에서 확대 시행될 경우 전국적인 농촌지역 소멸 대책뿐 아니라 지속 가능한 균형발전 전략으로 자리 잡을 수 있다"고 말했다.앞선 20일 농식품부는 '농어촌 기본소득' 시범사업 대상지 7곳을 선정 발표했지만, 충북만 유일하게 선정되지 못했다.이에 대해 박성우 농식품부 농촌정책국장은 "지역 분배는 없었으며, 예산 여력이 충분했다면 충북도 포함될 수 있었겠으나 평가위원들이 순위를 매긴 결과 최종 대상에서 제외된 것"이라고 이유를 밝혔다.