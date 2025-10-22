서울시사회서비스원 해산 이후, 시민이 다시 공공돌봄 묻는다

큰사진보기 ▲서사원 해산 이후, 서울시 공공돌봄 시민공청회 개최 D-3 기자회견 ⓒ 서사원공대위 관련사진보기

오는 10월 24일(금), 서울시민 5천 명 이상의 서명으로 쟁취한 '서울시 공공돌봄 시민공청회'가 열린다. 서울시사회서비스원 재설립 및 공공돌봄 확충을 위한 공동대책위원회(이하 서사원 공대위)는 21일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 "서울시가 위법 행정으로 서사원을 해산한 이후 돌봄 공공성은 무너지고 시민의 일상은 불안해졌다"며 "이번 공청회는 서울시가 시민 앞에 책임을 증명해야 하는 자리"라고 밝혔다김혜정 민주노총 서울본부 수석부본부장은 "돌봄은 행정 효율의 문제가 아니라 시민의 권리이자 국가의 책임"이라며 서울시의 무책임을 강하게 비판했다. 이어 "서울시는 위법한 행정으로 서사원을 해산한 뒤 400여 명의 돌봄노동자를 거리로 내몰았다"라며 "서울시에 공공돌봄에 대한 의지가 있는지조차 의심스럽다"라고 말했다.전은경 참여연대 사회인권팀장은 "서울시는 복지부 장관의 승인도 없이 서사원을 해산했다"며 보조금 관리에 관한 법률 위반을 지적했다. 그는 "협의로 승인을 대체할 수는 없다. 법은 명확히 '중앙관서의 승인'을 요구하고 있고, 위반 시 처벌 대상"이라며 "보건복지부 역시 울산시 사회서비스원 사례를 통해 이미 법 위반임을 인지하고도 방조했다"고 비판했다. 또 서울시가 보조금법, 사회보장기본법상 협의·조정 절차를 모두 무시한 채 졸속 해산을 강행했다는 지적도 이어졌다. 모두 감사를 통해 철저한 진상 규명을 촉구하였다.빈곤사회연대 정성철 활동가는 서울시사회서비스원이 코로나19 시기 돌봄 공백을 막기 위해 적극적으로 대응했을 뿐만 아니라, 현장 경험을 바탕으로 필요한 지원 계획을 직접 수립해 서울시에 제안했던 점을 강조했다. 그는 "이런 태도는 민간 기관에서는 보기 어려운 공공의 책임감이었다"고 평가했다. 또한 사회서비스원을 통해 장기요양서비스를 받았던 이용자의 인터뷰를 소개하며 "민간기관은 단순히 요청된 서비스만 제공했지만, 사회서비스원은 필요한 돌봄을 분석하고 제안해 실질적인 삶의 질 회복과 향상을 끌어냈다"고 말했다.지난 겨울 광장에서 서울시 공공돌봄 공청회 개최 청구 서명운동에 참여한 서울시민으로 조은지 공공운수노조 한국여성인권진흥원분회장은 "돌봄노동은 여전히 민간시장에 내맡겨져 여성의 저임금·불안정 노동으로 유지되고 있다"며 "서울시사회서비스원은 여성들이 존엄하게 일할 수 있는 일터이자 시민의 안전망이었다"고 말했다. 그는 24일 공청회가 보여주기식 자리가 아니라, 시민과 돌봄노동자의 목소리에 귀 기울여, 돌봄노동이 더 이상 여성의 희생 위에 세워지지 않도록, 돌봄의 공공성·성평등·인권이 함께 논의되는 진정성 있는 자리가 되길 요구했다.서사원 공대위는 이날 기자회견문을 통해 △ 서울시사회서비스원 재설립 △ 서사원 해산 과정 전반의 법적 절차·문서 투명 공개 △ 서사원 해산 후 공공돌봄 강화 계획 상세 실적 공개 등을 요구했다. 공대위는 "서울시의 위법 행정을 더는 묵과하지 않겠다"며 "돌봄은 시장의 상품이 아니라 시민의 권리이며, 공공돌봄은 선택이 아닌 권리이자 존엄의 문제"라고 밝혔다서울시사회서비스원 폐지 후 1년 5개월, 서울의 돌봄은 재정만 투여할 뿐, 운영은 여전히 민간위탁 시장 중심에 머물러 있다. 이번 시민공청회는 단순한 행정 절차가 아니다. 시민이 직접 나서서 서울시에 묻는 것이다."누가 시민의 돌봄을 책임질 것인가?"이제 서울시가 답할 차례다.