울산에 국내 첫 상업용 암모니아 저장시설 들어선다

사회

부산경남

25.10.22 16:21최종 업데이트 25.10.22 16:21

울산에 국내 첫 상업용 암모니아 저장시설 들어선다

현대오일터미널㈜-울산시 2340억 원 투자양해각서 체결... "울산항을 세계적 청정에너지 중심지로"

22일 울산시청 시장실에서 김두겸 울산시장, 신동화 현대오일터미널㈜ 대표이사가 암모니아 저장시설 및 인프라 증설 투자양해각서(MOU)를 체결한 후 악수를 하고 있다.
22일 울산시청 시장실에서 김두겸 울산시장, 신동화 현대오일터미널㈜ 대표이사가 암모니아 저장시설 및 인프라 증설 투자양해각서(MOU)를 체결한 후 악수를 하고 있다. ⓒ 울산시

암모니아가 수소와 함께 탄소 저감을 위한 친환경에너지로 떠오르고 있는 가운데 수도도시를 지향하는 울산광역시에 국내 첫 상업용 암모니아 저장시설이 들어선다.

울산시와 현대오일터미널㈜는 22일 오후 3시 시청 본관 7층 시장실에서 김두겸 울산시장과 신동화 현대오일터미널㈜ 대표이사 등이 참석한 가운데 암모니아 저장시설 및 기반(인프라) 증설 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

사업이 완료되면 울산항에는 국내 최초 상업용 암모니아 저장시설이 들어서며, 연간 125만 톤 규모의 친환경 에너지 화물 처리 능력을 확보하게 된다.

암모니아는 수소와 질소로 분리한 후, 분리된 수소를 연료전지에 공급하여 전기를 생산하는 방식으로 연료가 많이 드는 선박 운항 에너지로 각광받는다.

울산 울주군에 본사를 둔 상업용 탱크터미널 운영 전문기업 현대오일터미널㈜은 현재 울산 남신항 1단계 사업(2450억 원 투자)을 통해 총 저장용량 약 30만 KL 규모의 액체화물 저장시설을 내년 7월 준공 목표로 건설 중이다.

여기다 더해 현대오일터미널㈜은 총 2340억 원을 투자해 울산 울주군 온산읍 남신항 2단계 사업 부지에 암모니아 저장탱크 2기(총 8만 KL)와 5만 디더블유티(DWT)급 2선석 규모의 돌핀부두, 약 4km 길이의 사외이송배관 등을 오는 2028년 12월까지 준공할 계획이다.

울산시로서는 석유화학단지서 수소 추출 등으로 수도도시로 도약한 데 이어 청정에너지로 분류되는 암모니아 저장시설까지 들어서면서 청정에너지 도시를 굳건히 하게 됐다.

특히 현대오일터미널㈜이 인력 채용 시 울산 시민을 우선 고용하기로 해 지역 일자리 창출과 경제 활성화에도 기여할 것으로 울산시는 기대하고 있다.

이에 울산시는 이번 사업이 원활히 추진될 수 있도록 기업과 긴밀히 협력하는 한편, 인·허가 지원 등 행정적 지원을 아끼지 않을 방침이다.

투자 양해각서 체결 후 신동화 현대오일터미널㈜ 대표이사는 "이번 투자는 울산항을 세계적(글로벌) 청정에너지 및 물류 중심지로 도약시키는 핵심 동력이 될 것"이라며, "친환경 연료 공급 기반(인프라)을 선도하고, 지역과 상생하는 기업으로서 역할을 다하겠다"라고 말했다.

김두겸 울산시장은 "현대오일터미널㈜의 연이은 대규모 투자로 울산의 항만 경쟁력과 친환경 에너지 산업 기반이 한층 강화되고 있다"라며, "울산시는 적극적인 지원을 통해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화를 이끌어가겠다"라고 말했다.



박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

