울산에 국내 첫 상업용 암모니아 저장시설 들어선다

큰사진보기 ▲22일 울산시청 시장실에서 김두겸 울산시장, 신동화 현대오일터미널㈜ 대표이사가 암모니아 저장시설 및 인프라 증설 투자양해각서(MOU)를 체결한 후 악수를 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

암모니아가 수소와 함께 탄소 저감을 위한 친환경에너지로 떠오르고 있는 가운데 수도도시를 지향하는 울산광역시에 국내 첫 상업용 암모니아 저장시설이 들어선다.울산시와 현대오일터미널㈜는 22일 오후 3시 시청 본관 7층 시장실에서 김두겸 울산시장과 신동화 현대오일터미널㈜ 대표이사 등이 참석한 가운데 암모니아 저장시설 및 기반(인프라) 증설 투자양해각서(MOU)를 체결했다.사업이 완료되면 울산항에는 국내 최초 상업용 암모니아 저장시설이 들어서며, 연간 125만 톤 규모의 친환경 에너지 화물 처리 능력을 확보하게 된다.암모니아는 수소와 질소로 분리한 후, 분리된 수소를 연료전지에 공급하여 전기를 생산하는 방식으로 연료가 많이 드는 선박 운항 에너지로 각광받는다.울산 울주군에 본사를 둔 상업용 탱크터미널 운영 전문기업 현대오일터미널㈜은 현재 울산 남신항 1단계 사업(2450억 원 투자)을 통해 총 저장용량 약 30만 KL 규모의 액체화물 저장시설을 내년 7월 준공 목표로 건설 중이다.여기다 더해 현대오일터미널㈜은 총 2340억 원을 투자해 울산 울주군 온산읍 남신항 2단계 사업 부지에 암모니아 저장탱크 2기(총 8만 KL)와 5만 디더블유티(DWT)급 2선석 규모의 돌핀부두, 약 4km 길이의 사외이송배관 등을 오는 2028년 12월까지 준공할 계획이다.울산시로서는 석유화학단지서 수소 추출 등으로 수도도시로 도약한 데 이어 청정에너지로 분류되는 암모니아 저장시설까지 들어서면서 청정에너지 도시를 굳건히 하게 됐다.특히 현대오일터미널㈜이 인력 채용 시 울산 시민을 우선 고용하기로 해 지역 일자리 창출과 경제 활성화에도 기여할 것으로 울산시는 기대하고 있다.이에 울산시는 이번 사업이 원활히 추진될 수 있도록 기업과 긴밀히 협력하는 한편, 인·허가 지원 등 행정적 지원을 아끼지 않을 방침이다.투자 양해각서 체결 후 신동화 현대오일터미널㈜ 대표이사는 "이번 투자는 울산항을 세계적(글로벌) 청정에너지 및 물류 중심지로 도약시키는 핵심 동력이 될 것"이라며, "친환경 연료 공급 기반(인프라)을 선도하고, 지역과 상생하는 기업으로서 역할을 다하겠다"라고 말했다.김두겸 울산시장은 "현대오일터미널㈜의 연이은 대규모 투자로 울산의 항만 경쟁력과 친환경 에너지 산업 기반이 한층 강화되고 있다"라며, "울산시는 적극적인 지원을 통해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화를 이끌어가겠다"라고 말했다.