"독도칙령의 날을 국가기념일로 지정하라"

큰사진보기 ▲대한제국 칙령 제41호(독도칙령) 반포 125주년을 맞아 흥사단독도수호본부 등 11개 단체가 22일 오전 11시 기념대회를 열었다. ⓒ 이영일 관련사진보기

큰사진보기 ▲대학로 흥사단 앞에는 독도칙령과 독도를 알리는 사진전과 대형 현수막이 걸려 시민들의 눈길을 모았다. ⓒ 이영일 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲윤형덕 흥사단독도수호본부 상임대표가 "고 아베 총리의 판박이인 신임 다카이치 총리의 괴거 언행을 볼 때 일본의 독도 만행이 지속적으로 도발할 것이 예상된다. 더욱 강력한 실효적 주권행사를 통해 일본의 참략 망상을 지워 버려야 한다"고 말했다. ⓒ 이영일 관련사진보기

큰사진보기 ▲정태상 독도연구포럼 대표는 "우리가 남의 나라 땅을 훔쳐간 도둑으로 몰리고 있는데 가만히 있어야 하냐"며 수동적 자세에서 탈피해야 한다고 강조했다. ⓒ 이영일 관련사진보기

큰사진보기 ▲흥사단합창단이 '독도는 우리땅' 노래를 통해 부르고 있다. ⓒ 이영일 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들이 이해주 흥사단 의정부지부장의 선창아래 독도수호 '만세 삼창'을 외치고 있다. ⓒ 이영일 관련사진보기

1900년 10월 25일 대한제국 고종황제가 관보 제1716호에 울릉도를 울도군으로, 울릉도감을 군수로 격상한 관제를 개정하며 독도를 울릉도의 부속 섬으로 명시했다. 이를 대한제국 칙령 제41호, 즉 독도칙령이라 부른다.이 독도칙령이 반포된 지 125주년을 맞아 기념대회가 서울 종로구 동숭동 흥사단 대강당에서 열렸다.흥사단독도수호본부(아래 흥독수)와 독도연구포럼, 한국독도연구원, 독도사수연합, 바다사랑실천연합, 독도평화33, 독도간도역사연구소 등 11개 단체는 22일 오전 11시 흥사단에서 독도칙령 반포 제125주년 기념대회를 공동 개최했다.기념대회에는 관련 단체 회원 50여 명이 참석해 독도사수 결의를 다졌다. 관련 단체 대표들의 발언과 천숙녀 한민족독도사관 관장의 축시 낭송, 남한권 울릉군수와 정문헌 종로구청장, 김병주 국회 독도특위 위원장의 영상 축하도 마련됐다.흥사단 정문 앞에는 흥독수가 준비한 독도 관련 사진 전시회도 펼쳐졌고 10미터 가령의' 독도 수호' 현수막도 걸려 시민들의 눈길을 모았다.윤형덕 흥독수 상임대표는 대회사에서 "일본이 독도를 분쟁지역화하려는 의도가 명백해 한국의 정치적 환경을 교란하고 있다. 하지만 1877년 막부의 최고기관인 태정관에서 독도는 일본과 관계없음을 명심하라는 지령으로 조·일 국경 문제가 정리된 이후 지금까지 온전히 한국이 실효적으로 지배하고 있다"며 독도는 명백한 대한민국 영토라고 강조했다.윤 상임대표는 또 "고 아베 총리의 판박이인 신임 다카이치 총리의 괴거 언행을 볼 때 일본의 독도 만행이 지속적으로 도발할 것이 예상된다. 더욱 강력한 실효적 주권행사를 통해 일본의 참략 망상을 지워 버려야 한다"고 말했다.조현주 흥사단 이사장 직무대행도 "일본 정치인들이 자신의 군국주의적 정체성을 숨기지 않고 있다. 오늘 우리의 독도수호운동은 한반도의 평화, 나아가 동북아 평화와 세계 평화를 지키자는 외침이다. 독도가 안전해야 한반도가 안녕할 수 있고 독도 영해가 평화로울 때 현해탄과 동해, 서해, 태평양 ,대서양의 물길이 안전하다"고 강조했다.정태상 독도연구포럼 대표는 "일본에서는 독도가 일본 영토인데 한국이 불법 점유하고 있다고 가르친다. 그런데도 우리 사회에서는 한일 우호가 중요하기 때문에 그저 조용히 있어야 한다라는 이상한 분위기가 존재한다. 남의 나라 땅을 훔쳐간 도둑으로 몰리고 있는데 가만히 있어야 하냐"며 수동적 자세에서 탈피해야 한다고 강조했다.이부균 한국독도연구원 이사장은 "한국독도연구원은 칙령 제41호 반포의 날을 기리기 위해 10월 25일 춘천시 영서로에 기념비를 세우고자 한다"고 소개해 박수를 받았다.춘천은 1906년 3월 28일 일본으로부터 독도를 일방적 강제 편입 사실을 통보받은 강원도 울릉군수 심흥택이 강원도관찰사 서리 겸 춘천군수 이명래를 통해 대항제국 참정대신 박제순에게 보고한 역사적 현장이라고 이 이사장은 소개했다.이상훈 독도사수연합 회장은 "독도 단체들 중 10월 25일을 '독도의 날'이라고 하는 곳이 있는데 '칙령' 두 글자를 넣지 않고 그냥 '독도의 날'이라고 하지 말고 '독도 칙령의 날'이라고 명명하는 것이 좋다. 우리 국민들이나 세계인들이 대한제국 칙령 제41호를 자 모르기 때문"이라고 말했다.홍성훈 바다사랑실천운동연합 본부장은 "일본은 총리가 바뀔 때마다 사람 포장만 바뀌고 독도 영유권을 주장하는 것은 똑같다. 우리는 이 점을 경계해야 한다. 아울러 일본과 달리 우리는 독도를 지키고자 얼마나 노력했는지를 되돌아봐야 한다"고 강조했다.황용섭 독도평화33 대표는 "수년째 기념사를 하면서 이렇게 비장한 마음이 들기는 처음이다. 미국은 국방부를 전쟁부로 명명(행정명령에 따른 부차적 명명)했고 일본은 우익 정치가를 중심으로 한 신정부가 들어서며, 2027년 중국의 대만 침공설에 대한 보고서도 나왔다. 작금의 세계정치의 거대한 흐름속에서 우리의 독도수호운동은 그 진로와 방향에 대한 새로운 지침이 수립돼야 한다"고 주장했다.홍성룡 독도·간도연구소 소장은 "대한제국칙령 41호는 우리 근대사의 중요한 전환점이자 근대적 영토주권의 자주적 확립을 상징하는 역사적 선언이다. 그 법령의 조문속에 담긴 자주와 독립 정신을 우리는 기념하고 있다. 125주년이 지난 오늘날 이 법령의 가치는 대한민국이 주권국가로 존립하는 법적 역사적 토대"라고 강조했다.이들은 기념대회 마지막에 일본 다카이치 정부를 향해 ▲ 다케시마의날과 왜곡된 역사교과서 폐기 ▲ 도쿄 한복판 영토주권전시관 폐쇄 ▲ 샌프란시스코평화조약 2조 위반에 대한 반성 ▲ 군국주의적 침략 역사 번성 및 동북아 평화공존 동참 ▲ 독도 근해 일본 순시선 항해 중지를 촉구했다.이들은 또 우리 정부에 ▲독도방파제 즉각 착공 ▲ 독도 입도민의 안전 위한 지원센터 건립 ▲ 특별시 및 광역자치단체에 독도 교육홍보관 의무 설치 ▲ 독도교육의 의무교육화 ▲ 10월 25일 독도 칙령의날을 국가기념일로 지정하라고 촉구하는 공동성명을 발표했다.