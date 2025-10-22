"이재명 정부에서도 뒤로 미뤄져... 모든 노동자에게 노동기본권 보장하라"

큰사진보기 ▲‘5인 미만·작은사업장·노동권 사각지대 노동자 권리보장’ 민주노총부산본부 투쟁선포 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

부산 노동청 앞에서 '5인 미만·작은사업장·노동권 사각지대 노동자 권리보장' 민주노총부산본부 투쟁선포 기자회견이 22일 오전 개최됐다.민주노총부산본부는 '윤석열표 반노동정책 즉각폐기·하반기 3대 입법쟁취·제대로 된 정년연장과 노동안전대책 수립 실천주간' 동안 다양한 투쟁을 진행하고 있고, 이날 기자회견도 그 일환으로 개최됐다.민주노총부산본부는 "이재명 정부가 들어선 이후에도 5인 미만 사업장 근로기준법 전면적용, 특수고용·플랫폼 노동자성 인정, 초기업 교섭 제도화 등 핵심 노동기본권 의제는 논의에서 뒤로 미뤄놓고 있는 것이 현실이다. 국정감사 이후 본격적인 법안 심사국면을 맞아, 정부와 국회에 노동기본권 보장 입법을 촉구한다"고 기자회견 취지를 밝혔다.최무덕 공공운수노조 부산본부 본부장은 "5인 미만 사업장의 노동자는 여전히 근로기준법의 문턱조차 밟지 못하고 특수 고용 플랫폼 노동자는 노동자로 인정받지 못하고 있다. 배달을 하다 사고가 나도, 화물을 운송하다 과로로 쓰러져도 당신은 노동자가 아니다 라는 말 한마디에 산재 보상도, 해고 구제도 휴식권도 빼앗긴다. 5인 미만도, 특수고용도, 플랫폼도, 화물 노동도 노동자라는 이름 앞에서 하나다. 노동자가 일한 만큼 존중받는 세상, 죽지 않고 일할 수 있는 세상, 그 길의 출발점은 바로 근로기준법의 평등한 적용이다"라고 말했다.원경환 건설노조 부산건설기계지부 수석부지부장은 "재작년 2월 13일 민주노총 지역본부가 압수수색을 당했다. 기계 지부가 속해 있는 민주노총 지역본부가 압수수색을 당했고 그렇게 생난리를 치더만 결국 재판에서 전부 무죄를 받았다. 레미콘 노동자들은 근로기준법, 노동조합법상 근로자라는 것이 명확하다고 판결문에 나왔다. 교섭을 하든 집회를 하든 파업을 하든 그것은 노동자의 정당한 권리라고 되어 있다. 근로기준법상으로 정확하게 근로자라고 규정 하고 더 이상 이런 탄압이 없도록 법 제도적인 준비를 해야 될 거라고 생각한다"고 말했다.조석제 민주노총부산본부 수석부본부장은 기자회견문 낭독을 통해 "정부는 매번 별도법으로 보호하겠다는 말만 되풀이하며, 노동자의 절박한 요구를 외면하고 있다. 이제는 바뀌어야 한다. 이재명 정부가 발표한 국정과제인 '누구나 존중받는 일터'를 실현하기 위해서는, 가장 먼저 권리 없는 노동자의 노동기본권을 보장하는 정책을 최우선으로 추진해야 하며, 근로기준법을 전면 적용해야 한다. 또한, 당사자와 민주적인 교섭을 통해 정책을 설계해야 한다"고 말했다.민주노총부산본부는 오는 23일 오후 4시 부산노동청 앞에서 민주노총 부산본부 간부 결의대회를 이어갈 예정이다.