장동혁 "민중기 특검을 반드시 구속하라... 죗값 받아야"

"민중기 특검을 반드시 구속하라." - 장동혁 국민의힘 대표
국민의힘이 김건희씨 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀을 서울중앙지방검찰청에 고발했다. 민중기 특검의 사퇴와 특검팀 해체도 요구하고 나섰다. 민중기 특검의 미공개 정보 주식 거래 의혹과 최근 수사를 받던 양평군청 공무원 사망 사건을 두고 진상 규명과 처벌의 목소리를 높인 것이다. 원래는 전날(21일) 고발을 예고했으나, 고발장 작성에 신중을 기하면서 당초보다 하루 늦춰진 고발이었다(관련 기사: 국민의힘, 사퇴 일축한 민중기 특검 향해 "오늘 중 고발"
https://omn.kr/2fq4n).
국민의힘은 또한 더불어민주당의 '사법개혁안'과 함께 최근 특검팀의 수사를 함께 묶어 '사법 장악'으로 규정하고 있다. 3대 특검 수사의 칼끝이 국민의힘을 향하는 가운데, 이를 '정치적인 수사'로 규정하며 '이재명 독재' 프레임을 내세워 반전을 꾀하는 모양새다. 연일 적극적인 대여 공세를 취하고 있다.
장동혁 "베네수엘라도, 나치도 선출된 권력... 대한민국 독재 막을 마지막 기회"
장동혁 국민의힘 당 대표는 22일 오전 국민의힘 국회 법제사법위원회가 주최한 '민주당의 입법에 의한 사법침탈 긴급 토론회' 축사에 나섰다. 장동혁 대표는 "여기에서 나오는 절박한 목소리가 이 세미나실을 넘어 국회 담장을 넘어, 국민들께 전달되지 않는다면, 어쩌면 저희는 대한민국에 독재를 막을 수 있는 마지막 기회를 놓치는 것일 수 있다"라고 우려했다.
그는 "한때 중남미에서 민주주의의 선도하던 베네수엘라는 갑자기 독재 국가로 전락하게 된 것도, 가능했던 것도, 모두 다 사법개혁을 명분으로 대법관의 수를 늘리거나, 사법부를 장악했기 때문에 일어난 일이었다"라고 주장했다.
이어 "베네수엘라의 권력도, 나치도 선출된 권력이었다"라면서 "선출된 권력의 우열을 운운하며, 맨 위에 서려는 순간, 저는 민주주의 국가는 독재 국가로 전락한다"라고 직격했다. 특히 "지금 이재명 정권이 그 마지막 문을 통과하려고 하고 있다"라며 "다른 나라의 독재를 보더라도, 말씀드린 것처럼 선출된 권력에 의한, 입법에 의한, 독재의 완성"이라고 강조했다.
장 대표는 "오늘 국민의힘에서 민중기 특검을 서울 중앙지검에 고발했다"라며 "지금 공소시효를 문제 삼고 있지만, 공소시효는 절대 지나지 않았다. 거래 정지되기 전에 2시간 동안에 거래된 금액만 260억 원"이라고 꼬집었다.
그는 "어느 모로 보나, 공소시효가 남아있다. 공소시효를 운운하면서 이 사건을 땅에 묻으려는 시도는 결코 용납될 수 없다"라며 "국민들께서 지켜보실 것이다. 민중기 특검 반드시 구속하고, 국민들 앞에서 마땅한 죗값을 받을 수 있도록 검찰에서 철저하게 수사해야 할 것"이라고도 목소리를 높였다.
"민중기 특검 사퇴하고, 특검은 해체하라"
이날 당 사법정의수호 및 독재저지특별위원장을 맡고 있는 조배숙 국회의원은 서울중앙지방검찰청 종합민원실을 통해 고발장을 제출했다. 검찰청 입구에서 마이크 앞에 선 조배숙 의원은 "결론적으로 이 민중기 특검은 사퇴해야 되고 그리고 이 특검은 해체되어야 마땅하다"라고 목소리를 높였다.
그는 "'클린 핸드'의 원칙이라는 게 있다"라며 "자기가 수사를 하고 조사를 하려면 자기는 그 문제에 있어서 깨끗해야 된다"라고 목소리를 높였다. "하지만 지금 민중기 특검은 지금 조사하고 있는 김건희 피의자에 대해서 똑같은 세미 네오테크 주식에 대해서 투자를 했고, 그리고 또 상패 직전 거래 정지 직전에 이것을 팔아치우면서 30배 이상의 수익을 챙겼다"라고도 주장했다.
"주식을 매입할 때뿐 아니라 이것을 분식회계로 곧 거래 정지가 될 것을 알고 내부자의 정보를 이용해서 이익을 취한 것"이라는 의혹 제기였다. 조 의원은 "상장 폐지가 됨으로써 7천 명 정도의 소액 투자자 그리고 또 4000억 원 정도의 피해가 있었다. 민중기 특검은 이익을 취득하고 빠졌다는 그런 얘기가 전해지자 이때의 피해자들은 흥분하고 있다"라며 "민중기 특검도 수사를 받아야 한다"라고 요구했다.
조 의원은 양평군청 공무원 사망에 대해서도 "위법한 심야 조사 그리고 또 강박에 의한 조사, 이게 어느 시대의 일인가?"라며 "내부 조사를 한다고 하지만 내부적으로 조사해서 그 원인이 제대로 밝혀지겠느냐?"라고 따져 물었다.
이어 "우선 형사적인 책임을 우리가 엄정하게 물어야 된다"라며 "지금 희생되신 고인 분뿐만 아니라 앞으로 또 조사가 남아 있고 재판을 받아야 될지도 모르는 분들의 인권을 위해서라도 강압 수사를 했던 수사관들의 수사 배제가 절실히 필요하다"라고도 목소리를 높였다.
"민중기 특검, 즉각 사퇴하고 법의 심판대에 서라"
곽규택 원내수석대변인 또한 이날 논평을 통해 "민 특검이 스스로 수사의 대상이 된 이상, 특별검사로서의 존재 이유는 이미 무너졌다"라며 "금융감독원과 검찰은 민 특검의 미공개 정보 거래 의혹에 대한 즉각적인 조사와 수사에 착수하시라. 그리고 민 특검은 즉각 사퇴하고, 수사 대상자로서 법의 심판대에 서시라"라고 날을 세웠다.
그는 "또한 민주당은 민 특검 두둔이 아니라, 국민의힘이 발의한 '민중기 특검 폭력수사 특별법' 통과에 적극 협조함으로써 국민적 의혹 해소에 책임 있는 태도를 보이시기 바란다"라고도 압박에 나섰다.