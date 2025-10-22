(사)우리민족, 24일 '후원의 밤'... 창립 25주년 기념

큰사진보기 ▲사단법인 우리민족 누리집. 광주·전남에 기반을 둔 우리민족은 2000년 10월 창립 이래 남북 화해, 민족 공동 번영, 동북아 평화를 위한 활동을 하고 있다. ⓒ 우리민족 누리집 갈무리 관련사진보기

사단법인 우리민족은 오는 24일 광주광역시 서구 치평동 '더 파크림 그랜드홀'에서 후원의 밤 행사를 개최한다.이날 오후 6시 시작하는 행사는 단체 창립 25주년을 기념하는 자리다.김광훈 이사장, 이재봉 사무처장 등 임원진, 이정선 광주시 교육감, 현 지 광주남북교류협의회 상임대표, 김정길 광주평화연대 상임대표, 홍상영 우리민족서로돕기운동 사무총장 등 100여 명이 참석한다.행사는 참가 등록·만찬, 개회 선언, 국민의례, 25주년 기념 영상 상영, 환영사, 축사, 향후 활동 계획 보고 순으로 진행된다.소해금 연주자로 명성을 떨치고 있는 재일동포 량성희씨의 축하 공연도 준비됐다.우리민족 관계자는 "단체 창립 25주년을 맞아 그간의 역사와 성과, 앞으로의 계획을 공유하는 자리를 마련했다. 많은 관심과 성원 바란다"고 말했다.광주에 사무실을 둔 우리민족은 광주·전남 지역민과 함께 남북 화해, 민족 공동 번영, 동북아 평화에 기여한다는 목적으로 2000년 10월 창립했다.현재 대북 인도적 교류 협력, 재외 동포 교류, 통일 교육 등 사업을 추진하고 있다.