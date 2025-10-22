메뉴 건너뛰기

창원FC, 8년만에 전국체전 축구 남자 일반부 우승

문화

부산경남

25.10.22 14:31최종 업데이트 25.10.22 14:31

결승전 서울중랑축구단 상대 4대0 ... 이종열 선수, 3경기 연속골

창원FC, 제106회 전국체육대회 축구 남자 일반부 우승.
창원FC, 제106회 전국체육대회 축구 남자 일반부 우승. ⓒ 창원FC

창원FC가 제106회 전국체육대회 축구 남자 일반부에서 우승하며 2017년 이후 8년 만에 전국체전 정상에 올랐다.

22일 오후 부산 기장월드컵빌리지 천연구장에서 열린 결승전에서 창원FC는 서울 중랑축구단을 상대로 완승을 거뒀다. 이번 우승은 구단 역사상 두 번째 전국체전 제패다.

창원FC는 준준결승에서 FC목포와 전반 내내 치열한 접전을 벌이다가 후반에 예병원 선수의 선제골에 이어 이종열 선수의 추가골로 2대1 승리를 거두었다.

준결승에서 세종SA를 상대한 창원FC는 후반 중반 이종열 선수에 이어 종료 직전 홍장우 선수가 추가시간 쐐기골을 넣어 2대0 완승으로 결승에 올랐다.

결승전에서 창원FC는 초반부터 적극적인 전방 압박으로 경기를 주도했다. 이종열 선수가 전반에 득점에 성공해 이번 대회 3경기 연속골을 기록했고, 후반 10분 수비수 김규환이 추가골을 득점한 후 하재현, 이종훈 선수가 연속으로 PK골을 성공시켰다. 경기 결과는 4:0.

창원FC 관계자는 "2017년 첫 우승 이후 8년 만에 다시 전국체전 정상에 오르게 되어 의미가 크다"며 "이번 우승을 계기로 앞으로도 지역을 대표하는 구단으로 발전해 나가겠다"고 밝혔다.

