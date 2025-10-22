큰사진보기 ▲구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 10월 15일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '주택시장 안정화 대책 관련 관계부처 합동 브리핑'에서 주요내용을 발표하고 있다. (왼쪽부터 임광현 국세청장, 윤창렬 국무조정실장, 구윤철 부총리, 김윤덕 국토부 장관, 이억원 금융위원장) ⓒ 기획재정부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 공인중개사

"미국처럼 보유세가 1%라면 집값이 떨어질 것이다."구윤철 부총리의 이 발언은 단 하루 만에 시장을 뒤흔들었다. 하지만 현실은 그리 단순하지 않다.보유세는 국가마다 부동산 시스템의 철학, 시장 구조, 조세 체계와 맞물려 작동한다. 미국과 한국의 보유세를 단순 비교해 "1%면 된다"는 식의 발언이 위험한 이유가 바로 여기에 있다.미국의 보유세는 주마다 다르지만 평균 약 1.1% 수준이다. 그러나 미국 부동산 시장은 한국과 구조 자체가 다르다. 미국은 거래세가 0~1% 수준으로 사실상 거의 없다.보유세는 높고 거래세는 낮은 조세 구조는 보유는 부담되지만 거래는 자유로운 시장을 만든다. 즉, 매물이 순환하며 가격이 공급과 경쟁 속에서 자연스럽게 형성된다.반면 한국은 정반대다. 한국의 보유세 실효세율은 0.16~0.2% 수준으로 매우 낮지만, 거래세는 취득세 1~12%, 양도세 최대 45%로 경제협력개발기구(OECD) 최고 수준이다.한국 시장은 "보유는 싸고, 거래는 막는 구조"다. 당연히 주택이 시장에 나오지 않고, 집은 '사는 공간'이 아니라 '잠그고 들고 갈 자산'이 된다.이 차이가 미국과 한국 집값을 갈라놓았다. 미국에서는 시장이 흔들리면 매물은 늘어나고 가격이 움직이는데, 한국에서는 가격이 올라도, 떨어져도, 매물이 잠긴 채 거래가 멈춰 버린다.이런 상황에서 보유세 1%만 올려놓으면 어떻게 될까? 결론은 집값 안정이 아니라 시장 충격이다. 거래세가 그대로인데 보유세만 올리면, 다주택자는 버티거나 전월세로 부담을 전가하고, 실수요자는 더 큰 비용을 떠안게 된다. 즉, 한국의 구조에서는 집값 하락 메커니즘이 작동하지 않는다.또 하나 무시할 수 없는 변수는 정부·관료에 대한 신뢰다. 최근 여론조사에서 국민이 분노한 지점은 세금이 아니라 "정책의 정당성"과 "정책 담당자의 이해충돌"이었다.강남 재건축으로 수십억 시세 차익을 본 사람들이 보유세를 입에 올릴 때, 국민이 그것을 정책이 아닌 '자기 자산 방어에 유리한 시간 끌기'로 보는 것은 너무도 당연하다.특히 부동산 시장은 심리·기대·정책 신뢰로 움직인다. 경제 사령탑 한 사람이 말실수하면, 그 한 마디가 거래 심리를 얼어붙게 하고, 정책 신뢰를 무너뜨리고, 소비와 금융시장으로 불신을 확산시킨다.지금처럼 민심이 폭발한 시점에서는 관료의 발언은 정책이 아니라 '정책 시그널'로 작용한다. 말 한마디가 세금을 만든다. 말 한마디가 집값을 움직인다. 그렇기에 관료의 입은 시장에서 가장 무거운 규제 도구가 되어야 한다.보유세 1% 논쟁의 결론은 간단하다. 미국식 보유세를 원한다면, 미국식 거래세·시장 구조·공급 철학까지 함께 가져와야 한다. 구조 개혁 없는 세금만의 충격 요법은 시장 안정이 아니라 시장 파괴로 귀결된다.지금 한국 부동산에 필요한 것은 세금의 높낮이가 아니라 일관성, 신뢰 그리고 책임 있는 언어다. 숫자보다 철학이 먼저이고, 제도보다 신뢰가 먼저다. 시장을 움직이는 것은 세금이 아니라 국가가 약속을 지킬 것이라는 믿음이라는 사실을, 이번 논란이 다시 한 번 증명하고 있다.