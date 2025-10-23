쉬운 말의 온도는 따뜻하다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

" '노하우'는 외국어에 대한 국민 이해도 조사에서 평균 40% 이하의 이해도를 보이는 단어입니다. 특히 70세 이상은 10%만 이해하고 있습니다. '비법, 기술, 방법, 비결, 요령'등의 우리말로 바꿔 쓰면 더 쉽고 명확하게 전달할 수 있습니다."

큰사진보기 ▲글을 쓸 때 항상 독자를 생각한다. ⓒ uns__nstudio on Unsplash 관련사진보기

"정말 이 단어가 필요한가? 이 말을 대신할 우리말은 없을까"

