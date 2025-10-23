절대 잊을 수 없는 맛, 갠지스강에서 내가 마신 것

(이전 기사 : 칠순에 입은 핑크 드레스, 이젠 이렇게 살아보렵니다
)
언젠가 꼭 한 번 가보고 싶었던 나라였다. 그동안 여행했던 어느 곳과도 닮지 않은, 신비로운 나라일 것 같았다. 누군가는 가면 고생한다며 만류했지만, 이상하게도 그럴수록 더 가보고 싶었다. 마침 이번 추석 연휴에 오랜 망설임 끝에 인도로 향했다.
처음 마주한 인도는 혼란 그 자체였다. 도로에는 경적이 쉴 새 없이 울려대고, 차들은 신호도 차선도 없이 뒤엉켜 아슬아슬 스치듯 지나간다. 그 사이로 소가 천연덕스럽게 걸어간다. 길바닥엔 덩치 큰 개들이 여기저기 세상 편하게 누워 있었다. 길 위에 나뒹구는 쓰레기와 외국인만 보면 달려드는 눈이 예쁜 아이들. 손때와 먼지를 뒤집어쓴 길거리 음식은 보기만 해도 마음이 심란해졌다.
이것이 델리에 도착해 처음 마주한 인도의 모습이었다.
그런데 이상하게도, 그 혼돈 속에서도 누구 하나 소리치거나 싸우지 않았다. 경적 사이로 서로가 양보하며 길을 내준다. 소음과 무질서 속에서 저마다의 리듬으로 신기할 만큼의 질서를 만들어가고 있었다. 델리에서 한 시간 남짓 비행기를 타고 바라나시에 도착했다.
갠지스강에 꽃불을 띄우며
'사르나트'는 불교 4대 성지 중 하나다. 석가모니가 깨달음을 얻은 뒤 처음으로 설법한 곳이다. 붉은 벽돌탑은 세월의 무게를 고스란히 품고 있었다. 탑 주위를 도는 순례자들의 발걸음이 조용히 흙먼지를 일으킨다.
누군가는 두 손을 모으고, 누군가는 땅에 엎드려 절을 한다. 그들 사이를 천천히 걷다 보니, 나도 모르게 마음이 고요해진다. 수천 년의 시간이 흘렀어도 깨달음의 숨결은 여전히 이곳 공기 속에 머물러 있는 듯했다.
같은 장소에 있는 고고학 박물관에 들어서자 불상과 유물들이 유난히 깊게 다가왔다. 돌에 새겨진 불상의 부드러운 미소에는 자비로움이 배어 있었다. 박물관을 나서자 햇살이 따가웠다. 곧바로 갠지스강으로 향했다.
전기차라고하는데 오토바이를 개조한 것 같은 낡은 차를 타고 좁고 복잡한 골목길을 덜컹거리며 달려갔다. 강가에 다다르자 묘한 감정이 밀려왔다. 생과 죽음, 시작과 끝이 모두 이 강물 위로 흘러간다.
흙빛 강물이 흐르는 이곳에서 누군가는 죄를 씻기 위해 몸을 물에 담그고, 몇 걸음 떨어진 곳에선 화장터의 연기가 하늘을 뒤덮는다. 이곳에서는 삶과 죽음이 다르지 않았다. 인간의 가장 신성한 순간과 가장 비극적인 순간이 같은 강물 위에서 흘러 결국 하나로 돌아간다.
어디선가 북소리가 울려 퍼진다. 나는 작은 꽃불(디아)에 불을 붙여 강물 위에 띄우며 소원을 빌어본다. 하염없이 흘러가는 저 많은 꽃불에는 어떤 사연과 기도가 담겨 있을까.
다음 날, 5시간 정도 기차를 타고 아그라로 향했다. 특실 칸은 비행기 1등석보다 넓고 편안했다. 식사와 간식이 끊임없이 제공되어 더 이상 먹을 수 없었다. 열차가 중간쯤 왔을 때, 이제부터 기차가 거꾸로 간다며 직원이 의자를 반대 방향으로 돌려준다. 처음 보는 신기한 광경이다. 차창 밖으로는 평화로운 인도의 풍경이 스쳐 지나간다.
살아 숨 쉬는 인도를 만나다
세계에서 가장 아름다운 건축물, 타지마할. 사랑하는 아내를 애도하기 위해 무굴 제국의 황제가 대리석으로 세운 영묘다. 묘라고 하기보다는 아름다운 궁전 같았다. 태양의 각도에 따라 빛깔이 달라지는 그 모습은 마치 시간의 숨결처럼 신비로웠다. 대리석 벽에 새긴 정교한 문양들은 인간의 손이 만든 기적이었다.
모든 것이 낯설고 혼란스러웠지만, 새벽 갠지스 강가에서 일회용 토기컵에 마셨던 따뜻한 '마살라 차이'와 호텔에서 프라이팬에 얇게 구워준 누룽지 맛이 나는 '마살라 도사'는 잊을 수 없는 별미였다. 그리고 아직도 내 팔에 희미하게 남아있는 '헤나 문신'은 인도 여행의 재밌는 흔적이다.
이번 여행에서 나는 상상 속의 인도가 아닌, 살아 숨 쉬는 인도를 만났다. 수천 년의 전통과 최첨단 기술이 충돌하지 않고 묘한 조화를 이루며 함께 공존하고 있는 나라였다. 앞으로의 발전과 세계 경제 대국으로 도약할 희망의 기운이 느껴졌다.
인도는 가보지 않고는 결코 알 수도, 말할 수도 없는 신비의 나라다. 그곳의 냄새와 경적 소리, 사람들의 눈빛은 오래도록 내 마음에 남을 것이다. 혹시 여행을 계획하고 있다면, 인도는 꼭 한 번 다녀오길 추천한다. 단, 물갈이와 낯선 음식에 대비해 비상약은 꼭 준비해서 출발하길 바란다.