지연숙 진해아트홀 관장, 장애인 비하 발언 '사과'

큰사진보기 ▲진해아트홀. ⓒ 창원문화재단 관련사진보기

지연숙 창원문화재단 진해아트홀 관장이 장애인 비하 발언을 했다가 사과했다. 지연숙 관장은 22일 낸 사과문을 통해 "회의에서 제가 한 발언으로 인해 상처를 받은 모든 분들께 진심으로 사과드립니다"라고 밝혔다.창원문화재단노동조합은 21일 낸 성명을 통해 지연숙 관장이 회의에서 장애인 비하 발언을 했다며 규탄했다.지 관장은 9월 24일 열린 회의에서 "클래식처럼 품격 있는 공연을 할 때 장애인들이 맨 앞에서 소리 빽빽 지르면 어떻게 할 거냐", "공연장 앞렬에 설치된 휠체어석을 맨 뒷열로 옮기라고 지시했다"라고 말했던 것이다.노조는 "그동안 재단은 장애인과 비장애인이 함께 문화를 누리는 환경을 만들기 위해 노력해왔으나, 한 사람의 몰지각과 편견이 이를 한순간에 짓밟았다"면서 "이는 단순한 실언이 아닌, 장애인을 통제와 배제의 대상으로 보는 왜곡된 인식이며 명백한 혐오 발언이다"고 지적했다.지연숙 관장은 "9월 24일 진해아트홀 관련 회의에서 제가 한 발언으로 인해 상처를 받은 모든 분들께 진심으로 사과드립니다"라며 "회의 중 저는 장애인 고객님들께서 공연을 관람하시는 데 불편함이 없도록 고민하고자 했던 취지에서 발언을 하였으나, 제 부족한 표현으로 인해 장애인분들 및 많은 시민 여러분께 큰 실망과 상처를 드린 점 깊이 반성하고 있습니다"라고 밝혔다.그러면서 지 관장은 "이번 발언이 장애인을 배제하거나 혐오하는 발언으로 받아들여졌다는 지적에 대해 막중한 책임감을 느끼고 있습니다"라며 "제가 한 발언의 문제점을 돌아보며, 이러한 일이 재발하지 않도록 장애인에 대한 인식 개선과 문화적 배려에 더 큰 관심을 가지겠습니다"라고 했다.지연숙 관장은 "다시 한 번 저의 부족한 언행으로 인해 마음의 상처를 받으신 장애인 여러분과 관련 단체, 시민 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드립니다. 앞으로도 여러분의 의견에 더욱 귀 기울이며, 모두가 평등하게 문화를 누릴 수 있는 환경을 만들어가기 위해 최선을 다하겠습니다. 죄송합니다"라며 사과했다.