마음이 영 잡히지 않을 때 펼치기만 해도 좋은 책

어느 날, 한 사람이 내게 등을 주었다. 등 안에 초를 넣고 불을 붙이면 어두운 둘레가 환해진다. 평소 시가 써지지 않거나 생각이 정리되지 않을 때 등불을 켜면 마음이 차분해진다. - 23쪽

"스물여섯 살에 해고되어 벌판에 홀로 선 듯 외롭고 막막할 때" 내 시가 위안을 주었다고 했다... 가는 길이 달라도 서로 통하는 마음이 모여 희망을 만들며, 세상은 조금씩 조화를 이루리라 믿는다. - 43쪽( 수녀님이 한진중공업 김진숙님이 남긴 방명록을 다시 보며 쓴 글)

좋은 말만 하기에도 시간이 모자란다. 서로가 서로에게 봄이 되어야겠다. - 123쪽

조가비를 지니고 있으면 바다를 지닌 것 같고, 솔방울을 지니고 있으면 산을 지닌 것 같네. - 67쪽

참지 않으면 십중팔구 인간관계를 그르친다. 어떤 일을 참기 힘들 때 나는 언젠가 맞이할 내 죽음을 떠올린다. - 83쪽



우리는 기대어 산다. 다투지 않고 기대어 살려면 하루 한 번 삶의 끝을 상상해야 한다. 자신과 다른 사람을 간절히 좋아해야 한다. 푸념하는 대신 미소 짓고, 불평하는 대신 감사 인사를 나눠야 한다. - 145쪽

지난해 이 책이 나오자마자 소유했다. 일터 책상 옆에 두고 종종 꺼내보는 책이다. 이 책을 좋아할만한 지인 몇에게도 "사진만 보아도 평화로워지는 책"이라는 글귀와 함께 선물했다. 왜 그런 책 있지 않은가. 도무지 일이 손에 잡히지 않는 날, 이것을 집었다가 저것을 집었다가 도무지 한 곳에 마음을 두지 못할 때, 가만히 들여다보면 들뜬 마음이 스르르 가라앉는 그런 책.뒤적뒤적하다가 어느 한 페이지에 손이 머물고 눈이 쉬고 문장에 멈춰 조용한 숨을 쉬며 오래 바라보게 되는 책. 어두운 둘레를 환하게 밝혀주는 '등'같은 책이다. 여백이 가득한 절제된 문장을 눈으로 읽어 내려가다 보면 마음이 머물고 쉬어지는 책이다.이 책은 이해인 수녀님의 수도원 입회 60주년을 기념하여 발간되었다. 수녀님의 일상 속 사물들, 생명들, 사람들, 추억에 대한 맑은 단상들이 사진과 함께 향기롭게 담겼다. 이해인 수녀님의 언어는 담백하다. 맑고 밝으며, 위로가 있고 친절하다. 그래서 읽는 내내 덩달아 마음이 수녀님의 결에 따라 다듬어지는 것 같다.수녀님의 글방에는 직업, 나이, 종교에 상관없이 많은 사람들이 찾아 든다. 그때마다 수녀님은 무겁지 않는 주제로 대화하고 지닌 것 중에서 줄 수 있는 것을 정성껏 포장해 선물한다. 선한 마음을 갖도록 좋은 말씀 한 구절을 뽑아서 같이 읽기도 하고 시 한 편을 골라서 낭송하기도 한다. 사람들은 수녀님과 함께 삶의 위안을 얻고 일상을 지속할 평화를 얻는다. 수녀님은 그들이 남긴 방명록을 보며 그들을 떠올리고 "사랑의 심부름꾼" 역할을 지속할 힘을 얻는다고 말씀하신다.사람과 사람이 연결되고, 누가 누구에게 할 것 없이, 서로 공명하며 삶의 희망을 얻는 모습이 참 좋다.수녀님은 스스로를 '기쁨 발견 연구원'이라 하신다. 좋은 시나 글귀를 모아 만나는 사람에게 맞춰 나눠주신다. 자연 속 소박한 나뭇잎, 꽃잎, 돌멩이, 조가비, 빈 병, 솔방울은 수녀님 손을 거쳐 예술성 있게 변모되고 방문객을 위한 특별한 선물이 된다. 아름다운 풍경이나 마음 따뜻한 사람들의 말을 잊지 않고 적어두었다가 되새김하며 모두가 기쁨이 되도록 자신의 기쁨을 나눠주는 것이 수녀님의 역할이라고 하신다.에너지는 흐른다. 기쁨은 기쁨을 낳고 친절은 친절을 부른다. 미소는 미소와 연결되어 선한 마음을 낳는다고 나는 믿는다. 가끔 나의 선의가 역행되어 나를 아프게 하는 경우도 있었지만 결국 삶은 '부메랑'이라는 것을 느낀다.맞다. "좋은 말만 하기에도 시간이 모자람"을 느낀다. "서로가 서로에게 봄이 되어야겠다" 이 한 문장을 기억하며 매일, 하루의 어느 순간 떠올리고 반복적으로 중얼중얼 해볼 참이다.지닌 물건을 보면 그 사람이 보인다. 어떤 삶을 살고 싶은지, 어떤 물건을 지닐 것인지 자신을 곰곰이 돌아보며, 그것이 내가 지향하는 모습과 일치하는 물건인지 살펴볼 일이다. 인생의 어느 시점을 지나고 있든, 가끔 주변을 둘러보며 '나는 어떤 삶을 살고 있는가', '내 주변을 가득 채우고 있는 물건들이 나의 지향과 어울리는가' 점검해 보면 좋겠다. 그 물건을 바라볼 때 '내가 살고 싶은 삶을 지닌 것처럼 느껴진다면' 잘 살고 있는 것이 아닐까!"참지 않으면 십중팔구 인간관계를 그르친다." 수녀님은 참기 힘들 때 죽음을 떠올리며 참는다고 하신다. 그만큼 관계를 그르치지 않기 위해 자신을 수행하는 일이 중요함을 말씀하시는 것 같다.죽는 날까지 놓지 말아야 할 것이 있다면 '관계'일 것이다. 삶의 과정은 '관계'의 과정일테다. 사람은 물론이거니와 사물이든 식물이든 동물이든 관계를 떠나 나를 정의할 수 없다. 수녀님 말씀처럼 우리는 "기대어 산다". 기대어 사는 우리이기에 내 주변의 사람, 사물, 생명과의 관계 맺기에 대해 깊이 생각해야 한다. 나를 둘러싼 관계들을 "간절히 좋아하는" 것이 결국 자신을 사랑하는 일이니까. 결국 그 미소는, 그 감사는 나를 향하고 내 삶을 풍요롭게 하니까.수녀님은 2008년 7월 대장암 확진을 받으셨다. 지금도 병과 함께 살며 "명랑하게 투병하고" 계신다. "자기 몸이라도 한 번 씩 '예쁘다, 잘한다, 수고했다' 라고 칭찬해주면 몸이 알아듣습니다"고 말씀하신다. 이 말이 참 좋다. 병과 이처럼 명랑하게 관계 맺기가 말처럼 쉬우셨을까. 2009년 1월 암 투병 중일 때 고인이 된 김남조 시인이 보낸 편지, "최악의 역경도 이겨내는, ... 우리의 영웅 해인 수녀가 되어주기를 바라고 믿으며"라는 구절을 보고 명랑 투명했던 날이 있었다고 고백한다.책의 마지막 장 <추억의 아름다움 - 맑은 물에 닦이고 깍이듯>에서는 어머니를 비롯하여 김수환 추기경님, 미지의 독자, 언니 수녀님, 아버지, 사형수, 우정을 나누었던 작가님들과 주고 받았던 편지, 물건들에 얽힌 사연들이 소개된다. 수녀님의 어머니 편지글을 접할 때면 '어머님이 이토록 단아하셨구나!' 감탄하게 된다.한 사람을 둘러싼 많은 사람들, 물건들, 그 속에 담긴 추억들을 마주하는 일은, 그 사람의 일생을 만나는 '어마어마한 일'이다. 그 삶에 향기가 있을 때 우리는 그 향기에 기대어 깊은 숨을 쉬며 큰 위로를 받는다. 나는 또 어느 날, 마음이 영 잡히지 않을 때, 이 책 어느 쪽을 펼칠 것이다.