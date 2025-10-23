굽이굽이 아름다운 황금 곡선, 이런 논 본 적 있나요?

▲충무공백의종군로(좌상) 섬진강(오원천)을 건너는 제2오원교. (우상) 병암들. 이 농로가 조선 시대 역참로인 통영별로 원형의 옛길이다. (좌하) 병암들. (우하) 병암들에서 용은치로 가는 길목. 임실천을 건너는 도마교. 옛날에는 징검다리가 있었다고 한다. 지금은 콘크리트 보가 있다. ⓒ 이완우 관련사진보기